"Фейсбук" под весом мертвецов, звезда-беглянка и почему нацисты не создали атомную бомбу

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Нацисты были дальше от создания атомной бомбы, чем считалось раньше

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Этот кубик из урановой руды, на вид малоинтересный, попал в руки физиков Тимоти Койта и Мириам Хиберт из университета штата Мэриленд пять лет назад.

Кубик был завернут в бумажную салфетку и сопровождался загадочной запиской: "Взят из реактора, который пытался построить Гитлер".

При том, что ребро этого кубика всего 5 см в длину, весит он около 2 кг.

"Кубик на удивление тяжелый, и поэтому всегда интересно наблюдать реакцию людей, которые впервые берут его в руки", - замечает Мириам Хиберт.

664 таких кубика были созданы в рамках программы атомных исследований в нацистской Германии в начале 1940-х годов.

Некоторые из этих кубиков были уничтожены после конфискации союзниками. Койт и Хиберт занялись розысками оставшихся. То, что они обнаружили, бросает новый свет на атомный проект нацистов.

Лаборатория в Хайгерлохе

В 1939 году немецкие химики Отто Ган и Фриц Штрассман сделали удивительное открытие. Облучение урана нейтронами приводило к его распаду на более легкие элементы, включая барий. Так был открыт процесс расщепления ядер радиоактивных элементов.

Известно, что в Германии вскоре после этого начались исследования, которые ставили целью овладение этим новым источником огромной энергии. Однако довольно быстро работы зашли в теоретический и технический тупик.

В апреле 1945 года, всего за три месяца до испытания первой американской атомной бомбы, в Германию прибыла группа американских и британских физиков и военных инженеров, которые должны были определить, насколько продвинулись немецкие физики-ядерщики в создании ядерного оружия.

Правообладатель иллюстрации GNU Free Documentation License Image caption Прототип германского атомного реактора в городе Хайгерлох. Видны урановые кубики

К тому времени союзники провели в немецком тылу операцию Alsos и обнаружили, что в небольшом городке Хайгерлох действовала лаборатория во главе с известным физиком Вернером Гайзенбергом.

При приближении союзных войск эта лаборатория была спешно демонтирована, а исторические кубики из уранового сплава захоронены поблизости. Некоторые из них были тогда найдены и конфискованы, другие пропали.

Изотопный анализ образца, попавшего в руки Койта и Хиберт, показывает, что он не сильно отличается от обычной урановой руды. Никаких признаков обогащения этого урана обнаружено не было. А ведь именно обогащенный уран может породить цепную реакцию.

Даже если бы немецким физикам удалось обогатить этот материал, общее его количество было явно недостаточным для создания ядерного заряда.

Все это хорошо известно. Однако в своих поисках других таких урановых кубиков Койт и Хиберт сделали интересное открытие.

Объект на северо-востоке

Они обнаружили в американских архивах данные о том, что сотни подобных урановых кубиков были обнаружены на другом объекте на северо-востоке Германии, где велись работы по созданию атомного реактора. Но и их изотопный состав указывает, что речь идет о необогащенном уране.

"Если бы немцы объединили усилия, а не вели разрозненные эксперименты, они могли бы создать работающий атомный реактор", - говорит Хиберт.

"Это выявляет главное различие между немецким и американским атомными проектами. Немецкая программа отличалась наличием разных подходов к проблеме, которые соперничали между собой, - объясняет Мириам Хиберт. - А проект "Манхэттен", который осуществлялся в Америке под руководством генерала Лесли Гровса и физика Роберта Оппенгеймера, был предельно централизован и основан на объединении научных и технических данных".

Анализ изотопного состава урана, с которым работали немецкие физики и химики, доказывает, что Германия вовсе не находилась на пороге создания ядерного оружия, как до сих пор считают многие любители конспирологических теорий.

Более того, несмотря на все теоретические успехи, достигнутые немецкими химиками в понимании теории ядерного распада, до практического применения этих открытий им было очень далеко.

Нет сомнений, что любители альтернативной истории будут и дальше размышлять о том, что было бы, если бы нацисты обрели к 1945 году "чудо-оружие", о котором они много кричали.

Но теперь мы все можем вздохнуть спокойно: оказалось, что нацистский режим, который стремился подчинить себе весь мир, не обладал внутренней силой и волей, необходимой для реализации атомного проекта.

Об этом сообщает журнал Physics Today.

Как быстро "Фейсбук" может переполниться мертвецами

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В ближайшие 50 лет крупнейшая соцсеть мира "Фейсбук" может оказаться в ситуации, когда число умерших пользователей превысит число живых.

К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, которые проанализировали данные о возможной эволюции базы персональных данных этой сети, чтобы сделать более широкие выводы о том, как человечество реагирует на проблему цифровой смертности.

В последние годы все чаще высказываются опасения по поводу того, что происходит с нашими учетными записями в социальных сетях после нашей смерти.

Исследователи Карл Ойман и Дэвид Уотсон из Оксфордского интернет-института считают, что этот вопрос остается нерешенным, хотя все большее число людей (и их родственников) принимают необходимые меры по закрытию таких аккаунтов.

"Никогда за всю историю человечества не было такого огромного архива документов, характеризующих поведение человека и культуры, которые были бы сосредоточены в одном месте, - указывает Дэвид Уотсон. - Контроль над таким архивом равнозначен в каком-то смысле контролю над всей историей".

Исследователи указывают, что пока что известно крайне мало о количественных аспектах цифровой смертности.

В настоящее время у "Фейсбука" более 2,3 млрд пользователей, которые заходят в соцсеть хотя бы раз в месяц. Разумеется, это число должно быть еще больше, так как многие пользователи заходят в сеть еще реже.

В этой категории набралось около 30 млн аккаунтов, владельцы которых отбыли в мир иной за первые восемь лет существования этой социальной сети.

Новое исследование основано на статистике смертности ООН, а также на данных программы, которую "Фейсбук" использует для изучения своей аудитории.

В своих подсчетах ученые рассматривали два сценария:

С 2019 года в "Фейсбук" прекратится приток новых пользователей Число пользователей "Фейсбука" продолжит расти нынешними темпами 13% в год

В рамках первого сценария к 2100 году умрет 1,4 млрд пользователей, при этом число умерших ежегодно будет постоянно расти.

"По самым консервативным оценкам, число умерших пользователей превысит число живых примерно через 50 лет", - отмечают исследователи.

Впрочем, этот сценарий маловероятен, так как нет никаких причин для того, чтобы "Фейсбук" прекратил регистрировать новых пользователей.

А вот второй сценарий гарантирует дальнейшее успешное существование "Фейсбука" в будущем - по крайней мере до того момента, когда вся сеть не замрет под весом умерших пользователей.

"Постоянный рост в 13% в год приведет к росту числа мертвых аккаунтов до 4,9 млрд", - указывают авторы статьи.

"В отличие от первого сценария, не наблюдается тенденции к тому, что число мертвых аккаунтов превысит число активных учетных записей в текущем столетии. Однако уже в первых десятилетиях XXII века они могут сравняться по числу".

Какими бы странными ни казались эти выводы, они указывают нам на необходимость создания процедур цифровых похорон или регистрации смерти.

"На уровне общества мы только сейчас начали задавать себе такие вопросы, и нам еще многое предстоит понять, - говорит Кар Ойман. - Регистрация цифровой смерти необходима нам всем, так как мы должны ответственно относиться к сохранению нашего цифрового наследия".

Статья об этом публикуется в журнале Big Data & Society.

Странная звезда в Большой Медведице прилетела из другой галактики

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Слабая звезда, наблюдаемая во всем известном созвездии Большой Медведицы, оказалась беглянкой из другой галактики.

Эта звезда, более известная под официальным обозначением J1124+4535, имеет совершенно необычную для нашей галактики (Млечного Пути) химическую структуру, а значит, и происхождение.

Используя телескоп-спектрограф в Китае, ученые обратили внимание, что спектр этой звезды указывает на необычно низкое присутствие магния и железа.

Наблюдения на телескопе "Субару" в Японии подтвердили эти исследования, одновременно выявив необычно высокий уровень присутствия элемента европия.

Такой спектр является совершенно необычным для звезд нашей Галактики, включая Солнце. Это навело астрономов на мысль, что звезда может быть небесным скитальцем, остатком карликовой галактики, некогда поглощенной Млечным Путем.

Подобные звезды обнаруживались ранее в существующих карликовых галактиках, пишут авторы исследования.

"Звезды образуются из облаков межзвездного газа. Соотношение элементов в первичном протооблаке диктует и химический состав звезды, которая из него формируется. Поэтому звезды, которые рождаются рядом, имеют сходный состав элементов", - объясняют свои выводы ученые.

Астрономы теперь склонны считать, что звезда J1124+4535 происходит из какой-то древней карликовой галактики, которая давно завершила свой путь эволюции. Возможно, она напоминала известную карликовую галактику Малая Медведица.

В нашей галактике подобная звезда обнаружена впервые. Странно, что до сих пор ее особенности никто не замечал.

Статья об этом появилась в журнале Nature Astronomy.

Челюстная кость денисовца обнаружена в тибетской пещере

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До сих пор ископаемые останки этого вымершего вида или подвида человека находили в пещере Денисова в горном Алтае на территории России.

Теперь впервые такие останки обнаружены за пределами России на Тибетском плато. Это указывает на то, что кроманьонцы были не первыми пришедшими туда людьми.

Считается, что денисовский человек является близким родственником неандертальцев. Это означает, что оба подвида имеют одного предка, о котором пока мало что известно.

"Это открытие, сделанное в пещере на высоте 4,5 км, свидетельствует о том, что эволюция человека была гораздо более сложным процессом, чем считалось ранее", - говорит палеоантрополог Жан-Жак Юблин из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии.

"У нас есть Homo erectus - это примерно 2 млн лет назад. Затем идут денисовцы, а затем наш вид. Каждый раз происходило небольшое смешение и замена подвидов", - рассказал антрополог.

Под смешением Юблин подразумевает, что различные подвиды человека, включая наш собственный, вступали в половые контакты друг с другом. Именно поэтому геном современного человека несет заметные следы ДНК неандертальцев и денисовцев, в том числе и у аборигенов Австралии.

Большая часть того, что нам известно о денисовцах, основана на анализе ДНК, извлеченной из ископаемых останков, найденных в пещере Денисова на Алтае.

Этот анализ указывает на наличие варианта гена или мутации EPAS1, которая связана со способностью жителей высокогорных районов Гималаев переносить недостаток кислорода.

Но останки денисовцев до сих пор находили на высоте лишь 700 метров, поэтому причина такой мутации оставалась неизвестной.

"Доселе никто и представить себе не мог, что эти древние люди обитали в такой разряженной атмосфере", - говорит Юблин.

Считалось, что способность переносить дефицит кислорода появилась у современного человека около 40 тысяч лет назад.

"Вероятно, денисовский человек обитал в течение длительного времени на Тибетском плато, и по этой причине мутация закрепилась в геноме и затем перешла к предкам современных людей, которые пришли туда позже", - заявил Юблин.

Останки денисовского человека были обнаружены тибетским монахом еще в 1980 году, и эта находка была передана в университет Ланчжоу в Китае. Она представляет собой половину нижней челюстной кости с несколькими зубами.

Один из этих зубов не развит, из чего ученые делают вывод, что челюсть принадлежала подростку.

Генетик Фридо Велкер из университета Копенгагена в Дании рассказал на пресс-конференции о том, как нехватка сохранившейся ДНК в находке заставила исследователей прибегнуть к анализу белков, чтобы определить видовую принадлежность костных останков.

Им удалось выделить восемь различных видов белков, которые входят в коллагеновую структуру останков.

Состав аминокислот в этих белковых структурах больше всего напоминал ДНК денисовского человека из Алтая.

Радиоизотопная датировка показала возраст примерно в 160 тыс. лет. Останки современного человека в этих высокогорных районах относятся к периоду 30-40 тыс. лет назад.

"Эти древние гоминиды обитали на Тибетском платов в среднем плейстоцене и успешно адаптировались к высокогорным условиям задолго до появления там вида Homo sapiens" - заявила археолог Донгчжу Жань из университета Ланчжоу в Китае.

По ее словам, китайские ученые планируют через полгода вернуться в пещеру в Гималаях, которую местные жители считают святым местом. Исследователи рассчитывают получить разрешение на продолжение раскопок там в будущем году.

Об этом открытии рассказывается в журнале Nature.