Выборы в Испании: ждать ли еще одного успеха ультраправых?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Премьеру Педро Санчесу пришлось оправдываться за хорошие отношения с сепаратистами

В воскресенье в Испании стартовали парламентские выборы. Как и в других европейских странах, в Испании резко выросла популярность ультраправых: ожидается, что партия Vox наберет не менее 10 процентов голосов.

Эти парламентские выборы стали третьими в стране за три с половиной года. Ситуация в Испании остается нестабильной после референдума о независимости Каталонии, признанного испанским правительством незаконным.

Премьер-министр Испании Педро Санчес вынужден был объявить досрочные выборы после того, как депутаты, которые выступают за независимость Каталонии, отказались голосовать за проект бюджета на 2019 год.

Кто считается фаворитом?

Ожидается, что Социалистическая партия Педро Санчеса одержит победу на выборах, однако не сможет набрать абсолютного большинства голосов и получить больше 176 мандатов. Таким образом, премьеру нужно будет сформировать коалицию с другой партией.

Согласно опросам, второе место может занять правая Народная партия, третье место прочат центристской партии "Граждане", четвертое - левой коалиции Unidas Podemos (именно она последние 10 месяцев входила в правящую коалицию с социалистами). На пятом месте, как ожидается, будет ультраправая партия Vox ("Голос").

Остальные места, как ожидается, распределятся между региональными националистическими партиями.

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Санчес, занявший пост премьера в прошлом июне, во время кампании предупреждал, что Испания может повторить судьбу Финляндии, где две недели назад ультраправая партия неожиданно заняла второе место на выборах.

Каковы шансы ультраправых?

Долгое время считалось, что в Испании ультраправые политики не получают поддержки - слишком свежи воспоминания о режиме Франсиско Франко, умершего в 1975 году.

Однако партия Vox в декабре доказала обратное, неожиданно получив более десяти мандатов в местный парламент Андалусии.

Эксперты полагают, что успех ультраправых - реакция на попытку Каталонии объявить независимость. В феврале несколько десятков тысяч человек вышли в Мадриде на акцию протеста против планов испанского правительства назначить посредника для переговоров с сепаратистами.

Несмотря на то, что опросы отдают Vox только пятое место, на выборах она может выступить гораздо успешнее за счет "тайных сторонников", которые не признаются в симпатиях к партии.

"Рост популярности Vox - это землетрясение в испанской политике", - говорит Бонни Филд, профессор политологии из Университета Бентли. В то же время она призывает не преувеличивать успех, которого достигли ультраправые.

В программе Vox, среди прочего, отмена автономии Каталонии, выдворение мигрантов, борьба с "радикальным феминизмом", переговоры о возвращении Гибралтара и запрет партий, выступающих за разделение страны.

Главные проблемы: Каталония и идентичность

Одним из ключевых вопросов предвыборной кампании стала судьба Каталонии. Местные националисты вернулись к власти в Барселоне в мае после семимесячного периода прямого правления Мадрида в регионе.

Педро Санчес выступал за переговоры с сепаратистами, чем навлек на себя обвинения в предательстве родины и связях с "врагами Испании".

За жесткую позицию в отношении Каталонии, помимо Vox, выступают правая Народная партия, и "Граждане", предлагающие вернуть прямое правление. Коалиция Unidas Podemos хочет провести еще один референдум.

Несмотря на непростую ситуацию с экономикой и безработицу, эти проблемы практически не упоминалась во время кампании.

"Эти выборы не про экономику, это новая ситуация, с которой мы не сталкивались последние 20 лет. Эта кампания останется связанной с вопросами идентичности, в особенности проблемой Каталонии... кажется, что экономика перестала быть фундаментальной проблемой", - объясняет профессор политологии Университета Валенсии Хуан Родригес Теруел.