Семнадцать "пасхалок" в новом клипе Тейлор Свифт

В своем новом сингле Me! американка Тейлор Свифт открещивается от холодного, мстительного образа, который доминировал в ее предыдущем альбоме, и возвращается в приторно-сладкую атмосферу своих ранних поп-хитов.

Клип поставил мировой рекорд, набрав в первые два часа более 10 млн просмотров на Youtube, а к субботе его посмотрели уже более почти 70 млн раз.

В песне - при участии Брендона Ури, солиста группы Panic! At The Disco, - Тейлор поет, что, несмотря на ее недостатки, ее партнер "никогда не найдет другую такую, как она".

"Это песня о том, что надо принять себя как личность и гордиться тем, кто ты есть", - сказала певица.

Как обычно, видео напичкано "пасхалками" и отсылками к ее прежним хитам.

Вот некоторые из тех, что удалось найти нам.

Змея!

Змеи были темой предыдущего альбома Свифт - тогда она обыгрывала собственный мем "Тейлор Свифт - змея", который начал преследовать ее после разрыва с певцом Кельвином Харрисом и враждой с рэпером и продюсером Канье Уэстом.

Символично и то, что эта розовая змея в самом начале видео взрывается, оставляя облако бабочек. Видимо, с "Тейлор-змеей" покончено.

Мелодрама!

В начале клипа Брендон и Тейлор ругаются (почему-то по-французски). Эта сцена отсылает к клипу на песню But It's Better If You Do группы Брендона Panic! At The Disco, который начинается точно также.

Ах да, и если вы удивляетесь по поводу новогодней елки, то это потому, что Тейлор выросла на ферме в Пенсильвании, где выращиваются рождественские елки на продажу.

Оливия и Мередит!

Две шотландские вислоухие кошки певицы Оливия Бенсон и Мередит Грей известны не хуже своей хозяйки. В клипе они появляются в качестве "дочек" героини.

"Один из самых важных факторов в моей жизни это кошки, - призналась поп-дива в интервью журналу Time. - У меня есть кошки, я на них помешана. И с ними так классно жить".

Цыплятки!

Когда Тейлор поет "Ты такой парень, которого хотят женщины, - и вокруг полно классных цыпочек", камера делает наезд на висящие на стене портреты... цыплят. Настоящих.

За одним исключением: среди желтых птичек мы видим портрет легендарного кантри-трио Dixie Chicks [chick по-английски имеет и прямое значение - "цыпленок" и переносное - "цыпочка", "цыпа", "птенчик"].

Тейлор уже намекнула, что эту группу можно будет услышать ее новом альбоме. В 2015 году она приглашала одну из солисток Dixie Chicks Натали Мейнс спеть вместе Goodbye Earl во время ее концертного турне "1989".

Пастель!

Когда в клипе Тейлор выходит из дома, она попадает в фантазийный мир, раскрашенный в пастельные цвета.

Такая палитра тоже знаменует для нее начало новой эры, своего рода возвращение после тяжелого периода. Семь чемоданов символизируют шесть ее прежних альбомов и один новый.

А некоторые поклонники певицы расценили эту цветовую палитру и присутствие радуги в песне как поддержку, которую Тейлор продолжает оказывать своим ЛГБТ-фанатам. Ранее она пожертвовала 113 тыс. долларов организации, выступающей в защиту прав сексуальных меньшинств в штате Теннесси.

Улица Сезам!

В свой последний альбом Тейлор вставила цитату из песни I'm Too Sexy ( "Я слишком сексуальна") британской группы Right Said Fred.

На этот раз она цитирует слова песенки из "Улицы Сезам": "Одна из этих вещей не такая, как другие".

Куколка!

Фанаты певицы усмотрели, что все действие нового видео разворачивается внутри кокона. Это продолжает тему куколки-бабочки и намекает на эволюцию как текстов, так и музыки по сравнению со стилем ее предыдущего альбома.

Большое кино?

Можно предположить, что пастельные краски, а также сложная хореография танца отсылают к ставшему мировой классикой мюзиклу французского режиссера Жака Деми "Девушки из Рошфора", в котором Катрин Денёв и Франсуаза Дорлеак сыграли сестёр.

И тогда это объясняет тот ужасный французский, на котором Тейлор пытается ругаться с Брендоном в начале клипа.

Брендон Поппинс!

Дальше в клипе Брендон Ури в костюме в цветочек выпрыгивает из окна, хватается за зонтик и опускается на землю - прямо как Мэри Поппинс.

Но тут может быть отсылка и к французскому мюзиклу того же Жака Деми "Шербурские зонтики".

Тут можно увидеть столько возможностей для интерпретации!

Анонс новой песни?

Ко второму куплету Тейлор оказывается верхом на единороге в платье, которое потом начинает таять.

Тут можно придумать много объяснений, но платье сильно смахивает на ярко-розовый наряд от Молли Годдард из быстро ставшего культовым сериала "Убивая Еву".

Если бросить взгляд выше, то можно увидеть розовую неоновую вывеску "Lover" ("Любовник").

Поклонники певицы уже вовсю рассуждают, что так будет называться новая песня. Тейлор любит включать в клипы намеки о своих будущих хитах.

Обручальное кольцо!

В клипе Look What You Made Me Do из ее последнего альбома Reputation уже появлялась пустая коробочка из-под обручального кольца, а также выложенное на полу слово "No".

В клипе Me! певица реагирует яснее некуда - она свысока отвергает кольцо, которое, опустившись на колено, преподносит ей Брендон.

Фанаты считают, что это реакция на спекуляции желтой прессы, утверждающей, что поп-дива обручилась (или вот-вот это сделает) со своим бойфрендом Джо Алвином.

Новый котенок!

Еще до премьеры видео певица сказала своим поклонникам: "В клипе есть секрет, который я скрываю уже несколько месяцев - посмотрим, кто его разгадает".

Многие предположили, что она завела еще одну кошечку, и певица в пятницу подтвердила это в "Твиттере".

Сердечки-сердечки-сердечки!

Второй припев исполняется в помещении, оформленном в стиле музыкальных шоу 1960-х и украшенном узором из сердечек.

Лиф платья Тейлор, ее сережки, пианино и даже гитара - все это тоже в форме сердца, а музыканты наряжены купидонами с розовыми крыльями.

Присмотритесь повнимательней и вы увидите, что узор из сердечек вышит на костюмах танцевальной группы и вообще разбросан по всему клипу.

Это вроде как подтверждает теорию, что новый альбом Тейлор продолжит тему ее слезовыжимательного сингла New Year's Day.

От А до Я...

"Эй, ребятки, хорошо быть грамотным!" - заявляет вдруг Тейлор в середине песни, будто вспомнив свои школьные времена, когда она выиграла конкурс по правописанию.

Кстати, в своем самом первом посте на MySpace Свифт опубликовала фотографию себя в майке победительницы этого самого школьного конкурса.

Намек на Суперкубок?

Тейлор презентовала свой клип ME! на канале Эй-Би-Си во время набора новых игроков НФЛ. В видео есть момент, когда оркестранты поднимают на руках Тейлор, одетую в форму главного барабанщика.

Поклонники предположили, что певица наверняка выступит во время следующего финала первенства национальной лиги американского футбола.

Ковбойские сапоги!

Новый сингл ME!, может быть, и похож на вставной номер из мюзикла "Величайший шоумен", но не будем забывать, что прежние синглы певицы не всегда соответствовали стилю всего альбома.

Появление ковбойских сапог после электропопа двух ее прежних дисков, "1989" и "Reputation" - это, возможно, намек на возвращение к своим нэшвиллским кантри-корням.

Узнаем к концу года, когда выйдет новый альбом.

Точной даты пока нет, но часики, показывающие в клипе "8:30", убедили фанатов певицы, что он выйдет именно 30 августа.