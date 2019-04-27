Суррогатное материнство: прибыльный бизнес или эксплуатация бедности?

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Суррогатное материнство - явление отнюдь не новое. Тысячелетиями женщины доверяют рождение своих детей другим женщинам.

Но благодаря появлению новых технологий, таких как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), сглаживанию культурных особенностей и тенденции заводить детей в позднем возрасте количество случаев суррогатного материнства в последнее время резко выросло.

За последние два десятилетия это явление превратилось в глобальный феномен. Точных данных о количестве детей, появившихся на свет таким образом, нет, но еще в 2012 году индустрия суррогатного материнства оценивалась в 6 млрд долларов в год.

В одной только Британии число официальных ордеров о передаче ребенка суррогатной матерью родителям за семь лет увеличилось в три раза - со 121 в 2011 году до 368 в 2018-м. Однако истинное количество соглашений о суррогатном материнстве может быть и выше, так как юридической необходимости оформлять подобный ордер нет.

В новостных заголовках

Суррогатное материнство бывает двух видов: гестационное, когда в матку суррогатной матери помещают оплодотворенную яйцеклетку другой женщины, и традиционное, когда оплодотворяется яйцеклетка суррогатной матери.

Благодаря этой технологии люди, которым не удается завести ребенка естественным образом, получают возможность стать родителями. При этом им не нужно заниматься долгим и крайне непростым процессом усыновления.

В большинстве случаев суррогатное материнство проходит без эксцессов. Но из-за стремительного роста его популярности увеличилось число летальных случаев, а связанные с этим скандальные истории неоднократно попадали в новостные заголовки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Младенец Гамми со своей суррогатной матерью, которая стала его родителем

Например, история с младенцем Гамми потрясла весь мир. Как сообщалось, пара, сделавшая заказ на рождение ребенка, оставила его в Таиланде, поскольку он родился с синдромом Дауна, но забрала его здоровую сестру-близнеца в Австралию.

Суд затем постановил, что ребенка не бросили, но выяснилось, что один из родителей в прошлом неоднократно был признан виновным в преступлениях сексуального характера в отношении детей. Это стало поводом для обсуждений необходимости защиты суррогатных детей.

Помимо обеспечения защиты таких детей заговорили также о случаях эксплуатации суррогатных матерей посредниками и их жизни в нечеловеческих условиях.

Денежное вознаграждение

Для суррогатного материнства зачастую привлекают финансово необеспеченных и социально незащищенных женщин, прельщая их денежным вознаграждением. Например, на Украине суррогатная мать может заработать до 20 тыс. долларов, что примерно в восемь раз превышает среднегодовую зарплату по стране.

Но нередки истории о плохом обращении с суррогатными матерями, когда агентства отказываются выплачивать им гонорар при малейшем нарушении строгих правил или в случае, если беременность заканчивается выкидышем.

Опасения о возможной эксплуатации женщин привели к тому, что некоторые страны полностью запретили свои программы суррогатного материнства. В 2018 году ООН заявила, что "коммерческое суррогатное материнство… как правило равносильно продаже детей".

Image caption Иностранцы часто приезжают на Украину, чтобы найти суррогатных матерей

Медицинский туризм

В числе основных проблем можно выделить то, что законы, регламентирующие суррогатное материнство, отличаются в зависимости от страны. Они могут быть обусловлены историей, культурой и социальной значимостью.

В некоторых странах, например Германии и Франции, считается, что суррогатное материнство ущемляет чувство собственного достоинства женщин, потому что кто-то использует их в своих целях. Поэтому суррогатное материнство там запрещено.

В других странах, например, Британии, это явление рассматривается как дар одной женщины другой - и разрешается лишь на безвозмездной основе.

В других странах, например на Украине и в России, а также в некоторых штатах США, в числе которых Калифорния, разрешена продажа услуг суррогатного материнства. Это объясняется тем, что женщина сама вправе решать, хочет она становится суррогатной матерью или нет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Кардашьян ожидает появления четвертого ребенка. Это будет второй ребенок от суррогатной матери

В некоторых странах, например, в Кении и Нигерии, суррогатное материнство не регулируется законом.

Из-за этих разногласий в правилах суррогатное материнство стало популярной разновидностью медицинского туризма.

Если в той или иной стране суррогатное материнство запрещено (или существуют значительные ограничения), желающие завести ребенка могут отправиться туда, где законы более мягкие или где этот процесс никак не регулируется.

В последнее время особенной популярностью пользовались такие страны, как Индия, Таиланд, Камбоджа и Непал. Власти этих государств решили закрывать подобные клиники из-за опасений об эксплуатации своих граждан.

Но когда закрывается одна подобная клиника, вместо нее тут же появляется новая.

Юридические затруднения

Понятно, что существуют этические вопросы, связанные с риском эксплуатации женщин в бедных странах и отношением к детям как к товару. Медицинский туризм может привести и к появлению значительных юридических затруднений.

Есть страны, которые считают суррогатную мать законным родителем, но есть также и страны, в которых заказчики считаются родителями с момента рождения ребенка. Может сложиться и ситуация, когда у ребенка нет гражданства, поскольку ни одна страна не признает его своим гражданином.

Например, в 2008 году получил известность случай с младенцем Манджи, родившимся у суррогатной матери из Индии. Ее судьба оказалась в подвешенном состоянии после того, как заказавшие ее родители-японцы развелись вскоре после ее рождения.

Ни заказчица-мать, ни суррогатная мать не хотели брать опеку над ребенком. Заказчик-отец, который был готов забрать девочку, не смог получить над ней опеку из-за индийских законов, не позволяющих одиноким людям усыновлять детей.

В результате было непонятно, кто является законным родителем девочки, а также какое у нее гражданство.

Если родители-заказчики все же забирают ребенка в свою страну, то властям этой страны необходимо будет решать, признавать ли заключенный в другом государстве договор и признать их официальными родителями.

В большинстве стран основным приоритетом считается благополучие ребенка. Это означает, что властям зачастую приходится признать договор, закрывая глаза на возможность эксплуатации.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Манджи родилась в Индии по заказу семейной пары из Японии

Соглашения между странами

Гаагская конференция по международному частному праву сейчас рассматривает возможность создания международно закрепленных правил для государств, которые бы обговаривали признание родительских прав над детьми, рожденными за границей посредством суррогатного материнства.

Но найти консенсус между странами может оказаться нелегко из-за существенных различий в подходе к этому вопросу.

Страны, запрещающие или ограничивающие суррогатное материнство, вряд ли подпишут соглашение, которое его разрешает. И наоборот: страны, его разрешающие, возможно, не захотят пойти на ограничения.

По сути, власти столкнулись с непростой ситуацией: мировой рынок суррогатного материнства вырос благодаря различиям в законах разных государств, но именно из-за этих различий они не могут эффективно регулировать этот вопрос.

Суррогатное материнство может стать источником радости для родителей, которым не удается завести ребенка, но также оно создает условия для эксплуатации социально незащищенных.

И пока растет популярность суррогатного материнства, эти юридические и этические вопросы будут все более насущными.

Как обстоят дела в России

В России суррогатное материнство разрешено, но регламентируется противоречиво.

Понятие "суррогатное материнство" было внесено в 2012 году в виде поправок к закону об основах охраны здоровья граждан.

Официально стать суррогатной матерью может женщина в возрасте от 20 до 35 лет, у которой есть двое детей.

Суррогатная мать должна заключить договор с генетическими родителями, в котором прописаны все условия вынашивания будущего ребенка. Если женщина состоит в браке, требуется нотариально заверенное согласие мужа.

Суррогатная мать не может быть донором яйцеклетки, ей подсаживается готовый эмбрион.