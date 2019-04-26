Россия облегчила получение паспортов для жителей Донбасса. Во сколько это обойдется?

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Россия решила выдавать паспорта жителям Донбасса по упрощенной процедуре. По мнению экономистов, если жители территорий ДНР и ЛНР начнут массово получать российское гражданство, то бюджету придется увеличить расходы, но будет и польза.

Указ об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля, спустя несколько дней после проведения президентских выборов на Украине.

В соответствии с документом рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России от жителей ДНР и ЛНР должно будет занимать не более трех месяцев.

Если жители ДНР и ЛНР начнут массово получать российские паспорта, это может привести к увеличению расходов бюджета, отмечают опрошенные Би-би-си экономисты. Но вместе с этим, возможно, будет и положительный эффект - рост числа трудоспособных россиян поможет улучшить демографическую ситуацию, не исключают они.

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Одна из самых заметных статей расходов, которая может увеличиться в связи с выдачей паспортов жителям Донбасса, - социальная поддержка.

"Если граждане, проживающие на территории самопровозглашенных республик, обратятся за получением российского паспорта и получат его, то, естественно, они получат право на все социальные выплаты, которые осуществляются у нас в стране, в том числе на пенсионные выплаты", - говорит доктор экономических наук Сергей Смирнов.

Ранее службы статистики самопровозглашенных республик сообщали, что по состоянию на 1 января 2018 года на неподконтрольной украинской власти части Донбасса проживали около 3,7 млн человек.

Вопрос, каким образом будут назначаться и выплачиваться социальные выплаты, пока остается открытым.

Плюс миллион пенсионеров?

В Донбассе часть пенсионеров получают украинские пенсии. Для этого им надо зарегистрироваться в качестве переселенцев и находиться на неподконтрольных Украине территориях не более 60 дней подряд. Многие пенсионеры, чтобы получать украинскую пенсию, регистрируются в качестве переселенцев и остаются жить в Донбассе, выезжая каждые два месяца, чтобы отметиться в базах пограничников.

Сейчас украинскую пенсию в Донбассе получают около 500-600 тысяч человек, сообщал замминистра социальной политики Украины Николай Шамбир. Многие пенсионеры не могут пройти процедуру верификации как переселенцы, признают власти Украины.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине называла эту процедуру "дискриминационной". Верховный суд Украины также признавал, что все граждане страны имеют право на пенсии, независимо от верификации и места проживания. Украинские власти отвечали, что без контроля над выплатами в этой сфере процветает мошенничество.

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Жители Донецкой и Луганской областей Украины, получившие гражданство России по упрощенной процедуре, смогут получать российские страховые пенсии по старости, только если переедут на постоянное жительство в Россию, пояснили РБК в Пенсионном фонде России.

Всего в ДНР и ЛНР, по данных местных организаций, проживают около 1,1 млн пенсионеров. Если предположить, что половина из них получает украинскую пенсию, а вторая половина будет получать хотя бы минимальную (социальную) российскую пенсию - около 9,3 тысячи рублей, - то расходы России составят порядка 60 млрд рублей в год (почти 93 млн долларов).

Если Украина будет платить положенные по международным договорам пенсии, а Россия будет платить доплаты до российского уровня, то расходы бюджета могут составить от 20 до 60 млрд рублей, полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Экономист Евгений Гонтмахер считает, что расходы российского бюджета на пенсии жителям Донбасса могут составить до 100 млрд рублей в год.

Миграционный приток

Расходы, связанные с выдачей паспортов в Донбассе, будут невелики в масштабах российского бюджета, считает директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

Даже если произойдет рост расходов на образование, здравоохранение или пенсионное обеспечение, этот эффект будет нивелирован благодаря миграционному притоку, говорит экономист: "Я не вижу здесь каких-то рисков или угроз со стороны роста социальных расходов. А вот приток качественных трудовых ресурсов - это то, что России сейчас нужно".

Также российский бюджет, возможно, будет получать налоги с новых обладателей российских паспортов. Если они будут работать в российских компаниях, то их работодатели будут отчислять в бюджет налог на доходы физических лиц, отмечает Овчарова.

Ранее высказывались разные оценки суммы, которую Россия тратит на Донбасс: