"Сговор был - позавтракать": что Мамаев и Кокорин рассказали в суде

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В Пресненском суде Москвы допросили футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о драке в начале октября в ресторане "Кофемания" и у клуба "Эгоист".

День, когда должен был произойти допрос футболистов, начался с общения адвокатов и прокурора Светланы Тарасовой с очередной свидетельницей. Он проходил в необычных условиях. Модель Алена Шинкарева, которая 8 октября была в компании футболистов, выступала по видеосвязи из Владивостока, где в момент допроса был поздний вечер. Свидетель мало что добавила к картине двух драк, произошедших у клуба "Эгоист" и в "Кофемании".

Однако ее допрос спровоцировал несколько скандалов между Тарасовой и защитой спортсменов. Юристы постоянно обвиняли прокурора в давлении на свидетельницу, которая признавалась, что не помнит деталей событий полугодовой давности. "У вас каждый день на глазах человека избивают?" - возмущалась Тарасова. "Я не хочу сейчас сочинять, я не помню", - оправдывалась свидетельница. "Слава богу", - язвила прокурор в ответ. Адвокаты требовали у судьи снимать вопросы "многоуважаемого прокурора". "Хорошо, что уже многоуважаемая, а не просто "девушка", - иронизировала Тарасова, намекая на конфликты в другие дни процесса.

Атмосфера накалилась до предела, когда Тарасова обратила внимание на противоречия в показаниях девушки в суде и на стадии следствия. Когда прокурор зачитала протокол допроса Шинкаревой, та удивленно заметила, что не говорила слов "массовое избиение водителя" - в суде она описывала происходящее как драку. "Мы это обязательно оценим, а вас предупредили об уголовной ответственности", - сказала ей Тарасова.

На этой реплике вся скамья адвокатов взорвалась воплями. "И на следствии давление, и тут!" - возмущался адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик. "Ваша честь, ну вы посмотрите", - вторил ему Андрей Ромашов, адвокат Кокорина-старшего. Судье удалось навести порядок в зале с большим трудом.

Версия Мамаева

(Футболисту вменяют причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побои (пункт а части 2 статьи 115 УК, статья 116 УК)

Перед началом заседания стало известно, что Павел Мамаев приболел. "Вы показания давать можете?" - спросил у него адвокат Игорь Бушманов. "Могу, просто у меня голос...", - тихо ответил он.

Мамаев рассказал, что знаком с Кокориным одиннадцатый год, и для его семьи он "как родственник". "Мы ездим семьями отдыхать. Когда появляется пауза, общаемся", - рассказывал футболист.

Как говорил полузащитник "Краснодара", в 2018 году у него был сложный рабочий график - его клуб играл в трех турнирах. "Тяжело было и психологически, и физически", - пожаловался он. В день, когда произошли драки, у футболистов впервые за долгое время был выходной.

Накануне выходных Мамаев спросил у Кокорина, едет ли тот в Москву. В итоге друзья решили поехать в столицу вместе, на "Сапсане". Поездка прошла спокойно, подчеркнул Мамаев: "Сразу после события была информация, что мы там весь поезд разнесли - это неправда".

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Мамаев признал, что в ситуации с Соловчуком он "виноват" и "повел себя неправильно"

В Москве футболистов встретил младший брат Кокорина - Кирилл. Компания поехала в клуб Secret Rooms. Там Мамаев "пил виски" и "чувствовал себя уставшим". После Secret Rooms компания переместилась в "Эгоист". "Планировали в этот день немножко, так скажем, отдохнуть", - описывал Мамаев.

После того, как компания вышла из "Эгоиста", рассказал он, девушка из их компании по ошибке села в "Мерседес" белого цвета. Вскоре она вышла и пересказала диалог, который у неё состоялся с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой - Виталием Соловчуком. "Она рассказала, что села в машину и спросила у мужчины: вы водитель Александра [Кокорина] или кого-то из ребят? А он ответил, что таких петухов не возит", - сказал Мамаев. По словам футболиста "Краснодара", эти слова он воспринял как оскорбление. "Я не понял, с чем связано было это высказывание. Оно меня немножко огорчило. Не немножко - множко", - добавил он.

"Оно унижает ваше мужское достоинство?" - подсказал адвокат. "Безусловно", - ответил Мамаев. К этому моменту позже вернулась прокурор Тарасова, которая отметила, что слово "петух" можно интерпретировать по-разному. "Я не в организованном преступном сообществе, в обычных мужских отношениях это означает оскорбление", - объяснил ей Мамаев.

Слова водителя, услышанные от подруги, футболист пересказал Кокорину-старшему, после чего они направились к машине, чтобы поговорить с ним. "Был ли у вас злой умысел, договаривались ли вы избить водителя?"- спросил адвокат Бушманов. "Нет, конечно", - ответил футболист.

Он подчеркнул, что если бы не оскорбление, он бы даже не подошел к машине Соловчука. Если бы Соловчук извинился, конфликт был бы исчерпан, уверял Мамаев. Однако, этого не произошло. Беседа футболистов с Соловчуком шла пару минут. В какой-то момент Мамаев взял его за подбородок: "Мне не понравилось то, что он говорил". Водитель ответил на это ударом - по словам футболиста, это было достаточно больно.

"Я побежал за ним. Догнал его через некоторое время", - пересказывал Мамаев. - Ударил, он упал. Развернулся потом, наносил удары дальше: по лицу, по телу".

"В сказали, что "петух" - это оскорление. Но в мужских ли понятиях избивать человека, который лежит?" - интересовалась прокурор Тарасова. "Я не оправдываю свои действия, поэтому я не стесняюсь говорить правду, я не юлю. Это безусловно неправильно", - не спорил Мамаев. "Пока что то, что я слышу, у вас идет полное непризнание вины", - парировала гособвинитель.

"Я постараюсь сделать все со своей стороны, чтобы этот человек и его близкие забыли эту ситуацию. Можно было эту ситуацию решить по-другому", - обещал Мамаев суду.

Футболист на протяжении всего допроса несколько раз говорил, что не отрицает факта драки, но не согласен с квалификацией его поступка. "Хулиганство - это просто подойти и ударить. Не было хулиганства. Был случай", - сказал он. Футболист признался, что до сих пор переживает за Соловчука: "У меня у самого жена, семья. Каким бы он ни был, он чей-то сын, отец".

Описывая эпизод в "Кофемании", Мамаев повторил, что в его действиях не было хулиганских побуждений. В ресторане Мамаев, по его словам, в основном общался с Аленой Шинкаревой, которая выступила в суде до него. Разговаривать с девушкой он не хотел, и несколько раз просил ее отсесть. В какой-то момент он начал кидать в ее сторону вещи: телефон, куртку. На вопросы, клал ли он ноги на стол и имитировал ли нанесение телесных повреждений, Мамаев ответил отрицательно. По его словам, он вообще "лежал на скамейке в полусонном состоянии".

Прокурор Тарасова ехидно интересовалась у Мамаева, не мешали ли ему завтракать "болевые ощущения" от удара водителя Соловчука. "Покушал чуть-чуть", - парировал подсудимый.

Конфликтов с [потерпевшим главой департамента минпромторга России] Денисом Паком у компании не было, подчеркнул Мамаев. Момента удара стулом он, по его словам, не видел и поднял глаза, услышав шум. От друзей Мамаев узнал, что драка началась после того, как Пак назвал компанию нецензурным словом.

В какой-то момент Мамаев заметил рядом с собой [потерпевшего гендиректора НАМИ] Сергея Гайсина. Футболист почувствовал, что тот "представляет опасность". Гайсин якобы оттолкнул его. После этого Мамаев, по собственному признанию, нанес ему несколько ударов.

- Человек вас отталкивает, в связи с чем вы принимаете решение нанести удар? - уточнила Тарасова.

- Не знаю, это просто… Мы сейчас обсуждали ситуацию с Соловчуком… Это же тоже неправильно было.

Во время своего выступления Мамаев отметил, что "не хочет даже комментировать" соизмеримость случившегося с полугодовым пребыванием в СИЗО. "Но я приму любое наказание, которое суд определит", - пообещал игрок "Краснодара".

Версия Кокорина

(Футболисту вменяют причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия, причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (пункты а, в части 2 статьи 115 УК, пункт а части 2 статьи 115 УК).

Свое выступление в суде Александр Кокорин начал с того, что не мог бы рассказать о произошедшем 8 октября лучше, чем до него это сделал Павел Мамаев.

Допрос Кокорина начался с обсуждения состояния его здоровья. СМИ много писали о том, что в СИЗО у него обострилась тяжелая травма колена. Футболист "Зенита" рассказал, что еще до событий в Москве его оперировали в Италии. Восстановление после операции, которую Кокорин назвал "одной из самых тяжелых" для спортсменов, длилась шесть месяцев: "Первые 2 месяца я провел в Риме в специализированной клинике. Начинал в 10 утра, заканчивал в 20 часов. Потом я вернулся к команде".

7 октября Кокорин провел в Петербурге матч - как раз "против Краснодара и Паши" ("Зенит" в том матче выиграл). Как раз после него друзья решили поехать в Москву: "Выбирали варианты, как ехать: лететь или поездом. Был вариант с вылетом в 19.40, но мы бы не успели, поэтому выбрали "Сапсан".

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostyanov/TASS Image caption Кокорин утвреждает, что в драке с водителем ведущей Первого канала не участвовал

После приезда в Москву спортсменов встретил Кокорин-младший и на своей машине отвез их в ночной клуб Secret Rooms. Кокорин объяснил, что давно не видел брата, хотел "отметить, собраться всей компанией, пообщаться". К моменту начала конфликта у клуба "Эгоист" - примерно в 7:00 мск - футболисты не спали почти сутки.

В клубе к футболистам присоединилась другая компания. Когда молодые люди решили ехать в "Кофеманию", стало ясно, что в машину Кокорина-младшего все не влезут - пришлось выбирать такси. "Выходили группами - когда я вышел, ребята на улице уже были, - говорит футболист. - Помню, что провел часть времени у входа, а потом пошел к машине брата".

Момент, когда девушка из компании перепутала автомобили, Кокорин видел "только на видео". "Потом Паша (Мамаев) сказал, что какой-то водитель нас оскорбил, сказав слово "петух". Я начал выяснять, кто этот водитель, откуда он взялся", - вспоминал Кокорин. Футболист пошел к машине Соловчука и пытался открыть дверь, но она оказалась заблокирована. Затем водитель вышел самостоятельно.

"Я ему задал вопрос: "Почему ты обозвал меня петухом?" - рассказывал Кокорин. - Он молчал, потом сказал, что это его личное мнение, что он так считает про петуха, и он вправе его высказывать". После общения на повышенных тонах Мамаев схватил Соловчука за руку, а тот в ответ нанес удар. "Мамаев ударил в ответ на оскорбления или на удар?" - поинтересовался адвокат. "На удар, сто процентов, - уверенно ответил Кокорин. - Если бы он извинился, ничего бы не было. В нашей жизни есть много оскорблений, но я не встречал людей, которые говорят, а потом и подтверждают свои слова".

На вопрос о том, был ли у подсудимых сговор, Кокорин ответил: "Только один - поехать позавтракать".

После удара Соловчук попытался убежать, Мамаев попытался догнать его. Кокорин в этот момент "кричал Паше, чтобы тот остановился". Удары, которые Соловчуку наносили Кокорин-младший и Мамаев, футболист "Зенита" заметил только позже на видео: "Сам же помню, что когда подошел к ним, то оттаскивал". Прокурор спросила, почему Кокорин не предпринял больше усилий, чтобы разнять драку. "Мне что, надо было своих ребят побить?" - удивился спортсмен.

По словам Кокорина, сам он водителя не бил. В суде Соловчуку утверждал обратное. Футболист на это ответил, что потерпевший "уже три раза менял показания" - два раза на стадии следствия и в суде.

Произошедшее у "Эгоиста" Кокорин обсуждал с участниками драки: в машине по дороге в "Кофеманию" и в самом кафе: "Пытались понять, как произошло то, что не должно было произойти. Обсуждали, что сделали бы на его месте".

Футболист не отрицал, что в кафе компания молодых людей, отдыхавших всю ночь в ночных клубах, могла вести себя шумно, "разные слова могли фигурировать". Кокорин также признал, что клал ноги на стол, но предположил, что это было связано с его травмой. Адвокат Ромашов задал подзащитному вопрос и об общении с Екатериной Бобковой - гособвинитель во время допросов особо интересовалась, имитировали ли Кокорин и девушка половую связь. Кокорин утвердительно ответил на вопрос, целовался ли он с Бобковой, но подчеркнул, что это было по ее инициативе: "Я никуда не опускался и ничего не имитировал. Поцелуи как хулиганство не расцениваю".

Появление чиновника Пака Кокорин не заметил и увидел его только тогда, когда Александр Протасовицкий, еще один подсудимый, стал извиняться за сравнение с рэпером PSY. Само сравнение Кокорин оскорбительным не считает: в суде он рассказал, что даже отмечал голы фирменным танцем певца. После начала конфликта футболист подошел к Паку со стулом в руках - хотел "подсесть и поговорить". "Услышал слово. Спросил, в чей адрес оно прозвучало, он сказал, что в мой. Потом я машинально нанёс ему удар, потому что стул был в руках, - объяснил Кокорин. - Просто усталость, так произошло".

Кокорин сообщил, что после произошедшего он ненадолго отошел от Пака, а потом вернулся. Услышав, что чиновник жалуется на удар стулом, он попытался ударить его еще раз, но "не попал". После того, как конфликт был исчерпан, Кокорин "раза четыре" извинился перед чиновником. "Мне было неудобно за всю ситуацию. Я извинился перед администратором, а затем перед Паком. Мы постояли спокойно. Он тоже сказал, что извиняется, потому что не хотел таких последствий. Я обнимал одной рукой за плечо, другой жал руку", - сказал футболист.

Произошедшее футболист считает единичным случаем: "Никогда в жизни такого не было, никогда в жизни я бы не взял стул или ещё что-то, чтобы так поступить" .