"Новые инвесторы": почему россияне все больше играют на бирже

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В 2018 году впервые за 10 лет ни одна российская компания не провела IPO, а несколько и вовсе ушли с Московской биржи. Зато растет число россиян, которые торгуют на бирже без профессиональных посредников.

Всего за последние четыре года на Московскую биржу вышли более 1,2 млн россиян, которые получили возможность напрямую инвестировать в акции, облигации или покупать валюту на бирже. Объем торгов непрофессиональных инвесторов с 2015 года вырос более чем в 13 раз.

Сейчас из почти 3,4 млн брокерских счетов физлиц пятая часть - это индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), рассказал Би-би-си директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.

Непрофессиональные инвесторы могут торговать с помощью ИИС и брокерских счетов на бирже без помощи профессиональных посредников. Владельцы ИИС еще и получают налоговые вычеты от государства.

Открытые индивидуальные инвестиционные счета тыс. штук

Объем торгов по ИИС вырос с 35 млрд рублей в 2015 году до 478 млрд рублей в 2018 году. Уже в первом квартале 2019 года объем торгов на счетах ИИС составил 124 млрд рублей.

Общая сумма на индивидуальных инвестиционных счетах млрд рублей

Аналитическая компания Frank RG оценила объем рынка ИИС по итогам прошлого года в 128 млрд рублей. Средний размер ИИС составляет 214 тысяч рублей. Это на 26% выше, чем в 2017 году.

Кто это люди и почему пошли торговать на биржу?

Житель Плесецка Александр несколько лет назад увлекся игрой на рынке Forex и проиграл там крупную сумму. После этого он решил изучить тему биржевой торговли и начал читать заметки в интернете и смотреть обучающее видео. В итоге решил открыть ИИС.

"Если даже заниматься куплей и продажей валют на Московской бирже, то это будет в пользу государству, для России будет. Если в Forex, то для государства никакой пользы не будет", - рассуждает он.

Свой опыт биржевой торговли Александр сравнивает с "угадайкой" или тотализатором. Он вкладывает деньги в акции, а иногда во фьючерсы на курсы валют. Говорит, что выиграл несколько десятков тысяч рублей в августе прошлого года, когда рубль рухнул на фоне санкций.

"Повезло: я угадал, в какую сторону", - комментирует он.

Александр признается, что иногда и терял деньги, хотя, по его словам, крупных потерь у него не было. Но в 2018 году Александр решил закрыть счет, чтобы деньги "были на руках" и он мог их потратить.

"Лежат деньги на счету, а ты их не видишь", - объясняет он. Но вскоре он вновь открыл счет и несколько тысяч рублей вложил в акции.

Александр рассказывает, что уделяет биржевой торговле в среднем пять-семь часов в неделю. Он читает новости и аналитику. Но иногда не занимается счетом по несколько недель. Таких, как он, много.

Алексей из Санкт-Петербурга несколько лет назад встал перед выбором: у него было 400 тыс. рублей, которые нужно было во что-то вложить. "Это маленькие деньги для открытия своего дела - и большие, чтоб их терять на инфляции", - объясняет он.

Алексей решил вложить их в ценные бумаги. Изначально его привлекла возможность получить налоговый вычет, что делает доход по ИИС, по его словам, выше, чем по банковскому вкладу.

"Выбрал, какие мне нравятся, вложил в них, потом выбрал компании, которыми я пользуюсь, и они мне нравятся, по заветам Уоррена Баффета", - рассказывает он. В основном это компании из сырьевого и IT-сектора.

За год его портфель вырос на 15%. За рынком он почти не следит, а аналитику читает, если решил вложиться в какую-то новую компанию.

Портрет игрока

Член правления банка "Открытие" Виктор Николаев называет таких людей новыми "банковскими" инвесторами. По его словам, в основном открывают ИИС бывшие вкладчики банков. Они идут на биржу из-за того, что банки не могут гарантировать высокой доходности по вкладам.

Их также привлекает возможность налогового вычета, говорят сами владельцы ИИС.

Типичный клиент ориентируется на доходность в 10% и самостоятельно управляет активами, объясняет Блохин с Московской биржи. Для сравнения, инфляция по итогам прошлого года составила 4,3%, а средняя ставка по банковскому вкладу в рублях - 6,7%.

"Это люди в возрасте 25-35 лет, консервативные, диджитальные", - характеризует Николаев новое поколение инвесторов. По его словам, они чувствительны к качеству интерфейсов и обслуживания, времени ожидания ответа по телефону или скорости реакции на вопрос в социальных сетях.

Примерно так же портрет "нового инвестора" описывают в банке "Тинькофф": это мужчина 25-35 лет, который интересуются IT, финансовым рынком и последними новостями.

"Новые инвесторы" часто начинают торговать с суммами ниже 200 тыс. рублей, рассказали Би-би-си сразу несколько банкиров. В банках минимальный порог для открытия счета - 1 тыс. рублей, максимальный - 1 млн рублей.

"ИИС - это розничный продукт, цель профессиональных участников - привлечь как можно большее число клиентов", - объясняет Николай Швайковский, директор направления по взаимодействию с государтвенными органами "Альфа-капитала". У "Альфы" минимальный порог для входа - всего 10 тыс. рублей.

Николаев из "Открытия" говорит, что примерно 70% портфеля непрофессиональных инвесторов - это акции известных компаний. Клиенты совершают сделки два-три раза в месяц.

Средний возраст клиента - 38 лет, но клиентская база "помолодела", рассказывает вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. Этот банк стал лидером по числу открытых ИИС. Сейчас в банке таких почти 362 тысячи. Среди владельцев ИИС в Сбербанке около 60% мужчин и 40% женщин.

Шеметов из Сбербанка отмечает высокий спрос со стороны "новых клиентов без опыта инвестирования" на ОФЗ и корпоративные облигации.

Портфель типичного инвестора, по словам Блохина, состоит наполовину из акций, а наполовину из государственных и корпоративных облигаций. Еще около 2% вложено в биржевые фонды.

Какие риски?

"Если новичок приходит на рынок, то ему, конечно, лучше быть очень консервативным инвестором, так как многим кажется, что биржа это казино. Большинство людей, приходя на биржу, лишается своих денег, это статистика брокеров", - рассказывает Би-би-си Алексей из Москвы, у которого ИИС уже три года.

"Самое главное на рынке - не поддаваться эмоциям, это настоящий враг!" - добавляет он.

Собеседники Би-би-си неохотно говорят о своих потерях на рынке.

По данным Frank RG, в первом полугодии прошлого года до 50% всех открытых ИИС были неактивны. На них лежало менее 1 тысячи рублей.

На западном рынке, который более развит, во время крупных обвалов многие инвесторы теряли целые состояния. Приход на рынок множества непрофессиональных инвесторов может привести к образованию пузырей.

Банкиры и эксперты пока практически не видят рисков в выходе непрофессиональных инвесторов на Московскую биржу. Профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов считает, что больше плюсов, чем минусов.

"Это сугубо положительная история, приносящая пользу рынку, помогающая копить и инвестировать людям, которые раньше могли об этом даже не задумываться", - говорит Шибанов. А для рынка, по его словам, это источник долгих денег.

Эксперт опасается лишь, что частные инвесторы могут потерять желание вкладывать деньги, если доходности будут низкими. Это связано с небольшими объемами таких инвестиций.

Руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский рассказывает, что в их банке проводят риск-профилирование клиентов.

"Все те инструменты, которые они в итоге выберут, после проходят процедуру оценки на пригодность, - поясняет Знаменский. - Специалист Ситибанка не имеет права обсуждать продукты с инвестором, предварительно не убедившись, что инвестор обладает необходимым объемом знаний по рекомендуемой категории продукта".

В банках, опрошенных Би-би-си, рассказали о высоком спросе непрофессиональных инвесторов на "продукты под ключ".

Но не все новички прислушиваются к советам. Алексей из Москвы, который уже три года играет на рынке, советует не опираться на рекомендации брокерских домов и аналитиков.

"Им все равно, заработаете вы или потеряете. Они в любом случае на вас зарабатывают", - уверен он.