Билли Джоэл в СССР. Посол американского рока в неритмичной стране

Правообладатель иллюстрации Billy Joel official website Image caption Билли Джоэл в фуражке солдата Советской Армии на одном из концертов турне по СССР 1987 года

Американскому певцу и композитору Билли Джоэлу исполнилось 70. Самое время вспомнить о том, как 32 года назад, летом 1987 года он впервые приехал на гастроли в СССР.

1987 год для советского рок-сообщества был годом больших перемен и большого энтузиазма. Один за другим крошились и рушились цензурные барьеры.

Некогда подпольные группы набиравшего силу русского рока стали появляться на радио и ТВ, играть концерты в больших залах и ездить по стране.

Ветшавший железный занавес оставался все еще непроницаемым для выезда советских музыкантов, но расширявшиеся в его еще недавно непроницаемой завесе бреши стали пропускать в страну рок западный.

Шесть концертов Билли Джоэла - три в Москве и три в Петербурге - в июле-августе 1987 года стали практически первым полноценным туром крупного западного рок-музыканта в СССР.

Отдельные прорывы бывали и раньше - всем памятны концерты Элтона Джона в 1979 году. Но при всей популярности и притягательности британца его выступления были довольно скромными: он играл на рояле и пел в сопровождении перкуссиониста Рэя Купера.

Предвкушение

Джоэл приехал с полноценным составом и мощным шоу, и предвкушением настоящего рок-концерта мы жили все лето.

Атмосферу подогревало всеобщее воодушевление политическим контекстом.

Элтон Джон приезжал в годы глубокого застоя и политической безнадеги. Приезд Джоэла был символом перестройки, меняющихся отношений между Америкой и Советским Союзом.

Джоэл прекрасно отдавал себе отчет в значимости происходившего. Ему явно хотелось войти в историю - настолько, что в организацию и проведение советских концертов он вложил 2,5 млн долларов собственных средств.

Не остались равнодушными к концерту и американские власти. У нас в Ленинграде генконсульство США самым непосредственным образом было задействовано в приеме гостей.

Именно благодаря налаженным уже к тому времени тесным связям с американскими дипломатами мне и моим друзьям из ленинградского рок-мира были предоставлены не только бесплатные билеты на все три концерта, но и возможность проникнуть за кулисы и неформально пообщаться со звездой и музыкантами его группы.

Шок начался задолго до концерта. Мы с Сергеем Курехиным и Александром Кондрашкиным (барабанщик "Странных Игр" и "АВИА") пришли в СКК (построенный к московской Олимпиаде Спортивно-концертный комплекс тогда носил имя Ленина, теперь называется "Петербургский") во время разгрузки и установки аппаратуры.

"Аппарат" для концерта Билли Джоэла приехал в трех огромных фурах и включал в себя далеко не только мощные динамики и усилители.

Буквально на наших глазах приехавшая вместе с музыкантами целая бригада техников в пространстве СКК строила, точнее собирала, как пазл или конструктор Lego, специальную сцену.

Уже во время саундчека привыкшие к вечно хрипящей и фонящей аппаратуре рок-клуба мы были снесены мощью и качеством заполнившей всю огромную арену звука.

Первый концерт крупной американской рок-звезды в СССР - знак грядущих политических перемен - привлек чуть ли не большее внимание американской прессы, чем советской.

Как и на концерт американского классического пианиста Владимира Горовица годом раньше, в Ленинград прибыл целый медийный десант.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кристи Бринкли и Билли Джоэл на презентации альбома по итогам советского турне. Нью-Йорк, 1987 г.

При общении с американскими журналистами мы были изрядно удивлены тем, что помимо политики их внимание было сосредоточено не столько на самом Джоэле, сколько на его жене.

Мы и понятия не имели, что Кристин Бринкли была в Америке моделью высшего уровня, и для светской хроники персонажем даже более интересным, чем рокер-муж.

Концерты и общение

Для самого Джоэла и его музыкантов все происходившее было так же внове и так же странно, как и для зрителей.

Настоящий рок-концерт - со стоячим партером, танцующими и бурно реагирующими на происходящее на сцене зрителями в СССР был тогда еще штукой невиданной, и Билли всячески пытался раскачать застывшую в статичной неподвижности аудиторию - тем более, что первые, лучше всего видные ему ряды были заняты блатной публикой.

В конце концов барьер был сломан, и пространство перед сценой заполнили восторженные фаны. Билли опрокинул свой синтезатор, сломал микрофонную стойку и даже - нечто для тогдашнего СССР и вовсе немыслимое - нырнул в толпу, которая с готовностью и удовольствием подхватила свалившегося на нее музыканта.

К концерту в СССР он явно готовился. Кроме уже тогда превратившейся в избитый штамп битловской Back in the USSR каждое исполнение своей Honesty ("Честность") он посвящал Владимиру Высоцкому, и в общем-то ничем не примечательная лирическая песня вдруг обретала гражданственное звучание.

Когда после концерта мы вместе с сопровождавшим Джоэла музыковедом, эрудитом и блестящим знатоком русской музыки и русского языка Тедом Левиным ужинали в гостинице "Европейская", к нашему столику подошел спустившийся в ресторан Билли. После короткой непринужденной беседы я решился попросить об интервью.

Он не сразу согласился, попросил связаться с ним через пару часов. Мы отправились на вечеринку в квартиру атташе по культуре американского генконсульства.

Квартира была забита едой, выпивкой, музыкантами группы Джоэла, элитой Ленинградского рок-клуба и приехавшей на концерт в Ленинград и почему-то оказавшейся тут же московской группой "Парк Горького".

Через час-другой нервных звонков Тед сообщил мне, что Билли готов меня принять, и мы помчались опять в "Европейскую", где в роскошном люксе с роялем провели прекрасный разговор, после чего вернулись в уже разгоревшуюся не на шутку вечеринку.

В наибольшем выигрыше от всеобщего братания оказался Сергей Курехин, которому проникшийся дружескими чувствами и непростой судьбой русских музыкантов клавишник Джоэла Дэвид ЛеБолт подарил свой синтезатор.

Следы и память

Пребыванием Билли Джоэла в Ленинграде воспользовались Тамара и Владимир Максимовы - создатели стремительно набиравшей популярность телепрограммы "Музыкальный ринг".

Билли Джоэл стал ее первым иностранным участником. Одним из главных и символических для самого Джоэла номеров того выступления стала песня Боба Дилана "Times They Are A-Changin" ("Времена - они меняются").

Во время тура Билли познакомился с советским клоуном Виктором Разиновым. Результатом этой встречи стала песня Leningrad, в которой он сопоставляет опыт американца и русского одного поколения - воевавшие во Второй мировой отцы, Корейская война, холодная война, Кубинский кризис.

Много лет спустя, в 2015 году Виктор приехал в Америку и побывал на концерте Билли Джоэла в "Мэдисон-сквер-гардене", где в его честь, конечно же, прозвучала редко исполняемая на концертах песня Leningrad.

По итогам тура в конце 1987 года вышел концертный альбом Kontsert. Тогда же вышел и видеофильм Billy Joel Live in Leningrad.

В 2014 году концертный альбом и фильм, дополненные ранее не издававшимся материалом, были переизданы под одной обложкой, получив название A Matter Of Trust: The Bridge To Russia.

Правообладатель иллюстрации Billy Joel official website Image caption Рекламный плакат фильма и альбома A Matter Of Trust: The Bridge To Russia

"Тур в России был, наверное, высшей точкой в моей карьере исполнителя. Я увидел людей и понял, что они нам не враги, - вспоминал много лет спустя Билли Джоэл. - Я также надеялся, что американцы увидят и поймут, что мы делаем. Что ты скажешь, когда твой сын или внук спросит тебя: "А что ты делал во время холодной войны, папа?" Теперь мне есть, что ему ответить".