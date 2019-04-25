Media playback is unsupported on your device "Я очень рад, что вы добрались наконец": Кимы в России

Президент России Владимир Путин впервые провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Беседовали они долго - вдвое больше запланированного, - но за встречей не последовало ни совместных заявлений, ни подписания документов.

Русская служба Би-би-си рассказывает, зачем двум лидерам была нужна эта встреча.

Демонстрация возможностей

В 2017 году президент США Дональд Трамп в "Твиттере" называл Ким Чен Ына "толстым коротышкой" и с трибуны ООН грозил Северной Корее полным уничтожением. Затем он сменил риторику и дважды лично встретился с Кимом.

Первая встреча состоялась в 2018 году в Сингапуре, ее назвали исторической просто из-за того, что она состоялась. По ее итогам было составлено туманно сформулированное соглашение, согласно которому обе страны договорились работать в направлении ядерного разоружения.

Вторая встреча состоялась в феврале 2019 года в Ханое и завершилась раньше времени и без соглашения.

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Приехав в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, Ким Чен Ын хотел продемонстрировать, что ему есть с кем говорить помимо Трампа, рассказал Би-би-си профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

"Есть США, у которых никаких экономических инструментов нет, но которые пытаются оказывать на Северную Корею военное давление, - говорит Ланьков. - И есть Россия, которая сохраняет с КНДР неплохие отношения, поэтому имеет некий голос в этом вопросе, но ее влияние не столь велико".

Встреча ради встречи

Ким Чен Ын не часто встречается с лидерами других стран, а если и встречается, то не всегда публично.

"Если вы посмотрите на историю визитов северокорейских лидеров в другие страны, например в Китай, то увидите, что зачастую они не только проходили без подписания публично известных совместных документов и заявлений, - говорит старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин. - Порой даже о самом факте визита становилось известно после его завершения".

Media playback is unsupported on your device Путин и Ким Чен Ын подняли бокалы белого вина и выпили за здоровье лидера КНДР и всех присутствующих

По его словам, важен сам факт установления личного контакта между лидерами двух стран, которого до сих пор не было.

На переговорах, как сообщил Владимир Путин, в числе прочего обсуждалась проблема северокорейских рабочих в России. Ким Чен Ын, возможно, пытался договориться о том, чтобы рабочие находились в России как можно дольше.

Согласно данным российского МИД, в стране работают около 8 тысяч мигрантов из Северной Кореи. Большую часть зарплаты они переводят своим семьям в КНДР. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций в отношении КНДР, принятой в декабре 2017 года, трудовые мигранты из КНДР должны быть возвращены на родину до конца 2019 года.

"Может, даже и договорились [о возможности продлить пребывание рабочих в России] - такие договоренности не всегда публичны", - говорит Ланьков.

Зачем это нужно России?

Последний раз лидеры России и КНДР встречались в 2011 году - это были переговоры прежнего президента России Дмитрия Медведева и Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера КНДР. До этого Ким Чен Ир приезжал в Россию в 2001-м и 2002 годах.

По мнению Андрея Ланькова, Ким Чен Ын мог не только искать рычаги дипломатического влияния, но и просить Путина об оказании гуманитарной помощи ввиду плачевной ситуации с продовольствием в КНДР.

"А Россия напоминала всем, что она вообще существует, граничит с Северной Кореей, обладает ядерным оружием, является постоянным членом Совбеза ООН и великой державой, - говорит Ланьков. - Исходя из этого, совсем забывать о вышеперечисленном и игнорировать Россию - нежелательно".

Ким Чен Ын по итогам переговоров не делал публичных заявлений. Путин же высказался о проблеме урегулирования и денуклеаризации на Корейском полуострове.

"Прежде всего, [Ким Чен Ын] настроен на защиту своих национальных интересов и обеспечение своей безопасности, - сказал Путин. - Но если со стороны к северокорейским партнерам, имею в виду прежде всего американцев, будет проявлено желание к конструктивному диалогу, я думаю, что в конечном итоге без переговоров не обойтись".

Впрочем, повлиять на ход переговоров КНДР с США у России, скорее всего, не получится, говорит Василий Кашин из ВШЭ.

"Вследствие предыдущих мер, которые США провели через Совбез ООН, практически вся северокорейская внешняя торговля, а следовательно, и все инструменты по экономическому влиянию и давлению на КНДР, сосредоточились в руках одной страны - Китайской Народной Республики", - говорит эксперт.