Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актеры основного состава сериала на церемонии награждения People's Choice Awards в 1992 году

Продолжение знаменитого подросткового сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" выйдет на экраны уже этим летом - и в нем появятся почти все актеры оригинального основного состава.

Недавно актриса Шеннен Доэрти подтвердила свое участие в сиквеле. А это значит, что все персонажи оригинального состава сериала появятся в его шестисерийном продолжении под названием BH90210. Единственным, кого не увидят зрители, будет Люк Перри, который умер в марте этого года.

Впервые сериал появился на экранах в 1990 году, но ожидаемой популярности не получил. Тогда продюсеры решили сделать "ход конем" и показали специальный "летний сезон" в 1991 году, тогда как все остальные сериалы в это время обычно просто повторялись.

Подростки, у которых на каникулах была возможность посмотреть "Беверли-Хиллз", по достоинству оценили героев и перипетии сериала. В нем было все: первая любовь, дружба, предательство, отношения с родителями и непонимание со стороны сверстников. Сериал раскрывал темы секса, гомофобии, насилия, алкоголизма, наркомании, жестокого обращения в семье, расизма, антисемитизма, ранней беременности и заболевания СПИДом.

Над продолжением сериала работают Майк Чесслер и Крис Альбергини, сценаристы снятой в 2008 году франшизы "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение", в котором многие актеры из оригинального сериала тоже появлялись в образах своих героев 90-х.

По словам создателей, продолжение сериала будет основано на реальной жизни самих актеров. Рассказываем, как они провели последние 30 лет.

Джейсон Пристли

Правообладатель иллюстрации TASS, Getty Images

Джейсон Пристли был последним, кого утвердили на роль в сериале. Он сыграл главного героя "Беверли-Хиллз" Брендона Уолша. Ему был всего 21 год - и за короткий период времени из начинающего канадского актера он превратился в любимца миллионов девочек во всем мире.

Он проработал в сериале на протяжении всех 10 лет его существования. До 1998 года Пристли выступал в качестве актера и режиссера отдельных серий, а потом пересел в кресло исполнительного продюсера вплоть до 2000 года.

Еще во время съемок в "Беверли-Хиллз" Пристли снялся в главной роли в драме "Любовь и смерть на Лонг-Айленде" вместе с известным британским актером Джоном Хертом.

После завершения "Беверли-Хиллз" Пристли участвовал в снялся в нескольких менее известных сериалах и кинофильмах. Среди наиболее успешных проектов можно отметить канадские сериалы "Зовите меня Фитц" и "Частные сыщики", а также британский телефильм "День триффидов".

Для телеканала Hallmark Пристли выступил в качестве режиссера фильма "Полуночное прощание с правосудием", в котором главную роль сыграл его коллега и друг Люк Перри.

Будучи поклонником группы The Barenaked Ladies, Пристли снял для них клип на песню "The Old Apartment" и взялся помогать с продвижением. Сегодня больше всего она известна благодаря композиции, которая стала основным саундтреком к сериалу "Теория большого взрыва".

Позже актер еще промелькнул в клипе Бритни Спирс на песню Boys.

Пристли также известен своим пристрастием к гоночным автомобилям. В 2002 году он попал в серьезную аварию, в результате которой перенес сложнейшую операцию на позвоночнике и получил закрытую травму черепа.

Сейчас Джейсону Пристли 49 лет, он живет в Лос-Анджелесе со своей женой Наоми Лоуд, с которой у него двое детей.

Шеннен Доэрти

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В 18 лет Шеннен Доэрти получила первую серьезную работу в кино в черной комедии "Смертельное влечение", а на следующий год ее утвердили на роль Бренды Уолш в сериале "Беверли-Хиллз".

Она стала первым актером первого плана, покинувшим проект. Это произошло в четвертом сезоне из-за разногласий, возникших у Доэрти с создателями и актерами сериала. Уже тогда пошли слухи о сложном характере Доэрти, который, впрочем, не помешал продюсеру "Беверли-Хиллз" Аарону Спеллингу пригласить актрису в другой, не менее успешный сериал "Зачарованные", где с 1998 года она играла главную роль.

Однако и здесь ее работа закончилась в третьем сезоне. На этот раз актриса не смогла сработаться с исполнительницей роли сестры ее героини Алисой Милано.

Из фильмов, в которых актриса снималась после ухода из сериалов, можно выделить картины "Другой день", "Горящие пальмы" и "Сокровища ацтеков".

Свой неспокойный нрав Доэрти смогла реализовать во множестве телевизионных проектов. Один из них - "Развод с Шеннен Доэрти" - она спродюсировала сама. В передаче актриса должна была выполнять неприятные задания, например, расстаться с бойфрендом за участницу шоу или сказать героям, что о них на самом деле думают их друзья.

Другое реалити-шоу "Затерянные края с Шеннен и Холли" вышло на экраны в 2015 году. В нем актриса вместе со своей подругой и коллегой по сериалу "Зачарованные" Холи-Мэри Комбс посещали не самые популярные, но интересные места США.

Доэрти не раз попадала в список "100 самых сексуальных женщин мира" по версии журнала FHM и снималась в журнале Playboy.

В 2015 году у актрисы был диагностирован рак молочной железы. Спустя два года она сообщила о ремиссии. Это позволило ей принять участие в продолжении сьемок знаменитого сериала.

Сейчас актрисе 48 лет, она в третий раз замужем за фотографом Куртом Исваренко.

Дженни Гарт

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Исполнительнице роли избалованной красотки Келли Тейлор в этом году исполнилось 47 лет.

Проводя свое детство на ферме в штате Иллинойс, маленькая Дженни даже не подозревала, что вскоре на нее захотят быть похожи миллионы девочек по всему миру.

В 18 лет Гарт первой утвердили на роль в "Беверли-Хиллз". Вместе с Ианом Зирингом, Тори Спеллинг и Брайаном Остином Грином она снималась в сериале на протяжении всех его сезонов. За свою работу актриса получила премию Young Artist Awards в номинации "Лучшая молодая актриса на телевидении".

После завершения сериала Гарт снялась в нескольких телевизионных и полнометражных фильмах.

В известном российским зрителям ситкоме "За что тебя люблю" Гарт работала в паре с начинающей тогда актрисой Амандой Байнс. В качестве приглашенных звезд в некоторых сериях появлялись ее коллеги по "Беверли-Хилз". Среди них - Джейсон Пристли, Иан Зиринг и Люк Перри.

В 2007 году сыграла в драме "Девушка со статусом "Положительная". Годом позднее Гарт вернулась к своему образу Келли Тэйлор в спин-оффе "Беверли-Хиллз" - сериале "90210: Новое поколение". Вместе с ней в проекте также участвовали Шеннен Доэрти и Тори Спеллинг.

В конце прошлого года третий брак Дженни Гарт с актёром Дейвом Абрамсом был на грани краха, но уже в январе 2019 пара объявила о воссоединении. Актриса воспитывает троих дочерей от первого мужа.

Тори Спеллинг

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Молодые годы Тори Спеллинг, пожалуй, больше всего напоминают обеспеченную жизнь, показанную в сериале "Беверли-Хиллз". Дочь голливудского магната и по совместительству продюсера сериала Аарона Спелинга, предки которого приехали в США из России и Польши, в 17 лет получила роль Донны Мартин - наивной и доброй девушки, подруги самой популярной ученицы в школе, которую сыграла Дженни Гарт. Актрисы, кстати, остаются подругами в реальной жизни по сей день.

После окончания съемок в "Беверли-Хиллз" актриса пробовала свои силы в большом кино. Она поучаствовала в картинах "Очень страшное кино 2", "Любовь всё меняет", "Голое кино" и в нескольких независимых фильмах, но вскоре вернулась к работе в телесериалах.

В 2006 году в ситкоме "Скандалистка" актриса сыграла саму себя. Через год вместе с супругом Лиамом Макдермотом актриса открыла отель в Калифорнии. Это послужило поводом для создания их собственного реалити-шоу "Тори и Дин: Влюблённые". А в 2007 году актриса получила сан священника, который может венчать гей-пары.

Кроме актерской карьеры, Спеллинг также запустила собственную линию ювелирных украшений и совсместно с Хилари Лифтин выпустила книгу "sTORI Telling", которая возглавила список бестселлеров New York Times и была названа лучшей автобиографией знаменитости в 2009 году.

В июне 2011, будучи в третий раз беременной, Спеллинг попала в аварию. В машине находились еще двое маленьких детей актрисы. К счастью, никто не пострадал. Позже актриса обвинила в происшествии назойливого фотографа, от которого пыталась скрыться на машине, в результате чего и произошел инцидент.

Сейчас 55-летняя актриса вместе с мужем воспитывает пятерых детей, младшему из которых всего два года.

Иан Зиринг

Правообладатель иллюстрации Getty Images

К моменту получения роли Стива Сандерса в "Беверли-Хиллз" 26-летний Иан уже имел опыт работы на радио и телевиденье. Изначально он пробовал свои силы в исполнении главного персонажа - Брендона, но в итоге воплотил образ его друга - парня из богатой семьи, немного избалованного и развязного, но верного и преданного близким людям. Как и все персонажи, которые прошли путь от первой до последней серии, герой Зиринга значительно развился, вобрав в себя множество положительных черт.

В 1993 году герой Зиринга появился в нескольких сериях "Мелроуз-Плейс", который часто в общих чертах сравнивали с "Беверли-Хиллз", только для более взрослой аудитории.

После окончания сериала в 2006 году Зиринг выступил в качестве актера и продюсера короткометражного фильма "Против понедельника", за который получил премию Audience Choice Award на кинофестивале в Форт-Лодердейле.

С 2013 года вместе с Тарой Рид актер снялся в серии научно-фантастических фильмов "Акулий торнадо".

Как и его коллеги, актер принял участие во многих телешоу. Среди них "Танцы со звездами" и "Худший повар Америки", в котором он занял второе место.

Сейчас Иену 55 лет, он живет в Лос-Анджелесе, женат на медсестре Эрин Кристи Людвиг и воспитывает двух дочерей - Мики и Пенну.

Брайан Остин Грин

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Сериалы из послужного списка 46-летнего Брайана Остина Грина, пожалуй, лучше всего известны российским зрителям. Однако основной и самой популярной его ролью остается образ Дэвида Сильвера - ученика младших классов престижной школы в Беверли-Хиллз , который стремится дружить с крутыми старшеклассниками.

В 17 лет Грин получил роль в сериале "Беверли-Хиллз", которая сделала его знаменитым на весь мир. При этом молодой актер уже появлялся в нескольких сериях популярного в конце 90-х сериала "Тихая пристань".

После "Беверли-Хиллз" актер исполнял второстепенные роли в сериалах "Мелроуз-Плейс", "Сабрина - маленькая ведьма", "Терминатор: Битва за будущее", "Тайны Смолвиля" и "Отчаянные домохозяйки".

Актер также пробовал себя в качестве исполнителя рэпа, но его альбом One Stop Carnival успеха не добился.

Во время сьемок сериала у Грина завязывались романы, кажется, со всеми партнершами, с которыми он изображал отношения на экране. Актер встречался с Тори Спеллинг, Тиффани Тиссен, которая играла Валэри Мэлоун, и Ваннесой Марсил, исполнившей роль Джины Кинкейд. В 2002 году Марсил родила от актера сына.

На съемках ситкома "Надежда и вера" Грин познакомился со своей будущей женой актрисой Меган Фокс, которая младше него на 13 лет. Пара до сих пор вместе, у них трое общих детей.

Габриель Картерис

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Габриель Картерис воплотила на экране принципиального редактора школьной газеты Андреа Цукерман, безответно влюбленную в главного героя Брендона Уолша.

Картерис была самой старшей из всех актеров, которых утвердили на главные роли в "Беверли-Хиллз". К моменту начала съемок ей исполнилось 29 лет.

До этого она успела поучиться в балетной школе Сан-Франциско, Лондонской консерватории и Королевской академии драматического искусства, что несомненно помогло взрослой девушке перевоплотиться на экране в школьницу.

С марта 2016 года Картерис вступила на пост президента гильдии актеров США, которую когда-то занимал Рональд Рейган, будущий 40-й президент США.

В свои 58 лет актриса замужем и воспитывает двоих дочерей - Келси и Молли.

Люк Перри

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Люк Перри - единственный из прославленной восьмерки главных героев "Беверли-Хиллз", кого не будет в продолжении сериала. 19 марта 2019 года актера не стало из-за осложнений, вызванных случившимся накануне инсультом. Ему было всего 52 года.

Как и к большинству его коллег по сериалу, известность пришла к актеру именно после роли в "Беверли-Хиллз". Он сыграл Дилана Маккея - классического плохого парня, в которого влюблялись не только экранные героини, но и поклонницы сериала. Вместе с Джейсоном Пристли они разделили симпатии большинства женской аудитории проекта.

Во время работы в "Беверли-Хиллз" Перри успел сняться в полнометражном фильме "Баффи - истребительница вампиров" Джосса Уидона, который лег в основу известного одноименного сериала. Актер также появился в эпизодической роли у Люка Бессона в "Пятом элементе".

Немало работ было у Перри в мультипликационных шоу. Его персонаж появился в "Симпсонах", "Джонни Браво" и "Гриффинах".

В начале 2000-х Перри играл на Бродвее в постановке фильма "Шоу ужасов Рокки Хоррора", позже он исполнил главную роль в лондонской театральной адаптации фильма "Когда Гарри встретил Салли", в которой также участвовала звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Элисон Ханниган.

В сериале "За что тебя люблю", где главную роль играла Дженни Гарт, актер появился в образе ее бывшего школьного парня, будто бы продолжая любовную историю, которая случилась у них в "Беверли-Хиллз".

За роль маньяка-насильника в сериале "Закон и порядок: Специальный корпус" актер был номинирован на премию "People's Choice Awards". До своей смерти Перри еще успел воплотить образ отца главного героя в сериале "Ривердэйл".

Свою последнюю роль Перри исполнил в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Премьера картины запланирована на июль этого года.