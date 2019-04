Ученые научились преображать мысли в речь через мозговой имплант

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Электроды считывают электрическую активность мозга

Американские ученые разработали мозговой имплант, который способен считывать мысли человека и преображать их в речь.

По словам специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, их работа поможет людям, потерявшим возможность разговаривать из-за болезни.

Эксперты считают, что итоги исследования выглядят убедительно и дают надежду на восстановление у таких людей речи.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

В чем суть?

Технология по считыванию мыслей работает в два этапа.

Сначала в мозг вживляется электрод, который фиксирует электрические сигналы, управляющие движением губ, языка, гортани и челюсти.

Затем с помощью мощного процессора синтезируются звуки, которые возникают при таких движениях речевого тракта.

Почему именно так?

На первый взгляд кажется, что было бы проще считывать с мозга электрические сигналы, отвечающие за формирование каждого слова. Но предыдущие попытки делать это не оправдали ожиданий.

В нынешнем исследовании упор был сделан на движениях рта и издаваемых им звуках, благодаря чему ученым впервые удалось достичь успеха.

"Эта научная работа впервые продемонстрировала, что мы можем генерировать целые речевые предложения на основе мозговой деятельности человека", - говорит участник исследования Эдвард Чанг.

"Это головокружительное доказательство того, что с помощью уже практических технологий мы способны создать устройство, которое сможет помочь людям, утратившим способность говорить", - утверждает ученый.

Насколько это эффективно?

Технология пока далека от совершенства.

Если послушать эту синтезированную таким образом английскую речь, становится ясно, что она еще далека от совершенства. На аудиозаписи говорится "The proof you are seeking is not available in books".

В ходе эксперимента, в котором были использованы синтезированные голоса пяти человек, слушателям удавалось разобрать около 70% произнесенного, если им давали список всех употребленных слов.

Кому это может помочь?

К утрате речи (афазии) могут привести многие заболевания, например:

заболевание двигательных нейронов

травмы мозга

рак гортани

некоторые виды инсульта

нейродегенеративные заболевания, например, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз

Ученые утверждают, что им под силу вернуть человеку речь в случае некоторых из этих заболеваний.

Однако для успеха здесь необходимо, чтобы участки мозга, отвечающие за управление губами, языком, гортанью и челюстью, корректно функционировали. Поэтому пациентам, перенесшим определенные виды инсульта, эта разработка не поможет.

"Это не панацея для всех людей, не способных общаться", - говорит Чанг.

В будущем, вероятно, используя подобное устройство, появится возможность помочь людям, которые никогда не говорили, в том числе некоторым детям с церебральным параличом.

О чем должен думать мозг?

Участников исследования просили не делать каких-либо особых, лишних движений ртом.

"Им давали простое задание - прочитать несколько предложений. Это естественное действие, которое мозг преобразует в движения", - отмечает Чанг.

Сможет ли кто-то прочитать мои мысли?

Сейчас это чрезвычайно сложно.

"Мы, а также другие исследователи, попытались выяснить, можно ли расшифровать мысли, - объясняет Чанг. - Как выяснилось, это очень, очень сложно. Крайне трудная задача".

"Это одна из многих причин, почему главное внимание мы уделяем тому, что люди пытаются сказать".

Некоторые ученые призывают определиться с этическими аспектами применения технологий, способных считывать мысли, прежде чем начинать их разработку.

Что говорят эксперты?

В комментарии, опубликованном вместе с итогами исследования, говорится, что их результаты звучат убедительно.

"Можно надеяться, что люди с нарушениями речи вновь смогут свободно разговаривать и жить нормальной жизнью", - говорится в комментарии.

"Это интересная разработка замечательной лаборатории, но нужно учесть, что это пока ранний этап и до ее внедрения еще далеко", - подчеркивает специалист Университетского колледжа Лондона Софи Скотт.