Первомай в Лондоне и Европе: шествия, беспорядки, языческий шабаш

Image caption Участники первомайского шествия по Лондону уверены, что мировому пролетариату все еще нужно объединяться под знаменами Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина

Британские профсоюзы и лейбористы отметили 1 мая большим шествием по Лондону. Первое мая отмечают по всей Европе, но далеко не везде это "день солидарности трудящихся". Во многих странах это языческий праздник весны, причем кое-где он скрывается под христианским названием.

На ежегодное шествие по центру британской столицы под красными флагами и портретами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина собрались около тысячи человек.

Не менее половины участников шествия и митинга на Трафальгарской площади составляли активисты иммигрантских левых организаций - социалисты, коммунисты, троцкисты, маоисты из Турции, Непала, Индии, Венесуэлы и других стран.

Традиционное шествие в Лондоне организовали профсоюзы и национальные организации рабочих-иммигрантов, а главным оратором на митинге после шествия был один из лидеров Лейбористской партии Джон Макдоннелл.

Первое мая отмечают в очень многих странах мира и почти по всей Европе - проще перечислить страны, где этот день не является официальным праздником и выходным. Это Дания, Голландия и некоторые кантоны Швейцарии, а также Британия и Ирландия - в случае, если 1 мая не выпало на понедельник. Дело в том, что в Британии и Ирландии первый понедельник мая - выходной, День весны.

В большинстве остальных европейских стран 1 мая - выходной вне зависимости от того, на какой день недели он выпал.

В некоторых странах Первомай отмечают или отмечали довольно бурно.

Image caption Союз проституток Англии тоже вышел отметить Первомай

В Париже, например, леворадикалы и анархисты каждый год устраивают беспорядки и столкновения с полицией на площади Бастилии и в других местах.

В Берлине левые и анархисты тоже буянили на Первомай регулярно и довольно долго.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Париже и других городах Франции столкновения на 1 мая происходят каждый год. И не только на 1 мая. На фото - 2017 год.

В 1987 году случились серьезные беспорядки на первомайском шествии в берлинском районе Кройцберг, и с того момента столкновения там стали традицией.

Власти поначалу боролись с этой традицией силовыми методами, но затем, в начале нового тысячелетия, решили действовать иначе и организовали в этом районе ежегодный уличный фестиваль Myfest.

В итоге в последние годы в Берлине на первое мая стало спокойно.

Правда, в этом году полиция снова опасалась беспорядков. Левые перенесли марш из Кройцберга в соседний район Фридрихсхайн и посвятили его борьбе с джентрификацией - то есть облагораживанием и, соответственно, удорожанием городских территорий. Власти опасались, что демонстранты пойдут громить девелоперские объекты Фридрихсхайна.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В Англии на Первомай тоже бывало неспокойно, На фото - столкновение демонстрантов с полицией в Оксфорде в 2001 году.

Во многих европейских странах 1 мая объявлен праздничным днем именно как день солидарности трудящихся, придуманный Вторым интернационалом больше века назад.

Однако есть и немало стран, где в этот день вместо борьбы за права рабочего класса просто отмечают праздник весны - вполне языческий праздник с сохранившимися или возрожденными языческими ритуалами.

Так происходит, например, в Британии и Ирландии (там майский день называется Белтейн) - люди жгут костры и водят хороводы.

В Северной Европе ночь на 1 мая - это Вальпургиева ночь, день канонизации святой Вальпурги, англосаксонской монахини, которая в VIII веке проповедовала христианство языческим германским племенам.

Этот христианский по названию праздник отмечается в немецкоязычных странах, Финляндии и Эстонии вполне по-язычески: веселым шабашем в Вальпургиеву ночь, кострами, плетением венков, избранием майских короля и королевы и другими ритуалами.

В Швеции, которой многие десятилетия правили социалисты, нашли компромиссный вариант: там тоже празднуют Вальпургиеву ночь, но 30 апреля, а 1 мая отмечают Международный День труда.