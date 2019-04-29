Вьетнамский мопед как образ жизни
Во Вьетнаме хотят запретить мопеды. Британский фотограф-портретист Джон Энох документирует, возможно, последние годы связанной с ними уникальной азиатской культуры.
"В Юго-Восточной Азии мопед - это образ жизни. Это "рабочая лошадка", на которой перевозят огромное количество самых разных вещей", - рассказывает Энох, фотограф-фрилансер из Лондона.
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"Когда я впервые приехал в Юго-Восточную Азию 15 лет назад, меня поразило количество мопедов и мотоциклов. Поначалу такое число машин ошеломляет. Думаешь о том, как здесь вообще перейти дорогу", - говорит он.
"Я заинтересовался водителями и тем, что они возят", - продолжает фотограф.
"Когда я видел необычный груз - огромную кучу яиц, башню из мешков со льдом или гору цветов - это было настолько визуально красиво, что я начал просить у водителей сфотографировать их".
В 2017-м власти объявили, что к 2030 году в черте города планируют запретить весь двухколесный мототранспорт, чтобы решить проблему пробок и бороться с загрязнением воздуха.
Многие считают, что в такой короткий срок это сделать будет невозможно, особенно если сначала не придумать альтернативу мопедам и мотоциклам.
"Я очень давно планировал сделать эту серию снимков. Когда я узнал, что в течение следующих десяти лет мопеды планируют запретить, то понял, что мне нужно лететь туда как можно скорее и заканчивать проект", - рассказывает фотограф.
Фото: Джон Энох.