Украина приняла закон о государственном языке. Что будет с русским?

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption У здания Рады активисты требовали принятия закона

Верховная рада Украины в четверг приняла закон об украинском языке как государственном. Он обязывает каждого гражданина владеть украинским и ограничивает использование некоторых языков, в том числе русского. Би-би-си рассказывает, как будет работать закон.

Документ определяет украинский язык как единственный государственный и официальный на территории Украины. В законе ничего не говорится о русском языке, зато английский упоминается 18 раз.

Сторонник закона - спикер Рады Андрей Парубий - во время обсуждения назвал защиту украинского языка вопросом национальной безопасности для страны.

"В 2014 году русские танки заехали туда, где был русский язык, там принимали российских военных. Украинский язык - это основа украинского государства, закон об украинском языке - демонстрация уважения украинцев к самим себе", - говорила с трибуны парламента депутат Виктория Сюмар.

Оппоненты во главе с депутатом Вадимом Новинским утверждали, что этот закон раскалывает страну, и призывали ввести трехлетний мораторий на рассмотрение подобных документов.

"Этот закон не про защиту украинского языка, а про запрет разговаривать на каком-либо другом языке везде, кроме бытовой сферы", - говорил депутат Александр Вилкул.

Рада рассматривала языковой закон на протяжении двух месяцев. Он может стать одним из последних документов, подписанных уходящим президентом Петром Порошенко, еще одним убежденным сторонником этого закона.

Обязанность знать язык

В соответствии с законом украинский язык становится обязательным для использования на всей территории Украины органами центральной и местной власти, а также в прочих сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферы частного общения и осуществления религиозных обрядов, однако он обязывает каждого гражданина страны владеть государственным языком.

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Для тех граждан Украины, которые не имели возможности овладеть украинским, государство создаст сеть центров изучения языка во всех регионах. Обучение в них будет бесплатным.

Претенденты на получение украинского гражданства должны будут сдать языковой экзамен. Исключение составляют лица, гражданство которым предоставляется за особые заслуги или принятие которых в гражданство составляет государственный интерес для Украины. Они будут обязаны изучить язык на протяжении одного года после получения паспорта.

Закон устанавливает, что владеть государственным языком и использовать его во время выполнения служебных полномочий должны президент, члены правительства, полицейские, офицеры вооруженных сил, прокуроры, судьи, адвокаты, нотариусы, руководители образовательных учреждений всех форм собственности и медработники государственных и коммунальных учреждений.

Учат в школе

Украинский провозглашается языком образовательного процесса. Представители национальных меньшинств имеют право получить дошкольное и начальное образование на своем языке, представители коренных народов - речь идет, судя по всему, о крымских татарах - смогут получить на своем языке среднее образование.

В государственных образовательных учреждениях некоторые дисциплины могут преподаваться по-английски или на других официальных языках ЕС.

Возможно, это реверанс в сторону Венгрии, которая протестовала против расширения сферы употребления украинского языка в сфере образования (попасть под его действие должны были и свыше 70 венгерских школ Закарпатья, в которых обучаются более 16 тысяч детей). Для русского языка такой возможности не предусматривается.

С 2030 года украинский станет языком проведения внешнего независимого оценивания (украинский аналог ЕГЭ).

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption После почти двух месяцев работы над поправками депутаты приняли закон - "за" проголосовали 278 депутатов

Закон устанавливает, что через год после его публикации языком публичных научных мероприятий станет украинский или английский. Исключением будут только мероприятия на тему иностранного языка или литературы - однако и в этом случае никто не может быть лишен права выступить на нем по-украински.

"Творческий замысел"

Через два года после вступления закону в силу сопровождение всех концертов и других культурных мероприятий должно проводиться на украинском языке. Использование других языков разрешается только в том случае, если это "оправдано творческим замыслом организатора".

Если, допустим, ведущий концерта не знает украинского, его выступления должны будут переводить.

Отдельно в законе упоминается о мероприятиях, проводимых в рамках выполнения обязательств перед Европейским союзом вещателей. Видимо, на тот случай, если в будущем Украина примет Евровидение. Особенности конферанса на таких мероприятиях определяются договоренностью сторон.

Закон закрепляет уже существующую на Украине практику кинопоказов с обязательным дублированием фильмов на украинском языке. Допускается показ фильмов на иностранном языке с украинскими субтитрами, но количество таких фильмов не может превышать 10% от общего числа для конкретного кинотеатра.

Субтитрами должны сопровождаться и театральные представления на иностранных языках, проходящие в государственных и коммунальных театрах Украины.

Отдельно прописано, что языком туристического и экскурсионного обслуживания на Украине является украинский. Иностранный язык разрешено использовать для обслуживания иностранцев и лиц без гражданства.

Телевизор и газеты

Через два года после вступления закона в силу доля украинского языка на общенациональных телеканалах и радиостанциях должна составлять 90% от эфирного времени, для местных теле- и радиостанций требования не такие жесткие - там эта квота будет составлять 80% от суммарной длительности программ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Активисты празднуют принятие закона о языке

Все печатные СМИ Украины должны быть переведены на украинский язык. Издание газет и журналов на иностранных языках в принципе не запрещено, однако они обязательно должны иметь украинскую версию аналогичного объема и содержания.

Срок для перехода печатных СМИ на новые рельсы - два с половиной года для общенациональных газет и журналов, пять лет для местных изданий. Эти требования не распространяются на крымскотатарский, английский и официальные языки Евросоюза.

Без русского интерфейса

Закон предписывает, что все компьютерные программы, которые продаются на Украине, должны иметь интерфейс на украинском и/или английском или другом языке ЕС. А в работе органов центральной и местной власти должны использовать программы с интерфейсом на украинском - или в крайнем случае английском языке. На русском - нельзя.

Через три года сайты зарегистрированных на Украине СМИ и хозяйственных субъектов, реализующих товары и услуги, а также их странички в соцсетях должны быть переведены на украинский.

Закон не запрещает им иметь и иноязычные версии, однако на украинской должно быть не меньше информации - и грузиться она для украинских пользователей должна по умолчанию.

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Как говорить с врачом

Через полтора года после вступления закона в силу украинский станет языком обслуживания потребителей в разных сферах на территории Украины. Это означает, что предприятия всех форм собственности - от ресторанов до интернет-магазинов - должны обслуживать клиентов на украинском языке.

Впрочем, закон допускает, что персональное обслуживание клиента по его просьбе может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон.

Похожие нормы будут действовать и в сфере здравоохранения: украинский провозглашается официальным языком этой сферы, однако если обращающийся за медицинской помощью человек попросит об этом, его могут обслужить на приемлемом для всех сторон языке.

Однако документы, касающиеся состояния здоровья пациента, могут быть написаны только на украинском языке.

Новые чиновники

Закон предусматривает создание на Украине двух новых государственных органов, связанных с обеспечением статуса украинского языка.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка будет утверждать и контролировать соблюдение правил правописания и терминологии, разрабатывать условия экзаменов и содействовать использованию в различных отраслях украинских слов и словосочетаний вместо иноязычных терминов.

Задачей уполномоченного по защите государственного языка станет защита прав граждан Украины на получение информации и услуг на государственном языке и устранение препятствий и ограничений в использовании государственного языка, сказано в законе.

Уполномоченный будет принимать жалобы на нарушение закона о государственном языке, он сможет обращаться за помощью к сотрудникам полиции.

Штрафы, но не тюрьма

Отдельно в законе прописываются штрафы за нарушения его норм - правда, их начнут налагать лишь через три года после вступления закона в силу.

Невыполнение законных требований уполномоченного по защите государственного языка будет караться штрафом в 1700-3400 гривен (4100-8300 рублей). За нарушение правил применения языка в делопроизводстве и правоохранительных органах предусмотрены штрафы в размере от 3400 до 6800 гривен (8200-16400 рублей).

В сфере культуры, образования и рекламы штрафы составят 3400-5100 гривен (до 12000 рублей). Для печатных СМИ вводятся штрафы в размере 6800-8500 гривен (16000-20000 рублей). Повторное нарушение языкового закона на протяжении года приведет к штрафу в 8500-11900 гривен (20600-29000 рублей).

В первоначальном варианте законопроекта речь шла о том, что попытки предоставления официального статуса любому другому языку должны рассматриваться как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Однако в окончательно принятом законе этого положения нет.

Так же в нем нет и предложения арестовывать на срок до шести месяцев виновных в "публичном унижении или пренебрежении государственным языком".

Порошенко и Зеленский

Дискуссия о языковом законе была важной частью только что закончившейся на Украине президентской кампанией.

Действующий президент Петр Порошенко шел на выборы с лозунгом "Вера, язык, армия" и публично поддерживал инициативы, направленные на расширение сферы использования украинского языка. В ночь после проигранных им президентских выборов Порошенко заявил, что собирается подписать языковой закон, если депутаты Рады успеют принять его на протяжении ближайшей сессионной недели.

В четверг, после принятия парламентом этого закона, Порошенко еще раз подтвердил решимость подписать этот закон. На принятие Радой закона о языке отреагировал и победитель президентских выборов Владимир Зеленский.

Эксперты указывают, что ядро электоральной поддержки Зеленского - русскоязычные регионы юго-востока Украины. Можно предположить, что там отношение к только что принятому закону будет неоднозначным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Зеленского с украинским языком сложности. Сейчас он пытается углубить свои знания, ему ищут репетитора, рассказывала его супруга в интервью BBC News Украина

В своем заявлении Зеленский указал, что поддерживает позицию о статусе украинского языка как единственного государственного - однако, по его мнению, государство должно содействовать его развитию путем стимулов и позитивных примеров, а не запретов и наказаний.

"Сегодня тяжело спрогнозировать последствия принятия этого закона - его окончательный текст с учетом всех поправок пока недоступен. После моего вступления на пост президента будет проведен тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По результатам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", - заявил Зеленский.