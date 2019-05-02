Некоролевские невесты и женихи. Кому из простых людей монархи отдали свое сердце?

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На этой неделе король Таиланда женился на своей телохранительнице и объявил ее королевой.

Какие еще королевские особы сочетались браком с далекими от дворцовой жизни людьми?

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и Сутхида Тиджай

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1 мая 2019 года состоялась свадьба короля Таиланда Маха Вачиралонгкорн и заместительницы начальника его личной службы безопасности Сутхиды Тиджай.

Неожиданное заявление монарх сделал накануне своей коронации, которая пройдет в ближайшие выходные.

В 2014 году король назначил бывшую стюардессу национальной авиакомпании Thai заместителем начальника своей службы безопасности. Еще через два года он произвел ее в генералы армии и совсем недавно дал титул королевы.

Норвежский король Харальд V и Соня Харальдсен

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На вечеринке общих друзей будущий король Норвегии Харальд V познакомился с 21-летней Соней Харальдсен, дочерью богатого бизнесмена, которая изучала искусство пошива одежды, чтобы перенять бизнес отца, когда придет время.

Норвежский королевский дом не принял выбор наследника престола. Спустя долгие девять лет, когда Харальд пригрозил отречением от престола ради любимой, его брак был одобрен, в том числе и его отцом, королем Улафом V. Свадьба состоялась 29 августа 1968 года.

В 1991 году, когда Харальд V взошел на престол, Соня стала первой королевой с 1938 года, когда не стало бабушки Харальда V. Его мать умерла еще до того, как ее муж стал монархом.

Наследник норвежского престола Хокон и Метте-Марит Тьессем Хёйби

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Сын Харальда V, кронпринц Хокон прошел почти тот же путь в любви, что и его отец. Будущий король выбрал себе в невесты простую девушку Метте-Марит Тьессем Хёйби, которая была не только далека от королевского двора и всего, что с ним связано, но и имела не самую благоприятную биографию, которая усложнила и без того непростую ситуацию с их женитьбой.

На момент знакомства с Хоконом Матте-Марит работала официанткой и снимала комнату, где жила с сыном, отец которого привлекался к ответственности за распространение наркотиков. Ходили слухи, что и она сама ими увлекалась какое-то время.

Избранницу будущего короля не принял не только двор, но и вся страна. И если в первом случае Хокон пригрозил отречением от престола ради невесты, то во втором - потребовалось много времени и усилий, чтобы переубедить норвежцев и склонить их на строну Матте-Марит.

Пара поженилась в 2001 году. сейчас они воспитывают троих детей, двое из которых у них общие.

Шведский король Карл XVI Густав и Сильвия Зоммерлат

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Во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году тогда еще кронпринц Карл Густав познакомился с Сильвией Зоммерлат, которая работала на мероприятии в качестве хостесс.

Переводчик по образованию с немецко-бразильскими корнями и без какой-либо связи с королевскими особами, Сильвия, конечно же, не сразу понравилась шведам, но вскоре благодаря своему открытому характеру и доброте завоевала расположение народа.

Сегодня о ней говорят как о первой шведской королеве, которая состоялась в карьере, установила паритет в отношениях с супругом и в целом осовременила устои королевского двора.

Шведская кронпринцесса Виктория и Даниэль Вестлинг

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В июне 2010 года состоялась пышная церемония бракосочетания кронпринцессы Виктории и Дэниела Вестлинга - владельца сети спортивных залов и ее личного фитнес-тренера. Став частью королевской семьи, Вестлинг получил титул принца и герцога Вестергётландского.

Сейчас пара живет во дворце Хага недалеко от Стокгольма и воспитывает троих детей.

Интересно, что день рождения новоиспеченного принца совпадает с датой коронации его тестя Карла XVI Густава - 15 сентября, а день свадьбы молодая пара выбрала тот же, что и родители невесты за 34 года до этого.

Ради того, чтобы Виктория смогла унаследовать трон, в 1980 году Швеция стала первой страной, где для монархии была принята система абсолютной примогенитуры, которая дает право занимать трон по старшенству - вне зависимости от пола наследников.

Шведский принц Карл Филипп и София Хелльквист

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Младший брат наследницы шведского престола в вопросе выбора супруги пошел по стопам своего отца и сестры. Избранницей завидного жениха, принца Карла Филиппа, известного своей любовью к вечеринкам, стала шведская модель София Хелльквист.

Резонанс их отношениям прибавил жанр, в котором София появлялась на многочисленных снимках. Модель регулярно участвовала в эротических фотосессиях, а также была звездой популярного в Швеции реалити-шоу Paradise Hotel, похожего на российский "Дом 2"

Несмотря на собственную историю отношений, королевская семья не была рада выбору их отпрыска, но пара сделала все возможное, чтобы изменить их отношение к молодой девушке. София отказалась от своей модельной карьеры, стала много времени посвящать благотворительности, чем растопила сердца строгих родителей принца.

В 2015 году пара поженилась. Теперь София Хелльквист носит титулы принцессы и герцогини Вермландской.

Принц Фризо Оранско-Нассауский и Мейбл Виссе-Смит

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Второй сын королевы Нидерландов Беатрикс уже в зрелом возрасте (ему было 35 лет) выбрал себе в жены сверстницу Мейбл Виссе-Смит, активистку по правам человека и соосновательницу голландской благотворительной организации "Дети войны".

Пока они встречались, их отношения оставались в тени от публичного интереса. Однако после объявления о помолвке в дело вмешался парламент, который по закону должен одобрять подобные действия членов королевской семьи.

Узнав о том, что в молодые годы Мейбл была знакома с Клаасом Брейнсмой - главарем наркомафии, убитым в 1991 году, правительство страны наотрез отказалось давать браку зеленый свет.

Принца это не остановило: ради любви он отказался от своего права на престол и титула принца Нидерландов. Увы, семейным счастьем он долго насладиться не смог. В 2012 году Фризо попал под лавину на горнолыжном курорте в Австрии, вскоре после чего скончался, не приходя в сознание.

Принцесса Японии Нори и Есики Курода

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Новость об отречении от престола императора Акихито облетела весь мир, но не все знают, что его единственная дочь, принцесса Нори, покинула семью ради брака с Ёсики Куродой, дизайнером из планового отдела городского управления Токио, который также дружил с ее средним братом, принцем Акисино.

После свадьбы Нори взяла фамилию мужа и отреклась от императорской семьи, как того требует закон императорского дома. В качестве компенсации она получила 1,3 млн долларов.

Принцесса Евгения Йоркская и Джек Бруксбэнк

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Внучка Елизаветы II, принцесса Евгения, сыграла свадьбу в октябре 2018 года. Ее избранником стал Джек Бруксбанк, который до знакомства с Евгенией несколько лет работал в клубах и барах, в том числе в качестве менеджера модного ночного клуба Mahiki в лондонском Мэйфэйре.

Пара познакомилась на швейцарском горнолыжном курорте Вербье в 2010 году. Позднее в интервью Джек говорил, что это была любовь с первого взгляда.

Королева благословила брак Евгении и Джека, когда они приехали в замок Балморал в Шотландии на празднование дня рождения принца Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл

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Отношения между младшим сыном леди Дианы и принца Чарльза с американской актрисой до сих пор вызывают бурный интерес. Весь мир ожидает появления их первенца и спорит о том, будет это мальчик или девочка и какое имя могут дать ребенку.

Пара познакомилась в 2016 году в Лондоне, а их свадьба стала одним из самых ярких событий 2018 года. Церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка и отличалась нововведениями, которые привнесли особый смысл торжеству.

Полпути к алтарю невесту вел принц Чарльз, который любезно предложил свою помощь, когда отец Меган отказался приезжать на празднование. Всем гостям и зрителям церемонии запомнилась речь американского епископа, который специально приехал на свадьбу из Чикаго.

Мнение общественности насчет супруги знаменитого Виндзора все же разделились. Некоторые громко заявляли о мезальянсе, другие радовались открытым взглядам королевской семьи и, в частности, Елизаветы II, которая одобрила брак.

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