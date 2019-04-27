Посади дерево, спаси лес. Бразильский фотограф вырастил 2 млн деревьев за 20 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В бассейне реки Амазонки на территории Бразилии леса вырубаются под плантации сои

За 20 лет бразильцы Себастьян и Лелия Сальгаду вырастили более 2 млн деревьев, чтобы восстановить погибшие леса.

В 2018 году в мире было утрачено около 12 млн гектаров тропических лесов. Это эквивалентно уничтожению 30 футбольных полей в минуту.

Джунгли размером с Бельгию

Площадь районов с нетронутыми и зрелыми лесами, уничтоженными в 2018 году, равна площади Бельгии.

По данным Института Всемирных ресурсов Бразилия находится на первом месте по масштабам исчезновения природных ресурсов. Неудивительно, что именно в Бразилии фотограф Себастьян Рибейру Сальгаду и его жена Лелия начали свой уникальный проект восстановления местной экосистемы.

Дом, которого нет

В конце 90-х годов бразильский фотограф Себастьян Сальгаду вернулся из Руанды, где он работал над фоторепортажем о геноциде 1994 года, домой в Бразилию. Всю свою жизнь он посвятил документальной фотографии, отображавшей жизнь людей в разных уголках мира.

Лауреат многих международных премий, в том числе World Press Photo 1985 года, посол Unicef, автор книги "Глядя на боль других" и проекта "Генезис", он объездил несчетное количество стран, запечатлев особенности каждой из них в своем неповторимом фирменном черно-белом стиле.

В начале документального фильма "Соль земли" о жизни и работе Сальгаду авторы говорят: "У него болит сердце за людей. ... Ведь люди - соль земли".

По возвращении домой, на просторы принадлежавшей его семье фазенды в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии, Сальгаду надеялся залечить душевные раны, полученные от увиденных страданий и нищеты.

Однако к своему великому огорчению вместо буйного леса, который когда-то окружал его семейное ранчо, фотограф обнаружил лишь пустошь с высушенной землей. Свежесть зеленых деревьев и растений и редкие виды диких животных, когда-то населявшие регион, остались только в его памяти.

"Земля была больна, так же, как я. Деревья росли только на 0,5% территории", - говорил он в 2015 году в интервью газете Guardian.

Тогда же, в конце 90-х у его жены Лелии возникла идея - восстановить пострадавшую от урбанизации территорию, которая является частью Атлантического леса - стокилометрового экорегиона вдоль юго-восточного берега Бразилии, важнейшего природного хранилища с уникальными видами животных и растений.

"Все подумали, что он свихнулся"

В 1998 году чета Сальгаду привлекла инвестиции, наняла сотрудников и основала Институт Земли (The Instituto Terra), чтобы вернуть родным территориям утраченный вид плодородного леса.

С тех пор Институт приобрел статус частного природного заповедника, а почти семь гектаров срубленного леса и эродированной почвы в широкой долине реки Доси пережили удивительные метаморфозы.

Семья Сальгаду и команда Института в своих рассадниках вырастили более 4 млн саженцев разных видов, естественных для Атлантического леса Бразилии.

В интервью изданию El Mundo бывший сотрудник Института Педро Карлос Нето рассказал, что поначалу скептически отнесся к предложению восстанавливать утраченные леса.

"Когда мы узнали о затее Себастьяна вырастить джунгли, все в городе подумали, что он свихнулся и его идея не сработает", - вспоминает он.

Спустя годы усердной работы высохшая земля превратилась в субтропический рай. Туда вернулись животные, многие из которых были под угрозой вымирания.

Более 290 видов растений, 33 вида млекопитающих, 172 представителя пернатых, 15 разновидностей рептилий и столько же амфибий были возвращены в их естественную среду обитания.

С возрождением экологии в давно высохших из-за погоды и выпаса крупного рогатого скота местных источниках снова появилась вода.

Супруги Сальгаду надеются, что их примеру последуют и другие владельцы частных земель не только на территории Атлантического леса, но и по всей Бразилии.

Обучение последователей

Целью Института всегда было не только восстановление природных массивов, но и образование для людей, которые стремятся внести свою лепту в сохранение окружающей среды.

В феврале 2002 года на основе Instito Terra был основан Центр экологического образования и восстановления (Center for Environmental Education and Restoration).

В общей сложности около 72 тыс. человек прошли обучение и подготовку в институте.

Техническая школа экологического восстановления ежегодно принимает 20 студентов. Многие из них - дети проживающих неподалеку фермеров, на чьих землях выпускники начинают на практике применять полученные знания.

Вклад нефтяников

В начале месяца нефтеперерабатывающий гигант Shell заявил о плане вырастить миллионы деревьев в рамках своей программы борьбы с загрязнением экологии.

Как пишет Times, в Нидерландах компания предложит всем водителям при покупке топлива добровольно платить за литр на один цент больше для сбора денег на проекты по охране окружающей среды. Такая же инициатива будет введена в Британии в этом году.

Корпорация выделит 300 млн долларов на восстановление лесов, водно-болотных территорий и естественной экосистемы по всему миру. Еще 17,4 млн евро пойдет на посадку более 5 млн деревьев в Нидерландах и 300 тыс деревьев в Испании.

Российское предложение

В России уже несколько лет работает организация Maraquia. Разработанное ее создателями приложение помогает собирать средства на восстановление поврежденных лесов по всему миру.

Все желающие могут перечислить деньги, которые пойдут на вырубку погибших лесов, подготовку почвы, закупку и посадку саженцев и уход за ними.

Совместная работа в США

Американская компания Re-Tree запланировала посадить 30 тыс. деревьев в Буффало после того как шторм уничтожил значительную часть городской посадки в октябре 2006 года. 25 апреля состоялась посадка юбилейного 30-тысячного дерева.

По обоюдному согласию, за каждое посаженное волонтерами Re-Tree дерево городские власти должны посадить свое, восстановив таким образом 60 000 деревьев.

Восстановление природы в Британии

В Британии также существует множество инициатив по восстановлению лесов. Одна из самых крупных благотворительных организаций Woodland Trust поддерживает сохранность более 1000 лесов на территории Соединенного Королевства, которые покрывают территорию около 26 га.

В организации участвуют более 500 тыс. членов и волонтеров, в ряды которых может попасть каждый желающий. Жители Британии также могут приобрести ростки естественных для местной экосистемы деревьев, чтобы посадить на принадлежащей им территории, чтобы поспособствовать восстановлению природы.

Страны с самыми высокими темпами уничтожения девственных лесов в 2018 году

Источник: Институт Всемирных ресурсов

"Было бы соблазнительно отпраздновать второй год сокращения масштабов утраты лесов с пиковых значений 2016 года", - говорит Франсес Сеймур, сотрудник Института Всемирных ресурсов, который ведет программу Global Forest Watch.

"Если рассмотреть последние 18 лет, становится ясным, что общая тенденция направлена на увеличение масштабов утраты. Мы по-прежнему далеки от победы в этом сражении".

Что такое девственные леса

Девственные леса считаются лесами, которые существуют в своем природном состоянии и не подвергаются воздействию человека. Иногда они называются еще реликтовыми или перестойными лесами, так как в значительной части состоят из деревьев, которым сотни и иногда тысячи лет.

Они имеют огромное значение для сохранения биологического разнообразия и являются естественной средой обитания для ягуаров, тигров, орангутангов и горных горилл.

Почему важны новые данные

Доклад организации Global Forest Report дает сложную картину происходящего в районах мира, где произрастают тропические леса, - от бассейна реки Амазонка в Южной Америке до Центральной Африки и Индонезии.

Помимо того что эти леса обеспечивают питание и укрытие многим видам животных и насекомых, они также имеют огромное значение для процесса поглощения из атмосферы углекислого газа.

За минувшие десятилетия утрачены миллионы гектаров этих лесов, которые вырубаются для создания сельскохозяйственных угодий.

За предыдущие два года утрата тропических лесов была выше из-за огромного ущерба, причиненного лесными пожарами в разных районах мира.

В процессе уничтожения тропических лесов важную роль играют как природные факторы, например, воздействие погодной аномалии "Эль-Ниньо", так и хозяйственная деятельность человека.

Основными антропогенными факторами являются животноводство и крупномасштабное производство пальмового масла в странах Азии и Африки, а также выращивание сои и сахарного тростника в Южной Америке.

Идет ли речь только об Амазонии?

К сожалению, нет.

Еще в 2002 году Бразилия и Индонезия несли ответственность за утрату 71% всех тропических девственных лесов. В 2018 году эти страны ответственны за утрату 46% лесных угодий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тропические леса служат легкими планеты

Демократическая Республика Конго занимает сейчас второе место в списке стран, где уничтожаются такие леса. Особенно быстро растет площадь уничтожаемых лесов в Колумбии с 2016 года, когда в стране прекратилась гражданская война.

Мадагаскар потерял 2% своих лесов в 2018 году. Это наибольший показатель среди других стран.

Что происходит в Западной Африке?

Такие страны как Гана и Кот Д'Ивуар демонстрируют самый быстрый рост темпов утраты девственных лесов. В Гане они возросли на 60%, а в Кот Д'Ивуар - на 26%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Плантации какао-бобов занимают место девственных лесов в странах Западной Африки

В значительной степени это объясняется (особенно в Гане) распространением кустарных золотых приисков, а также расширением плантаций какао-бобов.

Это происходит несмотря на то, что в 2017 году ведущие производители какао и шоколада дали обещание прекратить уничтожение лесов в районах, откуда они вывозят сырье.

Неужели все так плохо?

Удивительно, но нет.

Индонезии удалось снизить темпы уничтожения тропических лесов на 40% в 2018 году. Это самый низкий показатель с 2003 года. Этому способствовали несколько факторов, в том числе и два крайне дождливых года, которые помешали распространению лесных пожаров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти Индонезии много делают для предотвращения лесных пожаров

Однако и правительство этой страны принимало действенные меры. Введение заповедных зон привело к сокращению объемов лесозаготовок, а соглашение с Норвегией по выплате компенсаций за выбросы парниковых газов также сыграло свою роль.

"Наши правоохранительные органы наказали несколько компаний, а другие получили суровые предупреждения от властей, что показывает, что мы серьезно относимся к этой проблеме", - говорит доктор Белинда Маргоно из министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии.