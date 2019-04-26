Пресса Британии: кто допустил утечку с закрытого совещания?

В обзоре британской прессы за 26 апреля:

Девять подозреваемых: кто из министров "слил" информацию британской прессе?

Недавняя утечка информации с заседания Национального совета по безопасности Британии взбудоражила СМИ и политиков.

Совет национальной безопасности - место встречи министров, так или иначе ответственных за безопасность страны. Их переговоры строго конфиденциальны.

Однако во вторник прессе стало известно, что на секретном совещании совета было решено одобрить использование китайских технологий и оборудования при строительстве сетей связи пятого поколения - несмотря на предупреждения о том, что это может представлять угрозу безопасности страны, пишет Daily Mail.

В правительстве требуют тщательно расследовать произошедшее - некоторые политики хотят уголовного расследования, а журналисты считают, что это было бы нарушением принципа свободы слова.

Но кто же допустил утечку? По словам источников газеты, в правительстве считают, что это был один из присутствовавших на встрече министров. Вот их комментарии:

Министр иностранных дел Джереми Хант: "Думаю, сам факт утечки просто отвратителен. Это очень, очень плохо для принятия решений в правительстве. Сам я никогда не делился с прессой содержанием секретных правительственных встреч и никогда не буду такого делать".

Министр обороны Гэвин Уильямсон: "Ни я, ни кто-либо из моей команды не раскрывали информацию со встречи Национального совета по безопасности".

Министр международного развития Пенни Мордонт: Поддержала инициативу по расследованию утечки. На вопрос о том, не она ли поделилась информацией со СМИ, ответила коротко - "нет".

Министр внутренних дел Саджид Джавид: "Если происходит утечка, правительство должно узнать ее источник и как она произошла. Когда министр, кем бы он ни был - или его заместитель - делится чувствительной информацией с публикой, это совершенно неприемлемо и это нужно расследовать".

Министр торговли Лиам Фокс: Не комментировал утечку сам. Источники газеты, близкие к нему, категорически отрицают, что Фокс может быть к ней причастен.

Глава секретариата кабинета Дэвид Лидингтон: "Как правило, мы не комментируем утечки. К этому вопросу мы относимся очень серьезно".

Министр культуры Джереми Райт: "Это было неприемлемым и разрушительным шагом. Мы не можем исключать уголовного расследования".

Филип Хэммонд, министр финансов: Не комментировал.

Грег Кларк, министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии: Не комментировал.

Бывший министр Эндрю Митчел считает, что Тереза Мэй должна обратиться к службе МИ-5 за помощью в расследовании утечки, а министров следует допросить. Лейбористы требуют полного расследования. В СМИ циркулируют слухи о том, что в команде Мэй уже распорядились начать неофициальное расследование, но представитель премьер-министра Британии отказался это подтверждать.

Правильно ли поддерживать Халифу Хафтара?

Мятежный ливийский генерал Халифа Хафтар никогда не скрывал своих амбиций, пишет с своей статье газета Guardian.

В прошлом - один из генералов Муаммара Каддафи, с падением диктатора в 2011 году Хафтар вернулся из изгнания в США. Три года спустя он организовал попытку переворота, не раз заявлял, что хочет завоевать Триполи и что его страна, возможно, не готова к демократии.

Поэтому когда войска Хафтара в начале апреля двинулись на Триполи, подконтрольный правительству национального согласия, которое признают другие страны, удивляться не стоило. К удивленным заявлениям поддерживавших Хафтара людей стоило относиться с подозрением.

Многие предполагаемые союзники правительства молчали.

Хафтар, кажется, надеялся, что множество ополчений, которыми командует правительство, перейдет на его сторону, и он легко войдет в Триполи.

Однако на подступах к городу наступление армии Хафтара задержали, и сегодня цена амбиций генерала растет: погибло более 260 человек, включая мирных жителей. Около 32 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Бои идут не только в районе Триполи - на прошлой неделе правительство провело атаку на подконтрольный силам Хафтара аэродром. Это напомнило о том, что после наступления на столицу новые бои могут вспыхнуть где угодно.

Но нынешний ливийский кризис касается не одной Ливии. И США, и Россия заблокировали в Совбесе ООН британскую резолюцию с критикой Хафтара и требованием перемирия.

Дональд Трамп недавно говорил с Хафтаром по телефону - беседа была очень дружелюбной. И Трамп не единственный, кто ему поверил. Чтобы начать наступление на столицу и тем более поддерживать его, Хафтару была необходима поддержка извне. Сегодня и его сторона, и войска правительства получают все больше нового оружия.

Наступление Хафтара на Триполи началось вскоре после того как он съездил в Саудовскую Аравию, где встретился с королем Салманом и наследным принцем Мухаммедом. Они особенно активно поддерживают его деньгами и военной силой. То же самое делает Египет. Считается, что и та, и другая страна лоббировали интересы Хафтара в США.

Еще больше шокирует то, что Хафтара поддерживает Франция, которая должна быть посредником в конфликте. Франция, кажется, тоже верит, что Хафтар - "сильная рука", которая сможет объединить и стабилизировать страну, как это сделал президент Египта Абдель Фаттах Сиси.

На самом деле Хафтар сам полагается на салафитское ополчение и выглядит далеко не таким грозным, как надеялись те, кто его поддерживает. Авторитарный Хафтар скорее приведет страну к дальнейшей фрагментации, считает Guardian. "Военное решение", на которое надеются его сторонники, на самом деле таковым не является, отмечает издание.

В статье говорится, что сейчас важно прекратить поставки оружия в Ливию в соответствии с эмбарго, наложенным ООН еще в 2011 году, а члены ЕС должны воздействовать на Францию. Есть реальная опасность, что кризисом в Ливии могут воспользоваться экстремисты.

Рабочие Дерипаски страдают от санкций и винят США

Financial Times публикует репортаж с завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Среди рабочих завода ГАЗ, производящего грузовики и минивэны, популярны теории заговора. Он пережил бомбардировки нацистов во время Второй мировой, но сегодня санкции США толкают завод к гибели.

Этот завод стал целью санкций после того, как под них попал собственник "Группы ГАЗ" Олег Дерипаска. В США его считают связанным с Кремлем. Однако рабочие завода не обращают внимания на обвинения в адрес Дерипаски. Вместо этого они склонны видеть в ситуации заговор.

"Ford недавно решил уйти с российского рынка легковых автомобилей, но коммерческие по-прежнему производит. Может быть, Америка хочет заменить российские "Газели" на грузовики Ford?" - спрашивает менеджер цеха сборки Олег Ростов.

Эти заводские слухи - хорошая иллюстрация реального эффекта санкций США против Дерипаски. "Мы думаем, что цель США - вызвать недовольство населения, чтобы люди что-то сделали, выходили на протест", - говорит другой менеджер, Сергей Кадров.

Госдеп США не раз заявлял, что его санкции "не нацелены против российского народа", а направлены на то, чтобы власти России изменили курс в международной политике. Дерипаска вместе с еще шестью российскими бизнесменами попал под них за то, что, по мнению американской стороны, поддерживал "злонамеренные действия" Кремля.

Пока санкции в отношении "Группы ГАЗ" приостановлены, однако Дерипаска считает, что когда они вновь вступят в силу, завод ждет неминуемое банкротство. Он предлагал продать свою долю в компании, чтобы спасти ее, однако в минфине США на это не согласились.

Для многих из 40 тысяч рабочих завода основной виновник происходящего - не Дерипаска, а те, кто его обвиняет.

"Мы - заложники этой ситуации. Мы жертвы. Мы страдаем", - говорит Кадров. "Мы всегда помним, что санкции США, сосредоточенные на одном человеке, напрямую касаются сотен тысяч других", - добавляет он.