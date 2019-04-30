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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против девушки, которая заказала упаковку антидепрессантов из зарубежной интернет-аптеки. Теперь ей грозит до 20 лет колонии по делу о приобретении и контрабанде наркотиков в крупном размере.

24-летнюю Дарью Беляеву задержали 8 апреля на выходе из почтового отделения. Как сообщало Уральское управление таможенной службы, в посылке, которую она получила, "были 30 таблеток, содержащих наркотическое средство эфедрон" общей массой 10,6 грамма.

Это вещество, как заявили в ведомстве, используют наркозависимые для стимуляции адренергической системы (рецепторов, вырабатывающих адреналин и норадреналин).

Эфедрон (меткатинон) - сильный стимулятор центральной нервной системы, изготовляемый кустарным способом и запрещенный в большинстве стран, в том числе в России. В среде наркопотребителей он также известен как "мулька" и "джеф".

Как рассказала Русской службе Би-би-си адвокат Ирина Ручко, Дарья Беляева состоит на учете у психиатра с диагнозом шизотипическое расстройство личности. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Антидепрессант, который она заказала по почте из Польши, называется бупропион.

К запрещенным не относится

Это лекарство не может продаваться в российских аптеках, поскольку у него нет фармакологической регистрации, однако к запрещенным препаратам оно не относится.

"Назначенные препараты не помогали, лечащий врач сказала, что есть препарат бупропион, который может помочь. Дарья прочитала о нем в интернете, навела справки, сделала вывод, что данное вещество не запрещено к обороту в России, заказала его на официальном сайте в Европе, где препарат производится и допускается к обороту. Она не могла знать и не должна была знать, что данное вещество может в своем составе содержать какие-то производные эфедрона", - говорит защитница.

"Со слов Дарьи, несколько человек ранее заказывали данный препарат аналогичным образом и успешно его получали. Претензий со стороны таможенных органов к ним не было", - отметила адвокат Ирина Ручко.

Сама Дарья Беляева подтвердила Би-би-си, что решила попробовать бупропион, потому что антидепрессанты, которые она принимала по рецепту врачей, помогали ей не в полной мере.

"Обычные СИОЗС [cелективные ингибиторы обратного захвата серотонина], которыми всех в основном лечат, мне не помогают как надо - сильную усталость, вялость, апатию и 13-часовой сон они не снимают. Еще есть трициклические антидепрессанты, но они достаточно старые, у них много суровых "побочек" в соматическом плане. Я на себе таковые испытала и больше не хочу, - рассказала Дарья Беляева, - Я решила попробовать [бупропион], потому что мне уже довольно долго весьма и весьма плохо, и я просто хочу улучшения своего состояния".

Правовая неопределенность

Бупропиона нет в списках веществ, ограниченных к обороту в России. Однако, как сказано в заключении, составленном экспертом таможенного управления, он является производным входящего в перечень запрещенных веществ эфедрона.

Бупропион и эфедрон обладают схожей структурой и оба относятся к классу фенэтиламинов, однако из самого бупропиона эфедрон получить нельзя, заявил Би-би-си Александр Полежаев, кандидат химических наук, старший научный сотрудник ИНЭОС РАН.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Молекула бупропиона

В экспертизе, сделанной по запросу ФТС, говорится, что бупропион является производным эфедрона - эксперты делают такое заключение, ссылаясь на примечание, которым перечень подлежащих контролю в России психотропных веществ был дополнен в 2012 году.

Установленное в нем понятие "производные наркотических средств и психотропных веществ" основывается на механизме так называемого "формального замещения" атомов водорода, галогенов или гидроксильных групп в химической структуре известного наркотического вещества, при которой суммарное количество атомов углерода в получившемся веществе не должно превышать их количество в "веществе-оригинале".

Профессиональные химики критикуют такой подход, поскольку он не учитывает существенные изменения биохимических и психоактивных свойств веществ, которые, как правило, наблюдаются при "формальном замещении" одного или нескольких атомов.

"Формальное замещение" не гарантирует схожесть биохимических свойств исходного вещества и его производного, объясняет руководитель независимого бюро экспертизы "Версия" Дмитрий Гладышев. Если следовать определению правительства, то получится, что, например, фторуксусная кислота (СН2FСООН) является производным уксусной кислоты (СН3СООН), поскольку у нее один атом водорода формально замещен на один атом фтора. Но на деле первое - это высокотоксичный яд, а второе - практически безвредное вещество, широко применяемое в пищевой промышленности и кулинарии.

По мнению Гладышева, смотреть нужно не на то, сколько атомов водорода и на какие именно замещены в контролируемом веществе, а на то, какими психоактивными и физико-химическими свойствами обладает вещество и воспроизводит ли оно действие известного наркотика.

"Тут масса юридических оснований для того, чтобы говорить, что это вещество [бупропион] вообще не контролируется на территории РФ, и по большому счету, если человек не знал, что это вещество обладает психоактивными свойствами и специально его не брал для наркотизации и получения психоактивных эффектов, у него умысла быть не может на оборот таких веществ. И вопросов к нему быть не должно", - считает Гладышев.

Что это за антидепрессант

Бупропион - это атипичный антидепрессант. В отличие от часто назначаемых СИОЗС-антидепрессантов, действие которых основано на обратном захвате серотонина, бупропион влияет на дофамин и норадреналин. Препарат существует на рынке уже более 30 лет, а в США является четвертым по частоте назначений антидепрессантом - в 2016 году его выписали более 23 млн раз.

В России бупропион, производимый британской компанией GlaxoSmithKline, был зарегистрирован в 2010 году под торговым названием Веллбутрин. Согласно информации из государственного реестра лекарственных средств, через шесть лет его регистрация была отменена. Как следует из документов минздрава, такое решение было принято на основании заявления российской фармкомпании АО "АКРИХИН". На запросы Би-би-си там не ответили.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Молекула эфедрона

В мировой практике бупропион используется при разных формах депрессии, биполярном расстройстве, синдроме дефицита внимания, никотиновой зависимости, а также для усиления действия других антидепрессантов и коррекции вызванных лекарствами сексуальных нарушений.

"Он хорошо переносится, не увеличивает, а даже снижает вес, не ухудшает половую функцию, имеет стимулирующее действие, что важно для многих пациентов с депрессией", - отмечает врач-психиатр, нарколог Дмитрий Фролов.

По словам психиатра Павла Алфимова, бупропион, как правило, назначается, когда у пациента есть такие симптомы, как гиперсомния (избыточная продолжительность сна) и гиперфагия (переедание), кроме того, препарат хорошо себя проявляет при тревожных и атипичных депрессиях. В ряде стран бупропион назначают даже не психиатры, а врачи общей практики, отмечает Алфимов.

Оба специалиста заявили Би-би-си, что бупропион зарекомендовал себя как достаточно безопасный и не вызывающий зависимости препарат. "Его аддиктивный потенциал - это, скорее, казуистика. Он не вызывает такой физической зависимости, как, например, феназепам, ксанакс или алкоголь и сигареты", - говорит Алфимов.

Психиатры также подтвердили, что бупропион может быть выписан пациентам с шизотипическим расстройством личности, как у Дарьи Беляевой, для лечения сопутствующих депрессивных симптомов, которые встречаются довольно часто. "При шизотипическом расстройстве может быть депрессия, она может быть тяжелой, стойкой, невротической. Есть масса людей, которым СИОЗС плохо подходят, для таких людей бупропион - это препарат выбора", - говорит Алфимов.

Врач утверждает, что часто встречает пациентов, которые принимают или применяли бупропион, несмотря на то, что его нет в российских аптеках, некоторым его назначали за границей. Дмитрию Фролову пациенты также рассказывали об успешном опыте самолечения бупропионом и о проблемах, связанных с его покупкой.

Правообладатель иллюстрации easyfarma.cl Image caption Дарья Беляева купила бупропион под торговым названием Elontril

Как отмечает Алфимов, несмотря на выраженный стимулирующий эффект, для рекреационного потребления бупропион не подходит: "При применении бупропиона практически никогда нельзя встретить эффекта эйфории, кайфа... Конечно, граждане экспериментируют, но это совершенно бесполезно".

"Это не наркотик, это медицинский препарат, который неплохо изучен. В настоящее время его получают десятки миллионов людей, и это не потребители наркотиков, не стимуляторные наркоманы. Это люди с депрессией, люди, которые пытаются бросить курить, те, кто пытается снизить лишний вес и вылечить сексуальную дисфункцию. Это не панацея, но есть люди, которым он может улучшить качество жизни", - заключает Алфимов.

"Я часто чувствую необходимость назначить подобный препарат, особенно учитывая, что психостимуляторы, которые используются для терапии апатии и сонливости при депрессии, при СДВГ, у нас запрещены. Но увы, российская наркополитика иногда откровенно мешает лечению психических расстройств", - говорит Фролов.

Врач предполагает, что компания-производитель GlaxoSmithKline могла отказаться от продления регистрации препарата в России, решив "не ввязываться в возможные проблемы с суровой российской наркополитикой".

По мнению Алфимова, отсутствие бупропиона на российском рынке может быть связано с коммерческими причинами - препарат достаточно дешевый, и чтобы выйти на рынок, компании-изготовителю нужно вкладывать серьезные ресурсы, а это могут позволить себе только крупные корпорации.