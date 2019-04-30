"Темное зеркало общества". Профессор Марк Галеотти о российских бандитах

Media playback is unsupported on your device Словарь вора: Марк Галеотти объясняет слова на "фене"

Марк Галеотти более 30 лет посвятил изучению бандитского мира в России. Британский политолог встречался со следователями и осужденными за убийство, слушал русский шансон. Итог - книга "Воры. История организованной преступности в России", которая в 2019 году выходит на русском языке.

Корреспондент Би-би-си встретился с Галеотти, чтобы узнать, как изменилось лицо российской преступности и ее восприятие на Западе. Вот что он рассказал.

Главная особенность русской мафии

Российские гангстеры стали глобальным брендом. Они космополиты по своей природе - заключают сделки по всему миру, при этом не пытаются установить контроль над подпольным миром, а становятся поставщиками услуг для местных гангстеров.

Марк Галеотти - почетный профессор Университетского колледжа Лондона, научный сотрудник Королевского Объединенного института оборонных исследований, преподаватель МГИМО.

В 1990-е годы никто не знал, что произойдет в России. Была вероятность, что страна развалится, коммунисты вернутся - или что-то в этом роде. И поэтому многие бандиты в то время хотели выйти на международный уровень - именно на тот случай, если Россия пойдет не тем путем. Все это привело к тому, что российские гангстеры стали поистине глобальным явлением.

Возьмем, например, Европу, где россияне все чаще поставляют наркотики и другие криминальные товары. Опять же они не продают их на улицах. Они переправляют грузы с афганским героином, метамфетамином в Германию, а затем продают их местным немецким бандам, которые затем продают их на улицах.

Правообладатель иллюстрации Alexander Shogin/TASS Image caption Милиция задерживает подозреваемых на "сходке" в Москве в начале 1990-х годов. Традиция криминальных "сходок" сохраняется по сей день

Если вы посмотрите на США, то там они занимаются не наркотиками, а мошенничеством. И часто учат этому местные банды - итальянцев и так далее. В общем, россияне стараются подстроиться под запросы.

Российские гангстеры - хорошие посредники и переговорщики, потому что происходят из среды, в которой (особенно в советское время) приходилось вертеться и договариваться, чтобы выжить.

Когда они вышли в мир, там уже существовали криминальные империи. Поначалу в 1990-х годах они попытались создать свою криминальную империю, особенно в Восточной Европе, но это не сработало. Они поняли, что в мире, где уже существуют крупные игроки, такие как итальянцы, японцы, китайцы, лучше попытаться договориться с ними, а не работать против них.

Как государства могут использовать мафию

Это относительно недавнее явление. Мы не должны переоценивать его. Были случаи, когда российские спецслужбы фактически призывали преступные группы на службу - прежде всего в Европе. Но основная задача российской организованной преступности по-прежнему - зарабатывать деньги, как у всех бандитов.

Мне не нравится термин "мафиозное государство". Я ученый и, следовательно, профессиональный педант. Это подразумевает, что либо бандиты контролируют Кремль, либо Кремль контролирует бандитов - и ни то, ни другое не соответствует действительности.

Вместо этого государство, по сути, устанавливает приемлемые границы для бандитов. Время от времени привлекает их для выполнения каких-то особенных задач. Но это не то же самое, что управлять гангстерами.

В России высокий уровень коррупции, но это не мафиозное государство. Миры бизнеса, криминала и политики, которые были так близки в 1990-х годах, снова расходятся.

Правообладатель иллюстрации Alexander Shogin/TASS Image caption "Воры в законе" старой школы, с кричащими татуировками и клановыми ритуалами, уходят в прошлое

В настоящее время президент Путин проводит кампанию, цель которой - заставить внешний мир смотреть на Россию как на великую державу, хотя на деле у России относительно ограниченные активы и ресурсы, с точки зрения экономики и армии.

Таким образом, задача состоит в том, чтобы просто использовать любые имеющиеся ресурсы, и именно поэтому Кремль использует гангстеров в качестве геополитического инструмента - он просто вынужден использовать те рычаги, которые у него есть.

Чему можно научиться у убийцы

Однажды я встречался с чеченским киллером. Я немного нервничал из-за встречи с ним, но он был совершенно очарователен. При этом я не говорю, что он был хорошим парнем - он был профессиональным убийцей!

Причина, по которой мы изучаем гангстеров и организованную преступность, в том, что они в некотором смысле - "темное зеркало" российского общества. Они же не возникают из ниоткуда. И поэтому, глядя на гангстеров, мы получаем представление о том, какие сообщества чувствуют себя отрезанными.

Мы не спрашиваем гангстеров, какие уроки они могут преподать нам, но, изучая гангстеров, мы начинаем больше понимать, что работает, а что нет, в нашем правовом обществе.

Татуировки

Это старая традиция воровского мира. В конце XIX века в трущобах быстрорастущих городов в стремительно модернизирующейся имперской России некоторые люди чувствовали себя абсолютно отторгнутыми системой. И одна из причин, почему их татуировки были так заметны, заключались именно в том, что они не пытались их скрыть. Они хотели, чтобы все вокруг знали, чтобы их боялись.

Эта культура существовала на протяжении большей части XX века, но сейчас отмирает. Люди делают какие угодно татуировки, настоящие же гангстеры не стремятся так уж выделяться.

Правообладатель иллюстрации Vitaly Bezrukih/TASS Image caption На похоронах Вячеслава Иванькова (он же "Япончик") в 2009 году людей в татуировках было немало

Однажды в типичном хипстерском баре я встретил человека с татуировкой жука на ладони. Он не знал, что это значит. На самом деле такая татуировка - отличительный признак карманника. Он просто думал, что это крутая татуировка.

Элита, которая состоит из прагматичных клептократов, задумалась о своем будущем. Да, они воровали сами, но теперь создают средства для борьбы с преступностью, которыми могут воспользоваться в случае необходимости.

В каком-то смысле хорошо, что подобные символы лишаются своей эксклюзивности. Во всем мире есть люди с криминальными татуировками, но в России - это отражение негативного явления, заключающегося в том, что криминальный сленг, криминальная музыка, а также определенные криминальные установки постепенно укореняются в обществе. Я имею в виду, например, привычку делать дела "по понятиям" - по сути, это криминальный способ решать вопросы, но вы часто сталкиваетесь с ним в бизнесе, в политике и так далее.

Меня не беспокоит видимая сторона, сами татуировки - меня беспокоит воровской образ мысли.

Главный фильм о российских гангстерах

"Брат 2" - это рассказ о русском герое, который отправляется в США и доказывает, что он намного круче местных гангстеров. И это поражает: с одной стороны, в России организованная преступность - это проблема, а с другой стороны - существует извращенная гордость. Если уж у нас есть бандиты, то пусть они будут самые жестокие, самые умные, самые отвратительные бандиты.

Когда Борис Ельцин сказал, что Россия стала сверхдержавой преступности, в этом был элемент гордости. И "Брат 2" тоже пропитан этой гордостью.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption "Брат 2"- российский криминальный фильм 2000 года режиссера Алексея Балабанова

Русский шансон

Я слушал эти песни по необходимости, а не потому, что мне действительно нравилось. Но некоторые из них довольно забавны. Этот огромный пласт популярной музыки не похож на гангстерский рэп США, который по-прежнему остается субкультурным. В России можно встретить бабушек, слушающих радио "Шансон".

Можно сравнить русский шансон с Фрэнком Синатрой. Но он не пел о преступлениях, о радостях и несчастьях гангстеров и заключенных исправительных лагерей. Так что, несмотря на параллели с гангста-рэпом или мексиканским наркокорридо, русский шансон остается довольно уникальным явлением.

Будущее

Я думаю, что Россия станет европейской страной с европейскими ценностями. Я думаю, что это именно этого хочет большинство россиян.

Люди, которые говорят, что поддерживают Путина, сторонники аннексии Крыма и так далее… Если вы спросите их, какую страну вы хотите для своих детей, они ответят, что хотят стабильность, правовое государство, в котором вы можете свободно путешествовать, заниматься политикой… Они на самом деле описывают западные ценности.

Во многом Путин - последний советский лидер, последний Homo soveticus во главе страны. Затем мы увидим новое поколение во власти. Это не произойдет завтра, это не произойдет через 10 лет. Но как историк я позволяю себе долгосрочное мышление. В конечном итоге Россия вернется в Европу.

Image caption Марк Галеотти изучал российскую организованную преступность около 30 лет

Элита, которая когда-то вполне успешно сотрудничала с бандитами, пытается от них отдалиться. Они больше не нужны элите.

В 1990-е годы было почти невозможно зарабатывать деньги, заниматься политикой и не иметь каких-то отношений с организованной преступностью. Даже если от бандитов просто откупались - но часто взаимодействие с бандитами было намного более плотным.

Совсем недавно в России был принят закон, который криминализирует деятельность главы организованной преступной группы. Уже не нужно доказывать, что вы совершили какое-то конкретное преступление - нужен просто тот факт, что вы лидер банды.

Я помню, еще в 2013 году я разговаривал с человеком из академии МВД, и он говорил: "Знаете, нам действительно нужен этот закон, но никто не заинтересован в его принятии". И вдруг он был принят с минимальным обсуждением.

Я думаю, что на самом деле элита, которая состоит из прагматичных клептократов, задумалась о своем будущем. Да, они воровали сами, но теперь создают средства для борьбы с преступностью, которыми могут воспользоваться в случае необходимости. Так что я думаю, нас ждут серьезные перемены. 30 лет союза власти и организованной преступности в России подходят к концу.