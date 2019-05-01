"Игра престолов". Что в ней общего с современным миром?

  • 1 мая 2019
Джонатан Маркус

После третьей серии последного сезона "Игра престолов" окончательно укрепилась в статусе главного сериала планеты прямо сейчас. О том, почему он так популярен и какие отсылки к современному миру в нем можно найти, рассуждает дипломатический обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.

Текст может содержать спойлеры.

Война и мир

Очевидно, что огромная кульминационная битва из последнего эпизода захватила умы людей. Давайте попробуем поговорить об этом серьезно. Для меня эта битва - отсыл к реальным событиям, произошедшим в мире, пусть и в несколько упрощенном виде.

Здесь можно увидеть отсылки ко Второй мировой войне и холодной войне - с точки зрения стран Запада. Очень точная параллель: все страны с их флагами объединяются для того, чтобы противостоять общему злу.

И одновременно с этим фантастический сюжет позволяет избегать прямого цитирования. Ровно поэтому не стоит анализировать действия сторон в битве с точки зрения применения реальной военной силы.

Можно только с интересом ждать финального столкновения между Серсеей - с одной стороны - и союзников, которые объединились, чтобы объявить о своих претензиях на трон, и посмотрим, что у всех ключевых героев из этого получится.

Женские роли

Другая интересная параллель с современной жизнью раскрывается более прямо. Посмотрите, какой путь проделали женские персонажи со времен первых серий до сегодняшнего дня. Они были предметом сексуальной объективации, а стали сильными женщинами, которые не только полностью контролируют свою судьбу, но и в ответе за других людей. Сложно не увидеть, что это - ответ на то, какой путь проделал мир за время съемок, ответ на возникшее в США движение #MeToo.

В довольно безнадежный для всех героев момент Арья Старк убивает Ночного короля. Это кульминация истории о том, что женщины сражаются на передовой, на тех же позициях, что и мужчины, они сильны и бесстрашны.

Конечно, это просто фантастический сериал, это развлечение для всех нас, но социальные нормы последних лет повлияли на него. И теперь уже это кино продолжит менять их.

Охота на лидера

Еще одна интересная история. Ведь это была битва сил добра с мертвыми, которые вставали и вставали опять. И здесь был использован прием, который мы знаем по художественным произведениям, но который едва ли работает в реальной жизни. А именно: нужно атаковать лидера, и тогда все остальные его силы сами падут.

В реальной жизни такой прием далеко не всегда помогает. Соединенные Штаты много лет потратили, охотясь на Бен Ладена. Сейчас точно так же цивилизованный мир воюет против лидера "Исламского государства" аль-Багдади ["Исламское государство" - организация, запрещенная в РФ, - ред.]. Но нельзя ликвидировать одного и заявить о том, что терроризм побежден. На смену одним приходят другие. Это гораздо более сложная война, в которой участвуют разные страны, западный мир и Россия; здесь слишком мало просто изолировать и убить лидера.

Мы с позиций современного мира смотрим на сказочную древнюю битву - конные ряды и пылающие мечи, длинноволосые люди, более уместное для античных времен построение войск; отсылки к греческим фалангам; отсылки к битвам викингов. В последней серии, самой дорогой, насколько я знаю, использован прием "тумана войны", и многие люди жаловались на то, что они ничего не видели, было слишком темно.

Сложный злодей, шоу и ностальгия. Почему все сходят с ума по "Мстителям"

Красота этой истории еще и в том, что ее герои - не однозначны. Нет однозначно "хороших парней", есть люди, которые любыми способами борются за свой мир, за свое маленькое королевство. Посмотрим, кто из них сядет за железный трон, кровопролитие еще грядет.

Похожие темы

Новости по теме

Вы слушали наши подкасты?