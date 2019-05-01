"Игра престолов". Что в ней общего с современным миром?

После третьей серии последного сезона "Игра престолов" окончательно укрепилась в статусе главного сериала планеты прямо сейчас. О том, почему он так популярен и какие отсылки к современному миру в нем можно найти, рассуждает дипломатический обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.

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Война и мир

Очевидно, что огромная кульминационная битва из последнего эпизода захватила умы людей. Давайте попробуем поговорить об этом серьезно. Для меня эта битва - отсыл к реальным событиям, произошедшим в мире, пусть и в несколько упрощенном виде.

Здесь можно увидеть отсылки ко Второй мировой войне и холодной войне - с точки зрения стран Запада. Очень точная параллель: все страны с их флагами объединяются для того, чтобы противостоять общему злу.

И одновременно с этим фантастический сюжет позволяет избегать прямого цитирования. Ровно поэтому не стоит анализировать действия сторон в битве с точки зрения применения реальной военной силы.

Можно только с интересом ждать финального столкновения между Серсеей - с одной стороны - и союзников, которые объединились, чтобы объявить о своих претензиях на трон, и посмотрим, что у всех ключевых героев из этого получится.

Женские роли

Другая интересная параллель с современной жизнью раскрывается более прямо. Посмотрите, какой путь проделали женские персонажи со времен первых серий до сегодняшнего дня. Они были предметом сексуальной объективации, а стали сильными женщинами, которые не только полностью контролируют свою судьбу, но и в ответе за других людей. Сложно не увидеть, что это - ответ на то, какой путь проделал мир за время съемок, ответ на возникшее в США движение #MeToo.

В довольно безнадежный для всех героев момент Арья Старк убивает Ночного короля. Это кульминация истории о том, что женщины сражаются на передовой, на тех же позициях, что и мужчины, они сильны и бесстрашны.

Конечно, это просто фантастический сериал, это развлечение для всех нас, но социальные нормы последних лет повлияли на него. И теперь уже это кино продолжит менять их.

Охота на лидера

Еще одна интересная история. Ведь это была битва сил добра с мертвыми, которые вставали и вставали опять. И здесь был использован прием, который мы знаем по художественным произведениям, но который едва ли работает в реальной жизни. А именно: нужно атаковать лидера, и тогда все остальные его силы сами падут.

В реальной жизни такой прием далеко не всегда помогает. Соединенные Штаты много лет потратили, охотясь на Бен Ладена. Сейчас точно так же цивилизованный мир воюет против лидера "Исламского государства" аль-Багдади ["Исламское государство" - организация, запрещенная в РФ, - ред.]. Но нельзя ликвидировать одного и заявить о том, что терроризм побежден. На смену одним приходят другие. Это гораздо более сложная война, в которой участвуют разные страны, западный мир и Россия; здесь слишком мало просто изолировать и убить лидера.

Мы с позиций современного мира смотрим на сказочную древнюю битву - конные ряды и пылающие мечи, длинноволосые люди, более уместное для античных времен построение войск; отсылки к греческим фалангам; отсылки к битвам викингов. В последней серии, самой дорогой, насколько я знаю, использован прием "тумана войны", и многие люди жаловались на то, что они ничего не видели, было слишком темно.

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Красота этой истории еще и в том, что ее герои - не однозначны. Нет однозначно "хороших парней", есть люди, которые любыми способами борются за свой мир, за свое маленькое королевство. Посмотрим, кто из них сядет за железный трон, кровопролитие еще грядет.