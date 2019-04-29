Сложный злодей, шоу и ностальгия. Почему все сходят с ума по "Мстителям"

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В России на экраны выходит фильм "Мстители: Финал" - четвертая и завершающая часть истории супергероев, объединившихся ради безопасности человечества, и 22-я по счету картина из киновселенной по комиксам Marvel.

Еще за несколько дней до премьеры фильм установил рекорд по предварительным продажам билетов за всю историю российского кинопроката: к 24 апреля зрители потратили на предзаказ 127 миллионов рублей. Прошлый рекорд в предварительных продажах принадлежит предыдущей экранизации комикса - "Мстители: война бесконечности".

По просьбе Русской службы Би-би-си продавец московского магазина комиксов "Чук и Гик" Иван Зайцев объяснил, почему киномир марвеловских героев стал настолько популярен. Мы насчитали как минимум девять причин.

Шоу нового качественного порядка

Еще недавно, каких-то 15 лет назад, фильмы о супергероях были очень странные - в принципе, всякая фантастика и фэнтези были очень странными: вспомните, например, "Годзиллу" из 1990-х.

Редко какой из них выходил на большой экран и собирал достойную кассу.

Правообладатель иллюстрации The Walt Disney Company CIS LLC Image caption В финальной части "Мстителей" зрителей ждет встреча едва ли не со всеми популярными героями из киновселенной Marvel

Мы живем в то замечательное время, когда сошлось сразу несколько звезд, и среди них одна из наиболее важных - доступная компьютерная технология, которая теперь гораздо дешевле стоит и позволяет реализовывать на экране то, что раньше было невозможно.

Лет 25-30 назад мы смотрели на допотопные спецэффекты, взрывы петард, а сейчас видим, как Танос уничтожает щелчком пальца половину Вселенной. Это очень эффектно смотрится, а людям как-никак нужно шоу.

Предсказуемость мира при непредсказуемых героях

Уверенность в том, что произойдет - одна из главных составляющих популярности марвеловских историй. Конечно, всегда есть сюжетные твисты, повороты, но они легко укладываются в ту картину мира, которую нам показывают. Супергерои решают проблемы, и мы знаем, что все закончится неплохо.

Двадцать лет назад кино о героях из числа обычных людей, в одиночку спасающих мир, тоже заканчивалось предсказуемой победой хороших.

Но из-за проработанности киновселенной Marvel за ростом и развитием "Мстителей" гораздо интереснее следить, даже сохраняя в голове парадигму, что на экране супергерой. Тот же самый Тони Старк, который в начале первого фильма - плейбой, мизантроп и мультимиллиардер, предстает в поздних фильмах более серьезным и глубоким.

Сложный злодей

Не так хороши герои, как их злодеи.

Сначала в старых супергеройских фильмах было интересно наблюдать за злодеем, потому что добрые персонажи были абсолютно плоские и простые. Затем в этих сюжетах появились антигерои или герои, побитые судьбой - более сложные и не такие однозначные, и на их фоне злодеи стали блекнуть.

Например, ты смотришь вторую часть "Тора" и думаешь: темные эльфы на космических кораблях?! Ааааа!

Но. Тут приходит Танос, которого по кусочкам раскрывают в нескольких фильмах. Все ждали сцены после титров - он там появлялся и произносил одну-две фразы. Каждое слово Таноса до выхода "Мстители: война бесконечности" толковали, пытались вычленить что-то из маленьких эпизодов.

И вот теперь мы знаем, что этот страдалец Танос уничтожает живое, спасая мир от перенаселения. И мы еще больше узнаем сейчас с выходом "Финала", насколько сильно он страдает после уже свершившегося.

В России нет супергероев. Совсем.

Российский кинематограф находится в глубокой коме. Есть редкие вспышки сознания, выходят хорошие фильмы, но они совершенно о другом.

Так же как русская литература, они все в той или иной степени - о страдании. Нет такого героя, который всех спасет. В русском менталитете проблемы другие - эпохальные, спасать надо хоть что-то, что осталось.

А тут мы видим мир, в котором проблема может быть решена парой ракет, дракой на кулаках со злодеем, и это все не рушит мироздание. В "Мстителях" тоже есть личная драма и страдание, глубокий характер персонажей, но эти внутренние конфликты завернуты в яркую обертку, они существуют без надрыва.

Людям надоела серая действительность. А тут хоп - и необычные планеты, красивые космические корабли, девушки в обтягивающих трико, приятно на все это посмотреть.

Вся киновселенная Marvel - это идеальный механизм. Да, он работает со сбоями, одни фильмы лучше, другие хуже, но в целом он двигается в правильном направлении, тем самым увеличивая свои сборы и популярность.

В России этот механизм работает особенно эффективно, потому что у нас никогда не было супергероев, супергероики, супергеройских культов. Супергерой - это апогей индивидуального характера, человек, который вопреки всему что-то делает. В России тяжело делать что-то вопреки чему-то, потому что ты умрешь от голода в одиночку.

В современной России нет героев-космонавтов, первопроходчиков, строителей БАМа, а свято место пусто не бывает.

Детально достоверный мир

Киновселенная - это очень захватывающее явление. Мы сейчас смотрим на еще один пример фантома, который обрастает огромным количеством подробностей - это "Игра престолов". И именно за счет проработанности этого выдуманного мира и сюжетных линий за финалом этой истории следит такое количество зрителей.

У людей достаточно свободного времени, достаточно желания, чтобы следить и погружаться в этот мир - это уже больше чем кино, это действительно вселенная, в которой каждый может найти что-то свое.

Более детские фильмы Marvel, которые все равно вплетены в эту общую картину, не вызывают у взрослых презрения или предубеждения. Взрослые тоже на них идут, потому что взрослый видит отсылочку к другому сюжету из той же вселенной или камео какого-то персонажа - ого, я не зря сходил, хорошо.

Остроумные шутки

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов юмор, потому что нужен не только экшн, но еще и посмеяться. Нужна какая-то рефлексия между ужасными событиями.

И Marvel в этом тоже хорош, потому что даже в самый жуткий момент можно вставить хорошую шуточку: оп - все посмеялись, расслабились, и дальше можно на серьезных щах бороться со злом.

Даже в последнем фильме "Мстители: война бесконечности", где уровень накала страстей максимально высок, были действительно удачные шутки и самоирония - посмотрите эпизод, в котором Ракета, член команды "Стражей галактики", комментирует внешний вид, мощь и маскулинность Тора.

Вселенная Marvel рассчитана на всех

История "Мстителей" вышла далеко за пределы гик-сообщества: смотрят все.

Правообладатель иллюстрации The Walt Disney Company CIS LLC Image caption Фильм "Мстители: Финал" выходит на российские экраны 29 апреля

Уберем из этих "всех" людей за 70, потому что они достаточно консервативны. Есть бабушки, которые ходят со своими внучатами на эти фильмы, но они не считают это чем-то серьезным, просто смотрят на красивую картинку - ну да, в советских комедиях такого не было.

Кто же остальные? Это люди, любящие систему: есть очень стройная марвеловская вселенная, и им интересно наблюдать за ее деталями. Кто-то ходит ради шуток. Кто-то ходит ради "о боже, они сделали еще больший космический корабль".

Другим нравится сравнивать - тут я учитываю специфику нашего магазина - фильм и комикс, они читают, смотрят и приходят зачастую к выводу, что "черт побери, а фильм проработаннее". Понятно, что много историй Marvel сейчас выглядят банальными, они нарисованы давно. А супергеройские фильмы выжимают из этих историй самое важное и клепают контент лучшего качества.

Основной конкурент далеко позади

У меня нет однозначного ответа на вопрос, почему у киновселенной DC [выпускающей фильмы по комиксам о Бэтмене, Супермене, Чудо-женщине и т.д.] все так плохо и вторично. Возможно, если мы сейчас пересмотрим первые фильмы киновселенной Marvel, мы тоже будем плеваться.

Но Marvel успел раньше. Если бы фильмы по DC начали выходить во времена первого "Железного человека" Marvel, то, возможно, они бы находились сейчас на одном уровне. Но поздно, конкурировать с Marvel сложно, даже хороший актерский состав не прикрывает банальные сюжеты, глупые шутки.

Интернет-публика жестокая, она видит косяки, растаскивает их и делает из этого мемы.

В Marvel к этому уже как-то привыкли - есть шутка. Серьезный момент - шутка - серьезный момент - шутка. У DC же этого контраста нет, а есть серьезные квадратные подбородки героев.

Запрос на появление героя

Мы живем в очень сложном мире, который состоит из полутонов, нет однозначно плохого и однозначно хорошего. Фильмы Marvel слегка упрощают эту картину.

Это все еще тот мир, где есть добро и зло, и каждый из нас внутри, наверное, все-таки хочет, чтобы мир был простым и можно было бы его разделить на простые категории. Возможно, мы стали инфантильнее; мы большие дети, которым нравятся бабахи и вжухи на экране.

В средний возраст вошло то поколение, которое росло интегрированным в массовую культуру, у которого была Dendy, которое читало первые комиксы. Для него вселенная Marvel - это ностальгия: в пять лет у тебя был Капитан Америка, сделанный где-то в спальном районе Москвы китайскими рабочими, у него отваливались руки и у него почему-то был шлем Бэтмена, но ты его помнишь, это был Капитан Америка.

И ты бегал, дрался с динозаврами, было классно. А сейчас тебе 25-30 лет, ты приходишь в кино - о, это же Кэп, бро, я помню тебя, ты совершенно не постарел и руки у тебя не отваливаются.

Это в принципе работает со всеми старыми фантомами, которые сейчас как-то оживают и выходят на передний ряд.

Но в случае с Marvel охват больший, поэтому мы видим, как выстраивается очередь за билетами. Люди любят сказку, а Marvel создал свою сказку.