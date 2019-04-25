Правообладатель иллюстрации AMA/Getty Images Image caption В Манчестере платят лучше, чем в Лондоне: по полмиллиона долларов в неделю получают Кевин де Брюйне в "Сити" и Алексис Санчес, сменивший "Арсенал" на "Юнайтед"

Двадцать клубов самой богатой в мире английской Премьер-лиги тратят на зарплаты футболистам около 4 млрд долларов, или 60% годовой выручки. И эти расходы стремительно растут.

Поэтому в прошлом сезоне прибыль английских клубов высшего дивизиона сократилась на целых 20%, несмотря на то, что они потратили на покупку игроков на полмиллиарда меньше, чем в предыдущие два трансферных окна. Просто текущие расходы на зарплату увеличились на 15%, подсчитали аналитики Deloitte.

Львиная доля этих трат пришлась на шесть крупнейших клубов: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и лондонские "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси". Однако они же получают почти 90% всей прибыли. И занимают первые шесть мест в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига - самая видная в "большой пятерке". Годовой оборот ее клубов превышает 6 млрд долларов, а заработок - полмиллиарда. Бюджеты испанской Ла-Лиги и немецкой Бундеслиги скромнее в полтора раза, а итальянской Серии А и французской Лиги 1 - вдвое.

Но вскоре этот разрыв может сократиться, поскольку доходы английских клубов вряд ли будут расти прежними темпами. Во-первых, потому что со следующего года права на телетрансляцию дешевеют. Во-вторых, потому что значительную часть прибыли английским клубам в последние два года принесли удачные выступления в Лиге чемпионов, где ежегодно разыгрывают 1,5 млрд долларов. А это еще нужно повторить.