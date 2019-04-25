В Антарктиде погибли тысячи детенышей императорских пингвинов. Как это произошло?

Правообладатель иллюстрации Christopher Walton Image caption Императорским пингвинам для обитания нужна надежная и крепкая толща льда

Тысячи императорских пингвинов, обитающих в Антарктиде, оказались в открытом море и не смогли спастись после того как льдина, на которой они обитали, откололась в результате шторма.

Трагедия произошла в море Уэдделла в 2016 году. К такому выводу пришли ученые из Британской антарктической службы (BAS).

Ученые Питер Фретвел и Фил Тратан заметили, что со снимков спутника пропала так называемая колония Халли-Бей.

По словам ученых, колония пингвинов, обитающих на краю шельфового ледника Бранта, уничтожена.

Image caption Судьба колонии пингвинов, вероятно, была предрешена из-за разрастающейся трещины в леднике Бранта

Даже с высоты 800 км на белом льду видны птичьи экскременты (гуано), по которым можно оценить вероятный размер колонии.

Колония Бранта, которая в течение нескольких десятилетий состояла в среднем из 14-25 тыс. гнездящихся пар (это 5-9% от общей численности пингвинов на Земле), фактически исчезла в одночасье.

Правообладатель иллюстрации DigitalGlobe, a Maxar company Image caption 2015: следы гуано в колонии Халли видны из космоса

Императорские пингвины являются самыми крупными и тяжелыми из всех видов пингвинов. Они нуждаются в надежных гнездовьях на ледяных полях, которые должны не таять с апреля, когда туда прибывают пингвины, до декабря, когда у них появляется потомство.

Если ледяной покров сходит слишком рано, недавно вылупившиеся из яиц пингвины не могут еще плавать, так как у них не успевают сформироваться необходимые для этого перья и пух. Вероятно, именно так и произошло в 2016 году.

Тогда сильные ветра привели к эрозии пакового льда, который был прибит к более толстому леднику Бранта у побережья. Этот лед так и не восстановился после урона в 2017 и 2018 годах.

Правообладатель иллюстрации Christopher Walton Image caption Императорские пингвины являются самыми крупными и тяжелыми из всех видов пингвинов

Питер Фретвелл говорит: "Паковый лед, который сформировался с 2016 года, не обладает прежней прочностью. Шторма, которые начинаются в октябре и ноябре, легко его взломают. Так что прежде прочный и надежный лед в значительной степени исчез".

Британские ученые считают, что многие взрослые пингвины либо отказывались от размножения в последние годы, либо переместились на новые участки пакового льда в море Уэдделла.

Например, колония императорских пингвинов в 50 км отсюда рядом с ледником Доусона-Лэмтона сильно выросла за счет миграции птиц.

Остается неясным, что именно мешает восстановлению льда у кромки ледника Бранта.

Никаких изменений местного климата в этом районе не обнаружено; атмосферные и океанические условия остаются там неизменными.

Однако чувствительность этой колонии пингвинов к изменениям в ледовом покрове показывает, что в будущем глобальное потепление может оказать негативное воздействие на популяции императорских пингвинов в Антарктике.

Исследования показывают, что численность этого вида может сократиться к конце текущего столетия на 50-70% в случае прогнозируемого уменьшения площади ледового покрова.

А это может иметь последствия и для других видов морских животных и птиц, как отмечает эколог из университета Кентербери в Новой Зеландии Мишель Ла Рю.

"Императорские пингвины составляют важное звено пищевой цепочки - они являются так называемыми суперхищниками, то есть занимают высшие места в этой цепочке. Они служат источником пищи для таких морских животных как морские львы, но и сами охотятся на рыбу и криль. Поэтому они играют столь важную роль в данной экосистеме", - говорит она.

Остается под вопросом, имела ли будущее колония Халли-Бей. Дело в том, что ледник Бранта распадается: в нем образовалась крупная трещина.

Эта трещина в конечном итоге приведет к отделению от ледника айсберга площадью примерно с Лондон, который соскользнет в море Уэдделла, а поля из пакового льда, которые примыкают к этой части ледника, могут также расколоться под весом айсберга.

Вполне возможно, что эта колония императорских пингвинов была обречена на гибель независимо от того, что случилось в 2016 году.

Статья Питера Фретвелла и Фила Тратана об этом опубликована в журнале Antarctic Science.