Дело "Сети". Как пензенских страйкболистов обвинили в терроризме

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В Пензе начался суд по громкому делу о сообществе "Сеть", которое в России признано террористической организацией и запрещено. Обвиняемых семеро. Все они отвергают обвинения в участии или создании террористической группировки, сообщает "Новая газета".

Русская служба Би-би-си вспомнила, как развивалось дело о "Сети" и почему расследование в Пензе и Санкт-Петербурге сопровождалось сообщениями о пытках, скандалами и акциями протеста.

Как возникло дело "Сети"

О том, что ФСБ разрабатывает дело некоего "террористического сообщества "Cеть", стало известно в конце 2017 года.

По версии ФСБ, участники подпольной организации собирались поднять мятеж во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. В материалах дела в частности говорится, что члены сообщества якобы намеревались совершить теракты "с целью создания общественного резонанса, раскачки народных масс для дестабилизации политического процесса".

Ячейки "Сети", по версии следствия, действовали в Пензе, Санкт-Петербурге, Москве и Белоруссии.

Расследование якобы началось после того, как в октябре 2017 года с явкой с повинной в полицию пришел студент пензенского педагогического института Егор Зорин, которого незадолго до этого задерживали с наркотиками, писал "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела.

Следом за Зориным были задержаны:

его друг и одногруппник Илья Шакурский

инженер Василий Куксов

инструктор по стрельбе Дмитрий Пчелинцев

слесарь-сборщик Андрей Чернов

программист Арман Сагынбаев (задержан в Петербурге и этапирован в Пензу)

повар Михаил Кульков (был в розыске и задержан позже остальных летом 2018 года)

повар, разнорабочий и аниматор Максим Иванкин (был в розыске и задержан позже остальных летом 2018 года)

А в январе 2018 года задержания начались в Санкт-Петербурге. Под арест попали:

программист Виктор Филинков

предприниматель Игорь Шишкин

промышленный альпинист Юлий Бояршинов (обвинение в участии в "Сети" ему предъявили позже остальных - в апреле 2018 года)

В общей сложности обвинения предъявлялись 11 фигурантам: восьмерым в Пензе и трем в Петербурге. Позже дело в отношении якобы явившегося с повинной Зорина прекратили. В силе оставили только обвинения в незаконном хранении наркотиков, и это, по мнению родственников обвиняемых, могло стать причиной его изначальных признательных показаний - отмечает "Коммерсант".

Большинство фигурантов отрицает участие в террористическом сообществе.

Задержанных объединяет увлечение левыми идеями - часть из них считает себя анархистами или антифашистами - и интерес к страйкболу. Но далеко не все они, по словам родственников и адвокатов, вообще общались друг с другом - некоторые не встречались никогда, другие едва знакомы - например, по страйкбольным тренировкам.

Тренировки, которые, по словам обвиняемых, были обычной тактической игрой, ФСБ считает отработкой навыков вооруженного сопротивления.

Что именно, с точки зрения ФСБ, планировали подсудимые - неясно: обвинений в подготовке терактов никому из них не предъявлены, в тех материалах дела, с которыми удалось ознакомиться Русской службе Би-би-си, никакие конкретные акции и атаки не упоминаются.

Часть обвиняемых заявляла, что в первые дни после задержания они были вынуждены подписать признательные показания и оговорили себя, не выдержав пыток.

Ожоги, гематомы, ссадины

О применении силы и пытках электрошоком заявляли как пензенские задержанные, так и фигуранты дела в Петербурге.

"Ток пошел до колен, у меня стали сокращаться мышцы икровые ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену… С меня стали стягивать трусы, я лежал вниз животом, они пытались присоединить провода за половые органы. Я стал кричать и просить перестать издеваться надо мной", - так описывал допрос, на котором он дал признательные показания, Пчелинцев. Его описание публиковало издание "Медиазона".

По его словам, во время пыток электротоком от "динамо-машины" один из сотрудников в маске заставлял его повторять за собой: "Ты лидер" - "Да, я лидер", "Вы собирались устраивать террористические акты" - "Да, мы собирались устраивать террористические акты".

О пытках подробно рассказывал и другой пензенский обвиняемый - Илья Шакурский. И Пчелинцев, и Шакурский утверждают, что избиения и выбивание показаний электрическими ударами происходили в одном из помещений следственного изолятора.

Филинков, задержанный в январе 2018 года в петербуржском аэропорту "Пулково", рассказывал, что после снятия отпечатков в отделе полиции и медосвидетельствовании в одной из городских больниц сотрудники ФСБ около 4 часов подряд избивали его и били электрошокером в салоне микроавтобуса.

По словам Филинкова, к утру следующего дня его заставили наизусть выучить признательные показания и тогда оформили их официально. Члены Общественной наблюдательной комиссии, которые пришли к антифашисту в СИЗО, зафиксировали "многочисленные следы электрошокера" на его теле.

Следственный комитет, проводивший проверку слов Филинкова о пытках, не нашел причин для возбуждения дела против сотрудников ФСБ. Из материалов опроса сотрудников спецслужбы следует, что задержанный на ходу пытался выскочить из микроавтобуса с несколькими силовиками, поэтому один из них "в условиях скоротечности происходящего" применил электрошок.

Правообладатель иллюстрации ВВС Image caption В материалах отказа в возбуждении дела приводится версия ФСБ о том, как Филинков получил травмы

О том, что сотрудники ФСБ применяли к нему пытки током в микроавтобусе, рассказывал и Арман Сагынбаев, задержанный в ноябре 2017 года в Петербурге и позже этапированный в Пензу.

Травмы члены ОНК заметили и на теле Шишкина. Даже спустя неделю после задержания на руке, спине и бедре были видны следы, похожие на ожоги от электрошока, а вокруг глаза была сильная гематома, говорилось в написанном после проверки заключении ОНК. Врачи зафиксировали у него перелом нижней стенки глазницы.

Шишкин о применении к нему силы не заявлял. В материалах дела есть объяснительная на имя главы УФСБ по Санкт-Петербургу, в которой задержанный сообщал, что жалоб на самочувствие у него нет, а травмы он получил во время занятий единоборствами.

Дело "Сети" в судах

Суды по делу "Сети" идут параллельно в двух городах.

Первым осужденным стал Игорь Шишкин. В январе 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил его к 3,5 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе "Сеть".

Дело Шишкина рассматривалось в особом порядке: он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В таком случае суд не допрашивает свидетелей, не исследует доказательств стороны обвинения и не может назначить наказания больше двух третей от максимально возможного.

После того, как суд вынес обвинительный приговор Шишкину, ФСБ внесла "Сеть" в список террористических организаций.

В апреле 2019 начался процесс двум другим петербургским обвиняемым - Филинкову и Бояршинову.

Филинков вину не признает. Бояршинов согласился с предъявленными ему обвинениями. Он просил о рассмотрении своего дела в особом порядке, но суд ему отказал. Следующее заседание по их делу назначено на 14 мая.

НТВ рассказывает про "Сеть"

Задолго до окончания расследования телеканал НТВ выпустил фильм "Опасная сеть" о пензенско-петербуржском деле.

В нем содержались видео тренировок, которые, по словам стороны родственников обвиняемых, молодые люди снимали сами во время игры, с сопутствующим текстом: "крепкие молодые люди в камуфляже отрабатывают тактику ведения городского боя", они "с легкостью берутся "за коктейль Молотова".

Адвокатов арестованных телеканал НТВ называл "грантоедами".

Выходу фильма предшествовала серьезная подготовка. Мама обвиняемого Шакурского рассказывала Русской службе Би-би-си, что пообщаться с НТВ ее принуждал следователь - "если хотите, дайте интервью, это зачтется на суде вашему сыну".

Членов ОНК Екатерину Косаревской и Яну Теплицкую, осматривавших в СИЗО Филинкова и Шишкина, сотрудница, представившаяся "телекомпанией НТВ", преследовала на улице и спрашивала, почему они "навязывают свою помощь", "для чего защищают террористов" и как часто они "используют эмоции родителей, которым грозит срок".

"Вполне возможно, что это и не наши сотрудницы, а самозванки. Знаете, федеральные телеканалы часто сталкиваются с проблемой, что посторонние люди представляются нашими сотрудниками", - сказали изданию "Медуза" в санкт-петербургской редакции НТВ.

Внимание федерального канала к делу против антифашистов и анархистов совпало с чередой задержаний и уголовных преследований сторонников левых идей.

Преследования левых

В начале 2018 года в российских регионах начались акции протеста против пыток.

В ночь на 15 февраля на заборе челябинского управления спецслужбы появился баннер "ФСБ - главный террорист", а за ограду здания был брошен горящий файер.

Вскоре после того как полиция возбудила дело о хулиганстве, сотрудники ФСБ увезли на допрос нескольких активистов. Родственники не могли найти их около суток, а когда это произошло, двое из задержанных заявили, что силовики били их электрошокерами, третий - уверен, что от пыток его спас вовремя появившийся адвокат.

Image caption Акции протеста против действий ФСБ начались в конце января и продолжаются до сих пор: несколько последних прошли в день президентских выборов 18 марта 2018 года

В анархистской организации "Народная самооборона" говорят, что давление на левых активистов заметно усилилось в последние месяцы.

Собеседник Русской службы Би-би-си отмечает, что "год назад, в феврале 2018 года, в различных городах России начали происходить задержания и пытки анархистов, подозреваемых в причастности к "Народной самообороне".

Представитель организации затруднился назвать точное количество анархистов, которые подверглись задержаниям, обыскам, допросам и арестам, но перечислил восемь случаев за последний год, когда силовики приезжали за отдельными активистами, целыми группами, посетителями панк-фестивалей или подписчиками медиаресурсов "Народной самообороны".

Последнее громкое дело, которое следствие пыталось связать с левым движением, - история аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Математика задержали 1 февраля 2019 года, пытались обвинить в изготовлении взрывчатки, но доказательств его причастности к преступлению не нашлось.

Правозащитники зафиксировали у Мифтахова травмы, синяки и следы от шуруповерта на теле - по словам аспиранта, один из сотрудников угрожал включить приставленное устройство, если он не даст признательные показания.

Через несколько дней его выпустили из изолятора и тут же задержали по другому делу - о нападении на офис "Единой России", которое произошло за год до этого, в январе 2018 года.

Следователь по делу о взрывчатке утверждал, что Мифтахов "является действующим членом леворадикального анархического движения "Народная самооборона". В движении заявили, что не комментируют принадлежность кого бы то ни было к организации, и добавили, что "Народная самооборона" "никогда не использовала в качестве методов борьбы взрывы, тем более в общественных местах".