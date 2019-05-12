Как понять, что у вас зависимость от соцсетей - и стоит ли лечиться?
Британский парламентарий предлагает признать зависимость от социальных сетей заболеванием. Психологи рассуждают, стоит ли идти на этот шаг, и объясняют, почему диджитал-детокс - не лучшее лекарство.
О проблеме зависимости от социальных сетей говорят все больше.
Принц Гарри, который, кстати, недавно завел в "Инстаграме" совместный аккаунт с супругой Меган, заявил, что социальные сети могут быть опаснее алкоголя и наркотиков.
Американская конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес удалила свой аккаунт в "Фейсбуке" и рассказала, что соцсети представляют риск для здоровья каждого.
Британский политик лейборист Крис Элмор пошел дальше всех и предложил отдать этот вопрос на рассмотрение врачам, назвав такого рода зависимость полноценной болезнью.
"Мир не такой, как в "Фейсбуке"
Несколько лет назад Катя впервые задумалась о том, что многие люди из ее окружения не могут контролировать свое использование социальных сетей.
"В один из вечеров моя близкая подруга прямо во время интересного разговора со мной открыла "Инстаграм" и начала листать его ленту. Потом я заметила на нескольких свиданиях, что парни постоянно смотрели в телефон и проверяли соцсети", - говорит она.
Как в случае с подругой, так и с молодыми людьми все встречи проходили хорошо, и большинство признавали, что открывают соцсети бессознательно и скорее автоматически.
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Тогда Катя скорее с юмором и иногда с осуждением относилась к поведению окружающих и считала, что лично у нее проблем с использованием соцсетей нет и не будет. Но была неправа.
"Я журналист и работаю на Украине. Количество негативной информации о политике в последние несколько лет в моих соцсетях зашкаливает. Я поняла, что глубоко переживаю новости своей ленты, и не могу отключиться от этого", - отмечает она.
"Последний пример - несколько месяцев назад я уехала в отпуск на Канарские острова, не открывала новостные сайты, не общалась с коллегами, только листала ленту "Фейсбука" - в итоге в один из дней на море мне приснился Зеленский, который якобы меня не аккредитовал на выборы, потому что я из Донецка".
Катя считает, что соцсети увеличивают тревожность и пожирают огромное количество времени. А ограничение их использования может дать больше свободы.
"Я устала смотреть на фото коллег - как они дают интервью, как надевают бронежилеты перед камерой, как они отдыхают. Ограничив потребление соцсетей и просто удалив некоторые из них, я поняла, что ничего не упускаю, стала гораздо больше успевать и у меня появилось чувство свободы от социального одобрения. Я почувствовала, что мир на самом деле другой, не такой как в "Фейсбуке".
Симптомы зависимости от соцсетей
История Кати не уникальна.
"Сегодня все больше людей признают усталость от использования социальных медиа и удаляют приложения соцсетей с мобильных устройств, оставляя только мессенджеры", - рассказывает управляющий директор проекта "Фишки.net" Михаил Гуревич.
В современной психологии пока нет диагноза "зависимость от социальных сетей", есть только понятие "интернет-зависимость". Но при этом есть термин "проблемное использование социальных сетей" - то есть чрезмерное увлечение соцсетями, которое негативно влияет на психику человека.
У проблемного использования есть следующие симптомы:
- Вы предпочитаете общение в социальных сетях живому общению
- Через социальную сеть вы решаете проблемы, которые не можете решить в личном общении, и заходите туда с целью выплеснуть эмоции
- Испытываете максимальную эмоциональную поглощённость, связанную с событиями в социальных сетях. Можете потратить много времени и эмоций в размышлениях о том, кто поставил вам лайки, а кто нет - и почему
- Испытываете проблемы в семейной и профессиональной жизни, ваши офлайн-отношения разрушаются из-за вашей активности в соцсетях
- Чувствуете необходимость тратить все больше и больше времени на нахождение в сети
- Испытываете сильные негативные эмоции, когда кто-то пытается оторвать вас от сети
- Врете окружающим людям о том, сколько времени вы проводите в сети
- Предпринимаете неудачные попытки контроля своих действий в сети и времени, проведенного там
Если у вас есть хотя бы половина этих симптомов, которые продолжаются как минимум полгода, значит, проблемы с использованием соцсетей у вас есть.
Как лечиться?
Один из самых распространенных советов - ограничить использование социальных сетей.
В начале двухтысячных, на заре борьбы с цифровой зависимостью, использовали программы, которые в определенное время отключали интернет. Плюс человека просили составить список дел, которые он может делать вне компьютера и интернета.
"Сегодня во всех мобильных телефонах есть возможность отслеживать, сколько времени ты проводишь в социальной сети. Когда ты видишь перманентный рост, стоит обратить на это внимание", - уверен Михаил Гуревич.
Еще один популярный прием - регулярно проводить интернет-детокс.
"Необходимо выделять один день в какой-то промежуток времени, когда ты будешь находиться без социальных сетей и проверять, что с тобой происходит в этот момент", - считает Гуревич.
Однако многие психологи уверены - такие меры снимают симптомы, но не устраняют сами причины проблемного использования.
"Чтобы устранить причины, нужно работать с самооценкой человека, с его эмоциями и взглядом на мир. Необходимо сформировать у человека более позитивное отношение к реальному миру. Это помогает построить офлайн-отношения и начать иначе относиться к себе", - считает доктор психологических наук, профессор Высшей школы экономики Ольга Гулевич.
В 2018 году кандидат психологических наук Денис Московченко вместе с коллегами по кафедре клинической психологии Московского медико-стоматологического университете имени Евдокимовой проводил исследование проблемного использования соцсетей на примере русскоязычной версии "Фейсбука". В исследовании приняли участие 900 человек, средний возраст которых - от 28 до 35 лет.
"Наши опросы этих респондентов показали, что люди, которые испытывают проблемы с использованием "Фейсбука", имеют более высокий уровень тревожности и чаще других используют негативные эмоции. В частности, они имеют более высокий уровень катастрофизации, чаще склонны к самообвинению и застревают на каких-то дискомфортных мыслях", - рассказывает Московченко.
По его словам, ограничение пользования соцсетями не может ничего изменить в этой ситуации.
"На месте человека я бы не ограничивал потребление социальных сетей, а задумался над тем, что лежит в глубине. За проблемным использованием социальных сетей стоит куча проблем, связанных с эмоциями. Проблема не в том, как ограничить, а в том, почему ты хочешь это ограничить", - говорит ученый.
Стоит ли считать это диагнозом?
"Хотя просмотр ленты "Фейсбука" может не иметь каких-либо видимых физических последствий, но, как и в случае с другими зависимостями - от сигарет, алкоголя, азартных игр или наркотиков, нельзя недооценивать ущерб, который это может нанести психическому здоровью человека", - говорит британский политик Крис Элмор.
Но психологи сходятся во мнении, что его инициатива признать зависимость от соцсетей заболеванием не имеет смысла. За этой проблемой в каждом отдельном случае скрывается нечто большее.
"Плюс, в отличие от алкогольной и наркотической зависимости, зависимость от цифровых технологий не требует медикаментозного вмешательства. Это вещь исключительно психологическая", - уверена Ольга Гулевич.