"Никто не знал, куда бежать": Лондон вспоминает взрывы 1999 года

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Последствия взрыва в пабе "Адмирал Данкан" в Сохо

30 апреля 1999 года в Лондоне взорвалась третья за две недели самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Три человека погибли, десятки получили ранения.

Взрывное устройство изготовил 22-летний Дэвид Коупленд, который называл себя расистом и гомофобом. Перед этим он осуществил еще два взрыва - в районах, где традиционно живет много выходцев из Бангладеш и Африки.

Последний взрыв произошел в пабе "Адмирал Данкан" в центре Лондона, в Сохо, где многие заведения ориентированы на представителей секс-меньшинств.

С тех пор прошло 20 лет. Люди, которые были свидетелями тех событий, в беседе с Би-би-си поделились своими воспоминаниями.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption От взрыва перед супермаркетом в районе Брикстон 17 апреля пострадали десятки человек

Сандра Миллс хорошо помнит, как в ту субботу 17 апреля она шла мимо супермаркета в районе Брикстон. Вдруг раздался взрыв, и "во все стороны полетели осколки и гвозди", рассказывает она.

"Я помню, что услышала оглушающий звук. Как будто сильный порыв ветра, который выбил все окна, - вспоминает она. - От испуга у меня почти остановилось сердце, и я просто замерла".

"Потом наступила тишина, которая, как мне показалось, длилась целую вечность. Я увидела раненого мужчину на земле среди осколков стекла. Я подбежала ему помочь и увидела, что ему в ноги вонзились гвозди. Все произошло неожиданно, и было очень страшно", - продолжает она.

Ранения получили 48 человек. Среди жертв взрыва был годовалый младенец - гвоздь пробил ему череп. Целью нападения было преимущественно чернокожее население Брикстона.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Среди жертв взрыва был маленький ребенок

Как говорит сэр Хью Орд, который в тот день командовал полицией на юге Лондона, полицейские работали круглосуточно. 24 часа в сутки они просматривали все записи видеокамер наружного наблюдения, чтобы вычислить преступника.

"17 апреля, когда мне сообщили о взрыве, моим первым вопросом было: "Кто мог подложить бомбу посреди набитого людьми рынка днем в субботу? Я инстинктивно подумал, что причина нападения - расизм", - говорит он.

Он оказался прав.

Правообладатель иллюстрации Met Police Image caption Дэвид Копланд был обнаружен на записи кмерн наружного наблюдения в Брикстоне. Снимок был сделан примерно за полтора часа до взрыва

Неделю спустя после взрыва в Брикстоне Дэвид Коупленд совершил следующее нападение - на улице Брик-Лейн, где традиционно селится много выходцев из Бангладеш.

Но Брик-Лейн повезло - прохожий обнаружил лежащую на тротуаре сумку и положил ее в багажник автомобиля, чтобы ее не украли. В багажнике бомба и взорвалась.

В момент взрыва подобравший сумку мужчина звонил в полицию, чтобы сообщить о потерянном имуществе.

Коупленд запланировал взрыв на субботу, думая, что это рыночный день. На самом деле большего всего людей сюда стекается по воскресеньям.

Image caption Эмдад Талукдер был недалеко от эпицентра взрыва

Эмдад Талукдер был неподалеку от места взрыва и говорит, что обломки автомобиля взлетели в воздух "до четвертого этажа".

Двери машины взлетели в воздух "как листы бумаги", рассказывает Талукдер. Осколок стекла попал ему в голову.

"Осколок был около 10 сантиметров в длину, и меня сразу же залило кровью. Я был весь в крови", - говорит он.

Он говорит, что никогда не забудет, как люди разбегались в полной панике: "Никто не знал, куда бежать, как спастись".

Неделю спустя Коупленд был арестован. В его спальне полиция обнаружила нацистский флаг и вырезки из газет с сообщениями о взрывах.

Среди других в коллаже из вырезок была фотография Эмдада Талукдера.

"Мое фото было очень заметно среди остальных, - рассказывает он. - Я смотрел на фотографию и думал: "Боже, это полный кошмар".

Третья и последняя бомба, начиненная полутора тысячами гвоздей, взорвалась 30 апреля в битком набитом пабе "Адмирал Данкан" в лондонском Сохо. Большинство посетителей этого паба были геями.

27-летняя Андреа Дайкс, 32-летний Джон Лайт и 31-летний Ник Мур погибли на месте. Более 70 человек получили ранения, многие из них - чрезвычайно серьезные.

Правообладатель иллюстрации ChrisTaylorPhotography.com Image caption Джонатан Кэш вскоре после взрыва

Джонатан Кэш, которому тогда было 30 лет, ждал в пабе знакомых.

"Я задел ногой большую спортивную сумку, которая лежала на полу. Заказал себе выпить, снова подумал о сумке и решил, что кто-то просто ее там забыл. Мысль, что это может быть бомба, у меня возникла, но я подумал, что подобные вещи происходят с другими, не со мной".

Бомба взорвалась в 18:37.

"Стол, на котором стояла моя кружка, просто исчез. Я ничего не видел из-за плотного, едкого дыма".

"Следующее, что я помню - как стою на четвереньках напротив магазинной витрины и смотрю на свое отражение. Я себя не узнал. В волосах была какая-то желтая грязь. Я заметил, что за мной остался след крови, но никаких травм не ощущал."

"Я помню, как из соседнего паба вышла девушка со стаканом в руке, она улыбалась".

По словам Кэша, женщина произнесла гомофобное ругательство и сказала кому-то, что хочет "поближе посмотреть" на жертв.

Кэш говорит, что до сих пор нервничает, когда оказывается в толпе.

Правообладатель иллюстрации Joe Slater/REX/Shutterstock Image caption Жертвы взрыва пытались помочь друг другу как могли

У Скотта Терри только что закончился рабочий день на почте, и он отправился в паб "Адмирал Данкан". Бомба взорвалась, когда он был уже внутри.

Взрывная волна вынесла его на улицу. Он лежал на тротуаре, почти ослепленный пылью и дымом. Его одежда загорелась.

"Я посмотрел на свои ноги и не увидел ничего кроме крови. Много крови. Мне было так больно, что я сдерживал дыхание и надеялся умереть как можно скорее", - говорит он.

Скотт Терри получил серьезные ожоги, и в него попали 74 гвоздя. Девять из них до сих пор в его теле - в позвоночнике.

Он провел полгода в искусственной коме. Как только Терри проснулся, он сразу же вспомнил все детали взрыва.

"Мне потом сказали, что я буквально стоял на бомбе", - говорит он.

"Я помню, что я кричал: "Что со мной происходит?" - а потом, как санитар держал меня и уговаривал не умирать. Что было дальше - не помню".

Image caption Профессор Гас Макграутер говорит, что некоторых пациениов привозили в больницу с частично оторванными ногами

Профессор Гас Макграутер дежурил в больнице Университетского колледжа Лондона, которая принимала жертв взрыва в Сохо. Он говорит, что многие из них получили более серьезные ранения, чем после терактов "Ирландской республиканской армии".

Все врачи и медсестры хотели сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим, говорит он.

"Бомба лежала на полу: у многих были серьезно повреждены ноги. Нам привозили людей с частично оторванными конечностями", - говорит он.

После того, как Скотта Терри вывели из комы, он был переведен в ожоговое отделение. Ему пришлось вновь научиться ходить.

Терри говорит, что ему повезло выжить, но он регулярно сталкивается со всевозможными препятствиями в жизни.

"Каждый раз, когда я отправляюсь в аэропорт, мне нужно приносить справку от врача, что у меня в теле металлические предметы".

"Когда я принимаю душ или смотрю в зеркало, я вижу свои шрамы и думаю о том, что произошло. Это осталось со мной навсегда".

Правообладатель иллюстрации Neil Libbert Image caption Марк Таллетт (в центре)

Марк Таллетт пил пиво в пабе "Адмирал Данкан" со своим партнером Тони и подругой Кэт, когда помещение вдруг погрузилось в темноту.

Обычный пятничный вечер превратился в кошмар.

"Мы вывалились наружу через дверь - похожие на беженцев, покрытых пылью и щепками", - говорит он.

"Если бы бармен обслужил нас чуть позже, то вполне возможно, что кому-то пришлось бы соскребать нас с пола".

Несколько дней спустя Марк Таллетт понял, что видел мужчину, заложившего бомбу в тот вечер. "Я помню молодого человека, который резко поставил свою пинту на стойку рядом со мной, что-то пробормотал и ушел".

Это и был Дэвид Коупленд, оставивший на полу паба сумку с самодельным взрывным устройством. На тот момент Коупленд уже успешно осуществил два взрыва в Лондоне.

"Я взял наше пиво на баре и отправился в глубину паба, где меня ждал Тони. Мы сделали пару глотков, а потом все случилось", - говорит Таллетт.

Психологическая травма в связи со взрывом со временем прошла, но каждый раз когда кто-то говорит об этих событиях, он себя плохо чувствует.

"Каждый раз в годовщину взрыва возвращаются все воспоминания об этом ужасном вечере".

Правообладатель иллюстрации Mark Tullett Image caption Таллетт и Тони позже поженились

Полиции удалось вычислить Коупленда, хотя он действовал в одиночку, и планировал взрывы из своей спальни неподалеку от Лондона, что серьезно затруднило поиск.

В июне 2000 года Коупленд, который сам признал в суде, что хотел разжечь расовую войну, был приговорен к шести срокам пожизненного заключения.

В суде ему было сказано, что на свободу он - может быть - выйдет не раньше чем через 50 лет.