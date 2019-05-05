"Беверли-Хиллз, 90210" возвращается. Как изменились герои за 30 лет
Продолжение знаменитого подросткового сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" выйдет на экраны уже этим летом - и в нем появятся почти все актеры оригинального основного состава.
Недавно актриса Шеннен Доэрти подтвердила свое участие в сиквеле. А это значит, что все персонажи оригинального состава сериала появятся в его шестисерийном продолжении под названием BH90210. Единственным, кого не увидят зрители, будет Люк Перри, который умер в марте этого года.
Впервые сериал появился на экранах в 1990 году, но ожидаемой популярности не получил. Тогда продюсеры решили сделать "ход конем" и показали специальный "летний сезон" в 1991 году, тогда как все остальные сериалы в это время обычно просто повторялись.
Подростки, у которых на каникулах была возможность посмотреть "Беверли-Хиллз", по достоинству оценили героев и перипетии сериала. В нем было все: первая любовь, дружба, предательство, отношения с родителями и непонимание со стороны сверстников. Сериал раскрывал темы секса, гомофобии, насилия, алкоголизма, наркомании, жестокого обращения в семье, расизма, антисемитизма, ранней беременности и заболевания СПИДом.
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Над продолжением сериала работают Майк Чесслер и Крис Альбергини, сценаристы снятой в 2008 году франшизы "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение", в котором многие актеры из оригинального сериала тоже появлялись в образах своих героев 90-х.
По словам создателей, продолжение сериала будет основано на реальной жизни самих актеров. Рассказываем, как они провели последние 30 лет.
Джейсон Пристли
Джейсон Пристли был последним, кого утвердили на роль в сериале. Он сыграл главного героя "Беверли-Хиллз" Брендона Уолша. Ему был всего 21 год - и за короткий период времени из начинающего канадского актера он превратился в любимца миллионов девочек во всем мире.
Он проработал в сериале на протяжении всех 10 лет его существования. До 1998 года Пристли выступал в качестве актера и режиссера отдельных серий, а потом пересел в кресло исполнительного продюсера вплоть до 2000 года.
Еще во время съемок в "Беверли-Хиллз" Пристли снялся в главной роли в драме "Любовь и смерть на Лонг-Айленде" вместе с известным британским актером Джоном Хертом.
После завершения "Беверли-Хиллз" Пристли участвовал в снялся в нескольких менее известных сериалах и кинофильмах. Среди наиболее успешных проектов можно отметить канадские сериалы "Зовите меня Фитц" и "Частные сыщики", а также британский телефильм "День триффидов".
Для телеканала Hallmark Пристли выступил в качестве режиссера фильма "Полуночное прощание с правосудием", в котором главную роль сыграл его коллега и друг Люк Перри.
Будучи поклонником группы The Barenaked Ladies, Пристли снял для них клип на песню "The Old Apartment" и взялся помогать с продвижением. Сегодня больше всего она известна благодаря композиции, которая стала основным саундтреком к сериалу "Теория большого взрыва".
Позже актер еще промелькнул в клипе Бритни Спирс на песню Boys.
Пристли также известен своим пристрастием к гоночным автомобилям. В 2002 году он попал в серьезную аварию, в результате которой перенес сложнейшую операцию на позвоночнике и получил закрытую травму черепа.
Сейчас Джейсону Пристли 49 лет, он живет в Лос-Анджелесе со своей женой Наоми Лоуд, с которой у него двое детей.
Шеннен Доэрти
В 18 лет Шеннен Доэрти получила первую серьезную работу в кино в черной комедии "Смертельное влечение", а на следующий год ее утвердили на роль Бренды Уолш в сериале "Беверли-Хиллз".
Она стала первым актером первого плана, покинувшим проект. Это произошло в четвертом сезоне из-за разногласий, возникших у Доэрти с создателями и актерами сериала. Уже тогда пошли слухи о сложном характере Доэрти, который, впрочем, не помешал продюсеру "Беверли-Хиллз" Аарону Спеллингу пригласить актрису в другой, не менее успешный сериал "Зачарованные", где с 1998 года она играла главную роль.
Однако и здесь ее работа закончилась в третьем сезоне. На этот раз актриса не смогла сработаться с исполнительницей роли сестры ее героини Алисой Милано.
Из фильмов, в которых актриса снималась после ухода из сериалов, можно выделить картины "Другой день", "Горящие пальмы" и "Сокровища ацтеков".
Свой неспокойный нрав Доэрти смогла реализовать во множестве телевизионных проектов. Один из них - "Развод с Шеннен Доэрти" - она спродюсировала сама. В передаче актриса должна была выполнять неприятные задания, например, расстаться с бойфрендом за участницу шоу или сказать героям, что о них на самом деле думают их друзья.
Другое реалити-шоу "Затерянные края с Шеннен и Холли" вышло на экраны в 2015 году. В нем актриса вместе со своей подругой и коллегой по сериалу "Зачарованные" Холи-Мэри Комбс посещали не самые популярные, но интересные места США.
Доэрти не раз попадала в список "100 самых сексуальных женщин мира" по версии журнала FHM и снималась в журнале Playboy.
В 2015 году у актрисы был диагностирован рак молочной железы. Спустя два года она сообщила о ремиссии. Это позволило ей принять участие в продолжении сьемок знаменитого сериала.
Сейчас актрисе 48 лет, она в третий раз замужем за фотографом Куртом Исваренко.
Дженни Гарт
Исполнительнице роли избалованной красотки Келли Тейлор в этом году исполнилось 47 лет.
Проводя свое детство на ферме в штате Иллинойс, маленькая Дженни даже не подозревала, что вскоре на нее захотят быть похожи миллионы девочек по всему миру.
В 18 лет Гарт первой утвердили на роль в "Беверли-Хиллз". Вместе с Ианом Зирингом, Тори Спеллинг и Брайаном Остином Грином она снималась в сериале на протяжении всех его сезонов. За свою работу актриса получила премию Young Artist Awards в номинации "Лучшая молодая актриса на телевидении".
После завершения сериала Гарт снялась в нескольких телевизионных и полнометражных фильмах.
В известном российским зрителям ситкоме "За что тебя люблю" Гарт работала в паре с начинающей тогда актрисой Амандой Байнс. В качестве приглашенных звезд в некоторых сериях появлялись ее коллеги по "Беверли-Хилз". Среди них - Джейсон Пристли, Иан Зиринг и Люк Перри.
В 2007 году сыграла в драме "Девушка со статусом "Положительная". Годом позднее Гарт вернулась к своему образу Келли Тэйлор в спин-оффе "Беверли-Хиллз" - сериале "90210: Новое поколение". Вместе с ней в проекте также участвовали Шеннен Доэрти и Тори Спеллинг.
В конце прошлого года третий брак Дженни Гарт с актёром Дейвом Абрамсом был на грани краха, но уже в январе 2019 пара объявила о воссоединении. Актриса воспитывает троих дочерей от первого мужа.
Тори Спеллинг
Молодые годы Тори Спеллинг, пожалуй, больше всего напоминают обеспеченную жизнь, показанную в сериале "Беверли-Хиллз". Дочь голливудского магната и по совместительству продюсера сериала Аарона Спелинга, предки которого приехали в США из России и Польши, в 17 лет получила роль Донны Мартин - наивной и доброй девушки, подруги самой популярной ученицы в школе, которую сыграла Дженни Гарт. Актрисы, кстати, остаются подругами в реальной жизни по сей день.
После окончания съемок в "Беверли-Хиллз" актриса пробовала свои силы в большом кино. Она поучаствовала в картинах "Очень страшное кино 2", "Любовь всё меняет", "Голое кино" и в нескольких независимых фильмах, но вскоре вернулась к работе в телесериалах.
В 2006 году в ситкоме "Скандалистка" актриса сыграла саму себя. Через год вместе с супругом Лиамом Макдермотом актриса открыла отель в Калифорнии. Это послужило поводом для создания их собственного реалити-шоу "Тори и Дин: Влюблённые". А в 2007 году актриса получила сан священника, который может венчать гей-пары.
Кроме актерской карьеры, Спеллинг также запустила собственную линию ювелирных украшений и совсместно с Хилари Лифтин выпустила книгу "sTORI Telling", которая возглавила список бестселлеров New York Times и была названа лучшей автобиографией знаменитости в 2009 году.
В июне 2011, будучи в третий раз беременной, Спеллинг попала в аварию. В машине находились еще двое маленьких детей актрисы. К счастью, никто не пострадал. Позже актриса обвинила в происшествии назойливого фотографа, от которого пыталась скрыться на машине, в результате чего и произошел инцидент.
Сейчас 55-летняя актриса вместе с мужем воспитывает пятерых детей, младшему из которых всего два года.
Иан Зиринг
К моменту получения роли Стива Сандерса в "Беверли-Хиллз" 26-летний Иан уже имел опыт работы на радио и телевиденье. Изначально он пробовал свои силы в исполнении главного персонажа - Брендона, но в итоге воплотил образ его друга - парня из богатой семьи, немного избалованного и развязного, но верного и преданного близким людям. Как и все персонажи, которые прошли путь от первой до последней серии, герой Зиринга значительно развился, вобрав в себя множество положительных черт.
В 1993 году герой Зиринга появился в нескольких сериях "Мелроуз-Плейс", который часто в общих чертах сравнивали с "Беверли-Хиллз", только для более взрослой аудитории.
После окончания сериала в 2006 году Зиринг выступил в качестве актера и продюсера короткометражного фильма "Против понедельника", за который получил премию Audience Choice Award на кинофестивале в Форт-Лодердейле.
С 2013 года вместе с Тарой Рид актер снялся в серии научно-фантастических фильмов "Акулий торнадо".
Как и его коллеги, актер принял участие во многих телешоу. Среди них "Танцы со звездами" и "Худший повар Америки", в котором он занял второе место.
Сейчас Иену 55 лет, он живет в Лос-Анджелесе, женат на медсестре Эрин Кристи Людвиг и воспитывает двух дочерей - Мики и Пенну.
Брайан Остин Грин
Сериалы из послужного списка 46-летнего Брайана Остина Грина, пожалуй, лучше всего известны российским зрителям. Однако основной и самой популярной его ролью остается образ Дэвида Сильвера - ученика младших классов престижной школы в Беверли-Хиллз , который стремится дружить с крутыми старшеклассниками.
В 17 лет Грин получил роль в сериале "Беверли-Хиллз", которая сделала его знаменитым на весь мир. При этом молодой актер уже появлялся в нескольких сериях популярного в конце 90-х сериала "Тихая пристань".
После "Беверли-Хиллз" актер исполнял второстепенные роли в сериалах "Мелроуз-Плейс", "Сабрина - маленькая ведьма", "Терминатор: Битва за будущее", "Тайны Смолвиля" и "Отчаянные домохозяйки".
Актер также пробовал себя в качестве исполнителя рэпа, но его альбом One Stop Carnival успеха не добился.
Во время сьемок сериала у Грина завязывались романы, кажется, со всеми партнершами, с которыми он изображал отношения на экране. Актер встречался с Тори Спеллинг, Тиффани Тиссен, которая играла Валэри Мэлоун, и Ваннесой Марсил, исполнившей роль Джины Кинкейд. В 2002 году Марсил родила от актера сына.
На съемках ситкома "Надежда и вера" Грин познакомился со своей будущей женой актрисой Меган Фокс, которая младше него на 13 лет. Пара до сих пор вместе, у них трое общих детей.
Габриель Картерис
Габриель Картерис воплотила на экране принципиального редактора школьной газеты Андреа Цукерман, безответно влюбленную в главного героя Брендона Уолша.
Картерис была самой старшей из всех актеров, которых утвердили на главные роли в "Беверли-Хиллз". К моменту начала съемок ей исполнилось 29 лет.
До этого она успела поучиться в балетной школе Сан-Франциско, Лондонской консерватории и Королевской академии драматического искусства, что несомненно помогло взрослой девушке перевоплотиться на экране в школьницу.
С марта 2016 года Картерис вступила на пост президента гильдии актеров США, которую когда-то занимал Рональд Рейган, будущий 40-й президент США.
В свои 58 лет актриса замужем и воспитывает двоих дочерей - Келси и Молли.
Люк Перри
Люк Перри - единственный из прославленной восьмерки главных героев "Беверли-Хиллз", кого не будет в продолжении сериала. 19 марта 2019 года актера не стало из-за осложнений, вызванных случившимся накануне инсультом. Ему было всего 52 года.
Как и к большинству его коллег по сериалу, известность пришла к актеру именно после роли в "Беверли-Хиллз". Он сыграл Дилана Маккея - классического плохого парня, в которого влюблялись не только экранные героини, но и поклонницы сериала. Вместе с Джейсоном Пристли они разделили симпатии большинства женской аудитории проекта.
Во время работы в "Беверли-Хиллз" Перри успел сняться в полнометражном фильме "Баффи - истребительница вампиров" Джосса Уидона, который лег в основу известного одноименного сериала. Актер также появился в эпизодической роли у Люка Бессона в "Пятом элементе".
Немало работ было у Перри в мультипликационных шоу. Его персонаж появился в "Симпсонах", "Джонни Браво" и "Гриффинах".
В начале 2000-х Перри играл на Бродвее в постановке фильма "Шоу ужасов Рокки Хоррора", позже он исполнил главную роль в лондонской театральной адаптации фильма "Когда Гарри встретил Салли", в которой также участвовала звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Элисон Ханниган.
В сериале "За что тебя люблю", где главную роль играла Дженни Гарт, актер появился в образе ее бывшего школьного парня, будто бы продолжая любовную историю, которая случилась у них в "Беверли-Хиллз".
За роль маньяка-насильника в сериале "Закон и порядок: Специальный корпус" актер был номинирован на премию "People's Choice Awards". До своей смерти Перри еще успел воплотить образ отца главного героя в сериале "Ривердэйл".
Свою последнюю роль Перри исполнил в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Премьера картины запланирована на июль этого года.