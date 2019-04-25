Пресса Британии: что делать Зеленскому?

В обзоре британской прессы за 25 апреля:

Первые испытания Владимира Зеленского

Financial Times пишет о том, как может повести себя новый президент Украины на фоне облегчения процедуры получения российского гражданства жителям самопровозглашенных республик на юго-востоке страны.

Избрание телевизионного комедийного актера, неофита в политике, президентом Украины, вызвало насмешки в некоторых странах, и не в последнюю очередь со стороны прокремлевских телеканалов в России.

Однако, пишет издание, победа Владимира Зеленского - это еще один критически важный поворотный момент в истории постсоветской Украины. Он свидетельствует о том, насколько сильно изменилась украинская политическая культура.

Зеленский победил во всех областях, кроме самой западной Львовской, во многом преодолев тот разрыв между западом и востоком, который в прошлом был характерен для украинских выборов.

Теперь президент и премьер-министр Украины - евреи, и утверждения российской пропаганды о том, что страной управляет неонацистская хунта, звучат подчеркнуто нелепо, отмечает газета.

Все это оказывает давление на Зеленского, который раньше не занимал официальных постов. Во-первых, он должен создать базу поддержки в парламенте. Один из вариантов - досрочно провести октябрьские выборы в парламент, чтобы новая партия Зеленского "Слуга народа" получила часть голосов тех, кто его избрал.

На это, впрочем, могут не согласиться другие партии, и тогда возникнет патовая ситуация, из-за которой "Слуга народа" будет постепенно терять поддержку вплоть до октября.

Сейчас Зеленский и его команда мотивируют парламент на принятие законов о лишении депутатов неприкосновенности, в то же время пытаясь принять более четкие законы относительно процедуры импичмента. Если этот законопроект будет принят парламентом, Зеленский может одержать свою первую победу.

Вторая задача - выстроить отношения с Владимиром Путиным так, чтобы добиться прекращения огня на востоке Украины. Путин испытывает Зеленского: в среду Россия облегчила получение своего гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Возможно, живой ум и статус политического аутсайдера Зеленского пригодятся и здесь. Его шутки, которые он часто произносит на русском, дают ему возможность напрямую говорить с народом России.

Самой сложной задачей будет выполнить важное предвыборное обещание - уничтожить коррупцию. Несмотря на то, что он это отрицает, Зеленского связывают с магнатом Игорем Коломойским.

Ослабить влияние украинских олигархов на политику и экономику остается самой сложной задачей для страны. Неспособность справиться с ней оказалась фатальной для олигарха Порошенко.

Если Зеленский не докажет, что он способен провести судебные, антикоррупционные и антимонопольные реформы, украинцы отвернутся и от него, считает газета.

Скандал с правительственной утечкой и китайский вопрос

Британские газеты обсуждают утечку с заседания Совета национальной безопасности, члены которого решили, что закупать продукцию китайской Huawei для "некритических" задач достаточно безопасно.

Утечка с совета об информационной безопасности вызвала настоящий скандал - раньше эти советы считались "святая святых". Других журналистов возмущает само решение допустить китайскую компанию до создания сети 5G Британии. Не делать этого давно призывают США.

Британии не следует колебаться в выборе стратегического партнера между США и Китаем, пишет Guardian в редакционной колонке.

США остаются самым сильным и надежным союзником Британии, а Китай - то противник в торговой войне, то опасный геополитический игрок, считает газета.

Допустив китайскую компанию до создания британской сети 5G, премьер-министр размыла грань между друзьями и врагами, говорится в статье. Сети 5G будут обильно использовать в сети услуг - от телемедицины до беспилотных такси и автоматизированных производств. Представьте, что будет, если сама структура такой сети обрушится, или если ее работу нарушит враг?

Окончательное решение касательно Huawei еще не объявлено. Есть время еще раз тщательно оценить риски - например, прокомментировать озабоченность Вашингтона тем, что план предполагает разделение сотрудничества с иностранными партнерами на "критические" и "некритические" задачи - и до "критических" элементов инфраструктуры китайскую компанию допускать не планируют.

Вся эта история заставляет задать два вопроса, которые обычно вслух не задают, пишет газета. Первый: может ли Британия позволить себе отказаться от китайских инвестиций в технологию 21-го века? Второй: может ли Британия позволить себе испортить отношения с американской разведкой, на которых строятся ее крепкие связи с США?

В Лондоне отказались называть улицу в честь Немцова

Власти одного из лондонских районов отклонили предложение назвать одну из небольших улиц рядом с российским посольством в честь Бориса Немцова.

Переименование предложили трое членов парламента - Стивен Киннок, Марк Притчард и Том Брейк, пишет Guardian.

Они заявили, что переименование улицы "послало бы Москве ясный сигнал о том, что политические убийства неприемлемы", могло бы отдать должную дань "наследию Бориса Немцова и его борьбе за демократическую Россию" и показать, что "Британия - на стороне свободы и верховенства закона".

В трех мировых столицах - Киеве, Вашингтоне и Вильнюсе - уже есть улицы Бориса Немцова. Вероятно, вскоре она появится и в Оттаве.

Однако представитель муниципального совета районов Кенсингтон и Челси, где предлагают переименовать улицу, заявил, что вероятно, совет проголосует против.

Он сослался на то, что против переименования выступают жители районов. Кроме того он не видит связи между Немцовым и улицей, которую предлагали переименовать - за исключением того, что она находится недалеко от посольства России, чего недостаточно.

Парламентарий Стивен Киннок считает, что за отказом стоят политические мотивы, и напоминает о связях партии консерваторов с богатыми русскими. "Мы должны выяснить настоящие причины отказа", - говорит он.