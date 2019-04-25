Встреча Путина и Ким Чен Ына: зачем она была нужна?
Президент России Владимир Путин впервые провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Беседовали они долго - вдвое больше запланированного, - но за встречей не последовало ни совместных заявлений, ни подписания документов.
Русская служба Би-би-си рассказывает, зачем двум лидерам была нужна эта встреча.
Демонстрация возможностей
В 2017 году президент США Дональд Трамп в "Твиттере" называл Ким Чен Ына "толстым коротышкой" и с трибуны ООН грозил Северной Корее полным уничтожением. Затем он сменил риторику и дважды лично встретился с Кимом.
- "Мы все довольны". Как прошла встреча Путина и Ким Чен Ына
- Ким Чен Ын приехал в Россию. Как его встречают
- Первое путешествие Ким Чен Ына в Россию. Фотографии
Первая встреча состоялась в 2018 году в Сингапуре, ее назвали исторической просто из-за того, что она состоялась. По ее итогам было составлено туманно сформулированное соглашение, согласно которому обе страны договорились работать в направлении ядерного разоружения.
Вторая встреча состоялась в феврале 2019 года в Ханое и завершилась раньше времени и без соглашения.
Приехав в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, Ким Чен Ын хотел продемонстрировать, что ему есть с кем говорить помимо Трампа, рассказал Би-би-си профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.
"Есть США, у которых никаких экономических инструментов нет, но которые пытаются оказывать на Северную Корею военное давление, - говорит Ланьков. - И есть Россия, которая сохраняет с КНДР неплохие отношения, поэтому имеет некий голос в этом вопросе, но ее влияние не столь велико".
Встреча ради встречи
Ким Чен Ын не часто встречается с лидерами других стран, а если и встречается, то не всегда публично.
"Если вы посмотрите на историю визитов северокорейских лидеров в другие страны, например в Китай, то увидите, что зачастую они не только проходили без подписания публично известных совместных документов и заявлений, - говорит старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин. - Порой даже о самом факте визита становилось известно после его завершения".
По его словам, важен сам факт установления личного контакта между лидерами двух стран, которого до сих пор не было.
На переговорах, как сообщил Владимир Путин, в числе прочего обсуждалась проблема северокорейских рабочих в России. Ким Чен Ын, возможно, пытался договориться о том, чтобы рабочие находились в России как можно дольше.
Согласно данным российского МИД, в стране работают около 8 тысяч мигрантов из Северной Кореи. Большую часть зарплаты они переводят своим семьям в КНДР. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций в отношении КНДР, принятой в декабре 2017 года, трудовые мигранты из КНДР должны быть возвращены на родину до конца 2019 года.
"Может, даже и договорились [о возможности продлить пребывание рабочих в России] - такие договоренности не всегда публичны", - говорит Ланьков.
Зачем это нужно России?
Последний раз лидеры России и КНДР встречались в 2011 году - это были переговоры прежнего президента России Дмитрия Медведева и Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера КНДР. До этого Ким Чен Ир приезжал в Россию в 2001-м и 2002 годах.
По мнению Андрея Ланькова, Ким Чен Ын мог не только искать рычаги дипломатического влияния, но и просить Путина об оказании гуманитарной помощи ввиду плачевной ситуации с продовольствием в КНДР.
"А Россия напоминала всем, что она вообще существует, граничит с Северной Кореей, обладает ядерным оружием, является постоянным членом Совбеза ООН и великой державой, - говорит Ланьков. - Исходя из этого, совсем забывать о вышеперечисленном и игнорировать Россию - нежелательно".
- Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном завершились раньше времени и без соглашения
- Может ли Северная Корея стать вторым Вьетнамом?
- Трамп: КНДР могла бы стать великой державой без ядерного оружия
Ким Чен Ын по итогам переговоров не делал публичных заявлений. Путин же высказался о проблеме урегулирования и денуклеаризации на Корейском полуострове.
"Прежде всего, [Ким Чен Ын] настроен на защиту своих национальных интересов и обеспечение своей безопасности, - сказал Путин. - Но если со стороны к северокорейским партнерам, имею в виду прежде всего американцев, будет проявлено желание к конструктивному диалогу, я думаю, что в конечном итоге без переговоров не обойтись".
Впрочем, повлиять на ход переговоров КНДР с США у России, скорее всего, не получится, говорит Василий Кашин из ВШЭ.
"Вследствие предыдущих мер, которые США провели через Совбез ООН, практически вся северокорейская внешняя торговля, а следовательно, и все инструменты по экономическому влиянию и давлению на КНДР, сосредоточились в руках одной страны - Китайской Народной Республики", - говорит эксперт.