Баранья нога, булка с крестом и марципановые апостолы: что англичане едят на Пасху

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пасха, даже если вы человек и не религиозный, - отличный повод вкусно поесть. Англичане налегают на булочки с крестом и шоколадные яйца

Среднестатистический житель Британских островов к религиозным праздникам типа Пасхи относится без фанатизма.

Детишкам устраивают охоту на шоколадные яйца, а взрослые потом тихонько по уголкам съедают те, что остались ненайденными.

Пост, если его кто и соблюдает, подразумевает не полный переход на вегетарианскую еду, а отказ от чего-нибудь приятного, но не слишком полезного, вроде шоколада или алкоголя.

Последнего ограничения, кстати, придерживается королева Елизавета II.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Магазины битком набиты шоколадными яйцами на любой вкус и размер. Устоять перед соблазном практически невозможно!

Приближение праздника знаменуется неожиданным появлением в магазинах больших и малых шоколадных яиц и булочек с крестом. Кроме того, на Пасху теоретически положено съедать какое-нибудь запечённое мясо.

От этого гражданам, не придерживающимся особых кулинарных традиций, типа меня, выходит большая польза. В первый понедельник после Пасхи я радостно уволокла из супермаркета огромную баранью ногу, уцененную вдвое.

И все семейство (включая собаку, которой достались кости) ее радостно употребило, невзирая на неправильный день.

Нога, как она есть

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот она, нога, в готовом виде. Правда, тут изображен розмарин, а я его не особо жалую за резкость запаха. Но, ради бога, пользуйтесь, чем хотите

Раз уж я ее упомянула, то расскажу вам мой самый любимый способ ее приготовления. Главное, что вам для этого понадобится - это большая кастрюля, типа лохани, куда нога могла бы влезть целиком.

Процесс крайне прост. Выливаем в кастрюлю пару бутылок уксуса, желательно хорошего качества, хоть бальзамический, хоть простой винный, хоть яблочный. В последний раз я для этой цели использовала гранатовый соус.

Уксус разбавляем водой так, чтобы кислотность осталась, но не слишком резкая, и чтобы вся эта жидкость могла бы ногу покрыть "с головой".

Кидаем туда же черный перец горошком, семена кориандра (если они у вас есть), лавровый лист, хвосты от укропа и петрушки, в общем, что в доме завалялось, добавляем сахар (необходимо для смягчения резкости) и доводим до кипения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А это - клюквенный соус. Готовить его, кстати, проще простого: кидайте клюкву с сахаром и немного воды, и это, в общем-то, все. Очень хорошо подходит желе из красной смородины. Тут все зависит от вашего вкуса

Кипятим минут пять, после чего огонь выключаем и немедленно запихиваем туда ногу. Желательно при этом не обжечься. Все, о ноге можно забыть на 24 часа, или больше. Пусть себе стоит в уголке и пропитывается маринадом.

Непосредственно в день поедания ее надо достать, натереть смесью чеснока и соли, и отправить в духовку. Сколько и на какой температуре печь вы, не сомневаюсь, знаете и без меня, тем более что кто-то любит мясо хорошо прожаренное, а кто-то - полусырое.

Подавайте с чем хотите, но для соблюдения английских традиций вам нужен либо соус из мяты, либо из клюквы. Если у меня ни того, ни другого нет, то неплохо идет и яблочное варенье. Главное - чтобы было сладко.

Но мясо мясом, а на десерт что? Ни пасхи, ни куличей у англичан нет, зато есть булочки с крестом и пирог под названием Simnel cake.

Булочки, но не просто так, а с крестом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крестовые булочки. Можно есть с джемом, можно с маслом, можно с топлеными сливками, можно просто так. Кстати, очень неплохи в подсушенном виде из тостера

Изготовление крестовых булочек - не слишком сложное дело, если вы умеете обращаться с дрожжевым тестом.

Еще лучше, если у вас есть хлебопечка с программой на тесто. Она существенно упрощает жизнь и экономит время.

В этом году я довела процесс изготовления крестовых булочек до полного упрощения, уговорив наконец свою хлебопечку выдавать мне тесто сразу с изюмом. Если этот предмет кухонной роскоши у вас отсутствует, то действуем старым добрым ручным способом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тесто поначалу будет довольно липким, так что не забывайте обильно посыпать стол мукой

Приготовьте тесто из:

300 мл молока

50 г масла

500 г муки (той самой, хлебной, с большим содержанием клейковины. В этом есть смысл: хлебная мука ведет себя с дрожжами гораздо лучше и ощутимо сокращает шансы на то, что тесто не поднимется)

75 г сахара (мое семейство любит тесто послаще, так что и сахара я кладу больше, хуже вашему тесту от лишних граммов не будет)

Чайную ложку корицы

Щепотку соли

1 взбитое яйцо (если вам нравится, чтобы тесто было более сдобным, то пусть яиц будет два. Только в этом случае сократите количество молока).

На все это положено 7 г сухих дрожжей.

После того, как вы все эти компоненты смешали и тесто свое замесили (есть железное правило: месить до тех пор, пока оно не начнет само отлипать от рук; в него, кстати, можно добавить и немного растительного масла) оставьте его в тишине и покое подходить примерно час.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Теперь надо вмешать в тесто изюм, чтобы он равномерно распределился. На самом деле, страшно нудное занятие

После того, как оно распухнет (специалисты говорят, что оно должно увеличиться в объеме в два раза, но меня это указание страшно злит: это как мы его будем измерять? Засунем в мерный стакан?), в него надо добавить сухофрукты.

Да, англичане запихивают изюм и цукаты из апельсиновой корки практически в любую выпечку, и я вполне допускаю, что изюм вы на дух не переносите. Но в таком случае крестовые булочки вам ни к чему.

На это количество теста вам понадобится где-то 120-150 г изюма и цукатов. Некоторые умельцы советуют добавлять еще и свеженатертую корку апельсина и порубленное на мелкие куски яблоко.

Можете рискнуть с яблоком, я пока что не пробовала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Теперь делим на шарики...

Все это надо вмесить в тесто так, чтобы оно распределилось как можно более равномерно, и оставить подниматься еще на час.

Следующий этап: разделить тесто на шарики и разложить их на противень, но так, чтобы между ними оставалось место. Они будут еще подходить.

Отдельно надо смешать немного муки с водой, чтобы получилась замазка, похожая по консистенции на зубную пасту, и этим нарисовать на булках крест.

И... Правильно! Опять оставить их в покое на час, чтобы они в последний раз подошли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И в последнюю очередь рисуем крест

После этого продукт можно отправлять в духовку. Результат сразу после извлечения надо обмазать поверху кисточкой, которую вы предварительно обмакнули в растопленный абрикосовый джем.

Короче, гораздо проще пойти и купить их в магазине. Хотя, ради интереса, можно и попробовать.

Simnel cake

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот так должен выглядеть готовый продукт. Шариков, кстати, можно сделать только 11, то есть одни апостолы, но тоже без Иуды

По поводу этимологии названия simnel ведутся споры. Вроде бы оно происходит от латинского simila, что означает белую муку отличного качества. И первое упоминание о таком пироге попадается в летописи XIII века.

Полагаю, что вы не удивитесь, если я вам скажу, что и в этом случае речь идет о большом количестве всяческих сухофруктов. И еще марципана. И, честно говоря, не так уж сильно этот пирог отличается от рождественского, хотя на вкус чуть помягче. Процесс его изготовления, кстати, гораздо проще, нежели крестовых булок.

Зато список ингредиентов о-го-го какой! Различных рецептов его изготовления великое множество. Этот принадлежит Фелисити Клоак, которая занимается выявлением лучших рецептов для газеты Guardian.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Без специй в таком пироге никуда, но если вы к ним не слишком расположены, то можете ограничиться одной корицей

Итак, составные части

75 мл молока

Четверть чайной ложки шафрана

175 г темного мелкого изюма

175 г изюма большого и светлого

4 столовых ложки коньяка, виски, рома или что там у вас в доме есть

50 г глазированной вишни (страшная пакость, но традиционная английская вещь, просто так есть невозможно, но ее можно вообще проигнорировать и добавить изюма)

50 г целого миндаля, но очищенного от кожицы

175 г муки

1 чайная ложка пекарского порошка

45 г толченого миндаля

Пол чайной ложки соли

1 чайная ложка корицы, плюс чуть гвоздики, плюс чуть мускатного ореха. Можете все это заменить одной корицей, потому как излишнее количество специй в пирогах - это на любителя

180 г сливочного масла

180 г коричневого сахара (белый тоже прекрасно сойдет)

3 яйца

1 столовая ложка сахарного сиропа (я его заменяла медом)

Натертая цедра с одного лимона или апельсина

50 г апельсиново-лимонных цукатов

И еще мармелад или какой-нибудь джем для склейки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот он, марципан. Можете, конечно, сделать и сами, но покупной вполне сгодится

И последний аккорд - 500 г марципана. Я знаю, что есть особо правильные люди, которые даже марципан делают в домашних условиях. Тут я вам не советчик, потому как сама не пробовала. Но я уверена, что где-нибудь в интернете он точно есть.

Главное: совершенно необязательно соблюдать все условия по правильному количеству сухофруктов. Мешайте в любой пропорции. У меня в хозяйстве тёмного маленького изюма почти никогда не бывает, так я его заменяю рубленой курагой.

Или кладите изюм одного сорта, ничего не случится. А вместо той самой сомнительной глазированной вишни всегда можно положить какие-нибудь орехи. Это, правда, уже не будет традиционным, но сработает, не сомневайтесь.

Что с этим делать?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот так это и выглядит: много-много сухофруктов и немного муки сверху

А вот это как раз проще простого.

Слегка нагреваем молоко, кладем туда шафран, пусть он настоится, а молоко станет красивого оранжевого цвета!

В идеале миндаль надо сначала подрумянить в духовке, а потом порубить на не слишком мелкие части.

Сухофрукты же должны настаиваться в спиртном. Кстати, они это делают просто замечательно, если алкоголь сначала вскипятить, а потом на них вылить.

Тем временем взбейте масло с сахаром. У английских поваров это называется "до белого пушистого состояния". Я до сих пор не уяснила, как масло может стать пушистым, но взбивайте подольше.

Смешайте все сухие компоненты - муку, пекарский порошок, соль, специи и толченый миндаль.

Дальше я исхожу из того, что кухонный комбайн у вас есть. Если нет, то все это надо будет перемешивать вручную. Не слишком сложно, но долго.

Итак, начинаем потихоньку смешивать яйца с маслом и сахаром: вбиваем по одному, после каждого добавляем какое-то количество сухой смеси. Потом туда же кладем и сироп (мед), и цедру.

Последний этап: все это перемешиваем со всеми оставшимися компонентами, включая и шафраново-молочную смесь.

Предупреждаю, мешать это дело тяжело и требует немалых мускульных усилий. Так что, если у вас есть кого для этой цели приспособить, то очень советую так и поступить.

Собственно говоря, на этом процесс приготовления закончен. Писать об этом долго, а вот делать как раз быстро.

Выстелите форму для торта бумагой, в том числе и по краям. Лучше всего подходит форма разъемная, потому как иначе вы свой готовый пирог будете доставать долго, и не факт, что получится.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Половина "теста", слой марципана и вторая половина "теста"

Закладываем туда половину приготовленной нами смеси. Аккуратно раскатываем марципан, примерно треть от общего количества, и накрываем им пироговую смесь. Теперь выкладываем оставшуюся часть "теста", накрываем листом промасленной бумаги и отправляем в духовку.

Температура вам нужна совсем небольшая, 130 градусов, печься это дело должно долго, два с половиной-три часа. Проверять готовность надо старым добрым способом - путем втыкания в пирог деревянной палочки, или спицы, или зубочистки, что вам больше нравится.

Готовому пирогу дать чуть остыть, вытащить его из формы (он получается темный и тяжелый). Далее верх намазываем растопленным джемом и покрываем второй третью марципана.

А из оставшейся трети лепим 12 шариков (один за Иисуса, 11 - за апостолов, минус Иуда) и располагаем по краям.

Далее готовое произведение можно ненадолго запихнуть под гриль, чтобы марципан слегка подрумянился.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Таким пирог должен получиться на разрез

Все, пирог готов. Только дайте ему как следует остыть. Кстати, он прекрасно сочетается с сыром. Правда, страшно калорийно. Впрочем, как и шоколадные яйца, и бараньи ноги.

Но кто же соблюдает диету в праздник? Уж точно не я!