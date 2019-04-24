Убийство журналистки в Северной Ирландии: почему мир так и не наступил

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Убийство журналистки Лиры Макки в Северной Ирландии вызвало широкий резонанс в британском обществе, напомнив о продолжающемся конфликте в Северной Ирландии.

Многие опасаются, что неопределенность, связанная с "брекситом", и возможность восстановления границ между Ирландией и Северной Ирландией, может нарушить сохранявшийся более 20 лет хрупкий мир.

Траурная церемония прошла в соборе Святой Анны в городе Белфаст. Ее провели священнослужители как англиканской, так и католической церквей. Католический священник призвал виновных в убийстве журналистки сложить оружие.

Похороны журналистки посетили британский премьер-министр Тереза Мэй, президент Ирландии Майкл Хиггинс и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

В 1998 году были заключены "соглашения Страстной пятницы", положившие конец многолетнему кровавому конфликту в составной части Соединенного Королевства, Северной Ирландии. Эти соглашения по умолчанию основаны на отсутствии границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Политики по обе стороны условной границы всерьез опасаются, что если она после ухода Британии перестанет быть условной, это опять взорвет ситуацию.

Соглашение также предусматривало отказ Лондона от прямого правления и формирование в Северной Ирландии коалиционного правительства между противоборствующими политическими силами, опирающимися на католическую и протестантскую общину Северной Ирландии. Последние два года эта конструкция не работает.

Журналистка погибла вечером 18 апреля в ходе беспорядков в городе Лондондерри. Как сообщает полиция Северной Ирландии, вооруженный мужчина в маске открыл огонь по полицейским, рядом с которыми находилась Лира Макки. В результате она получила ранение и скончалась по дороге в больницу.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Похороны журналистки посетили лидеры Ирландии и Британии

Полиция задержала трех человек по подозрению в причастности к убийству девушки, но их отпустили, не предъявив обвинений.

Ответственность за гибель 29-летней журналистки взяла на себя Новая Ирландская республиканская армия (НИРА). В обращении, переданном изданию Irish News, группировка принесла глубочайшие извинения родным и близким Макки.

В чем суть североирландского конфликта?

Главный вопрос - должен ли Ольстер (другое название Северной Ирландии) оставаться в составе Великобритании, или присоединиться к Ирландии. Сторонников первой точки зрения, преимущественно протестантов, называют юнионистами.

Приверженцы объединения с Ирландией - в основном выходцы из католической общины - именуются также националистами или республиканцами. Отношения между ними резко обострились в конце 1960-х годов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Надпись на стене в Лондондерри: "С ИРА покончено"

В 1969 году для поддержания порядка туда были направлены британские военные. Вооруженное сопротивление им оказывала Ирландская республиканская армия (ИРА).

Что такое ИРА?

ИРА появилась в 1916 году в Дублине. С 1969 года организация перешла к тактике партизанской войны в городских условиях, образовав сеть тайных ячеек.

Ее члены нападали на представителей власти и видных юнионистов, закладывала бомбы как на территории Северной Ирландии, так и в Лондоне, обычно предупреждая о взрыве по телефону за полтора часа, что снижало возможность человеческих жертв, но служило демонстрацией силы.

Image caption В 1984 году ИРА совершила покушение на премьера Маргарет Тетчер в Гранд-отеле Брайтона

В сентябре 2005 ИРА объявила об отказе от вооруженной борьбы и согласилась сложить оружие. Но официально британские власти заявили о завершении военной операции в Северной Ирландии в 2007 году, спустя 38 лет после ее начала. В ней приняли участие более 300 тыс. военных, из которых 763 были убиты боевиками.

Но конфликт на этом исчерпан не был. Хотя громких новостных заголовков о взрывах или нападениях на военных, совершенных боевиками ИРА, больше не появлялось, радикальная идеология осталась в умах многих приверженцев отделения Северной Ирландии.

Опасна ли Новая ИРА?

Ирландская республиканская армия неоднократно раскалывалась, в результате чего появились Временная ИРА, Официальная ИРА, Преемственная ИРА. Новая ИРА появилась в 2012 году в результате слияния Подлинной ИРА с несколькими другими военизированными группировками Северной Ирландии. Организация считается террористической в Британии и США.

Это самая опасная из всех североирландских республиканских группировок, пишет газета Irish Times. В ней есть как молодые неопытные бойцы, так и те, кто участвовал в операциях Временной ИРА.

Image caption Операция британских военных в Северной Ирландии продолжалась 38 лет

За семь лет существования организация успела о себе заявить. В 2012 году члены НИРА убили офицера тюремной службы Дэвида Блэка в тюрьме Магаберри. В 2016 году в больнице Белфаста скончался от сердечного приступа Эдриан Исмай, который за 11 дней до этого получил опасные ранения в результате взрыва фургона, который заминировали НИРА.

В 2016 году в Белфасте под пули членов организации попали три человека. В результате один из них погиб, двое получили ранения, пишет Independant.

Также члены группировки неоднократно угрожали и устраивали вооруженные нападения на местных полицейских, из-за чего некоторым стражам правопорядка пришлось менять место жительства.

По сообщению Скотленд-Ярда, НИРА взяла на себя ответственность за посылки с бомбами, отправленные в государственные заведения Лондона и Глазго.

Почему у НИРА прибавилось членов после "брексита"?

Группировка не приемлет Белфастское соглашение от 1998 года, которое предусматривает политическое урегулирование конфликта в Северной Ирландии.

По информации Daily Mirror, ряды организации значительно пополнились новыми членами после "брексита". Неопределенность о границе между Северной Ирландией и Ирландией могла стать причиной радикализации молодежи с республиканскими взглядами. Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в НИРА состоят до 200 членов, принесших присягу на верность. Из-за "брексита" их количество увеличилось на несколько десятков человек, пишет газета.

Правообладатель иллюстрации PSNI Image caption Полицейские в Северной Ирландии периодически выявляют тайные арсеналы с оружием НИРА

В арсенале боевиков, как сообщает Daily Mirror, автоматы Калашникова, другое автоматическое оружие, пистолеты и большие запасы взрывчатки.

Несмотря на это, как пишет Independent, МИ5 считает, что группировка представляет опасность лишь на территории Северной Ирландии, отмечая при этом, что населению не стоит опасаться вероятных проявлений терроризма и жить своей жизнью.