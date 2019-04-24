Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шри-Ланка - первая в этом году страна, решившая в ответ на трагическое событие полностью закрыть доступ к соцсетям на неопределенный срок. После взрывов в стране также ввели чрезвычайное положение

Шри-Ланка заблокировала соцсети после теракта, и ее пример может оказаться заразителен. Если раньше отключение "Фейсбука" или "Твиттера" считалось наступлением на свободы граждан, то теперь даже из западных столиц все настойчивее звучат требования оставить за властями право на цензуру и блокировку соцсетей.

Почти сразу после взрывов на Шри-Ланке, унесших жизни более 300 человек, власти заблокировали на неопределенный срок все соцсети в стране в попытке не допустить распространение дезинформации.

Как пишет эксперт Social Media Today Эндрю Хэтчинсон, это показывает, насколько власти не доверяют способностям самих соцсетей отгородить пользователей от несуществующей и недостоверной информации.

Цензура или забота о людях?

Исполнительный директор организации Global Voices Advocacy эксперту вторит: "Еще пару лет назад подобный запрет мы бы оценили как пример возмутительной цензуры. Сейчас его можно объяснить заботой о граждан. Facebook, задумайся, что-то идет не так".

Некоторые медиа-организации раскритиковали подобный шаг, увидев в нем ограничение права на свободу изъявления, однако многие согласились с тем, что власти должны защитить людей от потока дезинформации в условиях, когда сами соцсети сделать это оказываются не в состоянии.

"Фейсбук" оказался в центре внимания в прошлом месяце после теракта в Новой Зеландии из-за неспособности вовремя удалить прямую трансляцию убийства, снятую самими нападавшими на мечети в Крайстчерче. Соцсеть пыталась было удалять появившееся видео убийства, но повторные публикации распространялись в интернете со скоростью раз в секунду. Ни модераторы, ни искусственный интеллект оказались не способны заблокировать все публикации.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн тогда не стала ограничивать доступ к соцсетям в стране, но призвала руководство сервисов к ответу и пригрозила принять более строгие меры. Через два месяца после терактов в Крайстчерче в Париже пройдет встреча, на которой новозеландский премьер, лидеры стран "Большой семерки" и технологические гиганты обсудят, как предотвратить появление экстремистской и разжигающей ненависть информации в интернете.

"Ни одна страна, ни одна соцсеть не хотят, чтобы онлайн-платформы помогали экстремистам и террористам. Тут у нас общая отправная точка. Осталось договориться, что каждый из нас готов сделать для этого. И встреча в Париже даст возможность властям и технологическим компаниям выступить единым фронтом", - сказала в преддверии встречи в Париже Ардерн.

В Британии обсуждается возможность государственного регулятора Ofcom контролировать Facebook, Google и другие платформы на предмет появления фейковых новостей, а Германия в прошлом году приняла закон о штрафах соцсетей за отказ от борьбы с незаконными и оскорбительными записями.

Дезинформация, насилие, убийства: соцсети безмолвствуют

На Шри-Ланке уже три дня люди не могут зайти на все популярные соцсети и мессенджеры, включая "Фейсбук", WhatsApp, "Инстаграм", Snapchat и Viber.

Подобное случается в островном государстве не в первый раз. В марте прошлого года доступ к самым популярным соцсетям заблокировали на неделю из-за постов, разжигающих ненависть к мусульманам. Правительство сказало тогда, что сеть используется для того, чтобы "рушить семьи и жизни людей", и обвинило Facebook в неспособности удалить оскорбительный контент.

"Не могу сказать, плохо это или хорошо, но это говорит о том, что власти всерьез воспринимают опасность дезинформации", цитирует Washington Post бывшего агента ФБР, а ныне научного сотрудника в Исследовательском институте внешней политики Клинта Уоттса.

В ноябре 2018 года представители Facebook признали, что злоумышленники использовали их сервис для призывов к насильственным действиям в отношении мусульман-рохинджа в Мьянме на фоне межэтнических столкновений.

После расследования Рейтер, которое выявило более тысячи подобных постов и комментариев в "Фейсбуке", компания наняла дополнительных сотрудников со знанием бирманского языка для модерации оскорбительного контента.

"Запрет соцсетей после взрывов на Шри-Ланке - лишь малая часть того, что происходит в мире. Власти все сильнее хотят регулировать интернет и ограничить доступ к соцсетям", - говорит президент Freedom House Майкл Абрамовиц.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поскольку "Фейсбук" поддерживает бирманский алфавит, для многих жителей Мьянмы "Фейсбук" стал синонимом интернета

Помогут ли блокировки?

С такими радикальными мерами согласны не все. Некоторые восприняли действия властей Шри-Ланки как шаг к ограничению свободного доступа к необходимой информации.

Эксперты предупреждают: все не так просто. Соцсети могут стать как источником дезинформации, так и способом проверить, все ли в порядке с родственниками, находящимися вблизи места происшествия.

"Люди полагаются на нас в том, чтобы связаться со своими родными, и мы продолжим предоставлять свой сервис и помогать обществу и стране в это нелегкое время", - заявили представители Facebook.

Другие отмечают, что блокировки можно обойти при помощи VPN-сервисов и прокси-серверов, которые широко используются в Иране и Китае, где действует более жесткие системы контроля интернета.

Научная сотрудница Клэр Уордл, основавшая некоммерческую организацию по исследованию дезинформации First Draft, в интервью Би-би-си рассказала, как ограничительные меры могут повлиять на людей: "Понятно желание предпринять что-то после таких серьезных событий, однако опыт отключения соцсетей в других ситуациях показывает, что это приводит не к тому, что мы ожидаем".

"Когда нет устойчивых каналов, по которым идет проверенная информация, это может обернуться боком, - считает Уордл. - К тому же, соцсети могут быть жизненно необходимы людям, которые пытаются связаться друг с другом".