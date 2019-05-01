Первомай в Лондоне и Европе: шествия, беспорядки, языческий шабаш
Британские профсоюзы и лейбористы отметили 1 мая большим шествием по Лондону. Первое мая отмечают по всей Европе, но далеко не везде это "день солидарности трудящихся". Во многих странах это языческий праздник весны, причем кое-где он скрывается под христианским названием.
На ежегодное шествие по центру британской столицы под красными флагами и портретами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина собрались около тысячи человек.
Не менее половины участников шествия и митинга на Трафальгарской площади составляли активисты иммигрантских левых организаций - социалисты, коммунисты, троцкисты, маоисты из Турции, Непала, Индии, Венесуэлы и других стран.
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Традиционное шествие в Лондоне организовали профсоюзы и национальные организации рабочих-иммигрантов, а главным оратором на митинге после шествия был один из лидеров Лейбористской партии Джон Макдоннелл.
Первое мая отмечают в очень многих странах мира и почти по всей Европе - проще перечислить страны, где этот день не является официальным праздником и выходным. Это Дания, Голландия и некоторые кантоны Швейцарии, а также Британия и Ирландия - в случае, если 1 мая не выпало на понедельник. Дело в том, что в Британии и Ирландии первый понедельник мая - выходной, День весны.
В большинстве остальных европейских стран 1 мая - выходной вне зависимости от того, на какой день недели он выпал.
В некоторых странах Первомай отмечают или отмечали довольно бурно.
В Париже, например, леворадикалы и анархисты каждый год устраивают беспорядки и столкновения с полицией на площади Бастилии и в других местах.
В Берлине левые и анархисты тоже буянили на Первомай регулярно и довольно долго.
В 1987 году случились серьезные беспорядки на первомайском шествии в берлинском районе Кройцберг, и с того момента столкновения там стали традицией.
Власти поначалу боролись с этой традицией силовыми методами, но затем, в начале нового тысячелетия, решили действовать иначе и организовали в этом районе ежегодный уличный фестиваль Myfest.
В итоге в последние годы в Берлине на первое мая стало спокойно.
Правда, в этом году полиция снова опасалась беспорядков. Левые перенесли марш из Кройцберга в соседний район Фридрихсхайн и посвятили его борьбе с джентрификацией - то есть облагораживанием и, соответственно, удорожанием городских территорий. Власти опасались, что демонстранты пойдут громить девелоперские объекты Фридрихсхайна.
Во многих европейских странах 1 мая объявлен праздничным днем именно как день солидарности трудящихся, придуманный Вторым интернационалом больше века назад.
Однако есть и немало стран, где в этот день вместо борьбы за права рабочего класса просто отмечают праздник весны - вполне языческий праздник с сохранившимися или возрожденными языческими ритуалами.
Так происходит, например, в Британии и Ирландии (там майский день называется Белтейн) - люди жгут костры и водят хороводы.
В Северной Европе ночь на 1 мая - это Вальпургиева ночь, день канонизации святой Вальпурги, англосаксонской монахини, которая в VIII веке проповедовала христианство языческим германским племенам.
Этот христианский по названию праздник отмечается в немецкоязычных странах, Финляндии и Эстонии вполне по-язычески: веселым шабашем в Вальпургиеву ночь, кострами, плетением венков, избранием майских короля и королевы и другими ритуалами.
В Швеции, которой многие десятилетия правили социалисты, нашли компромиссный вариант: там тоже празднуют Вальпургиеву ночь, но 30 апреля, а 1 мая отмечают Международный День труда.