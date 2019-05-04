Замглавы Совбеза Беларуси Втюрина обвиняют во взятке. Что о нем известно?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption СМИ предполагают, что на фоне похолодания отношений с Москвой Лукашенко стал избавляться от россиян в руководстве силовым блоком

Полковник Андрей Втюрин, как утверждают в Минске, вырастил Колю Лукашенко и считался одним из самых преданных белорусскому президенту людей. Александр Лукашенко уволил Втюрина с должности заместителя Госсекретаря Совета Безопасности с жесткой формулировкой - за дискредитацию воинского звания. В субботу пресс-служба КГБ Беларуси официально сообщила, что Втюрину предъявлено обвинение в получении взятки.

Указ Лукашенко, датированный 24 апреля, появился на Национальном правовом портале поздно вечером 30-го апреля. Коротко, без подробностей: "За совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего, освободить полковника Втюрина Андрея Александровича от должности Заместителя Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь".

К этому времени уже несколько дней в Минске обсуждалось чрезвычайное происшествие: одного из самых близких Лукашенко людей задержал КГБ.

Негосударственное издание "Наша Ніва" обнаружило опечатанными престижную квартиру 26-летнего сына Втюрина, квартиру в "панельке", принадлежащую жене полковника, недостроенный семейный коттедж в Дроздах, вблизи резиденции Александра Лукашенко.

Кто такой Андрей Втюрин

Втюрин примечателен тем, что дольше других - в течение семи лет - возглавлял службу безопасности президента Лукашенко.

За годы правления Лукашенко в этой службе охраны сменилось 12 руководителей, и некоторые не продержались на посту и года.

О Втюрине говорят, что младший сын Лукашенко "вырос у него на руках": Втюрин вступил в должность руководителя службы безопасности президента в 2007-м, когда Коле Лукашенко было, предположительно, три года.

По сообщениям ряда СМИ, Андрей Втюрин в 2010-м руководил доставкой в Беларусь бежавшего из Киргизии Курманбека Бакиева.

Служба безопасности Лукашенко - крайне закрытое ведомство, точная численность работающих там специалистов неизвестна. Эсперты полагают, что в СБП более тысячи служащих, на содержание которых согласно закону "О государственном бюджете" в этом году выделено почти 18 млн долларов (на содержание аппарата Совмина, для сравнения - около 5 млн долларов).

С 2014 года Втюрин - в составе Совета Безопасности Республики Беларусь.

В должности заместителя Госсекретаря Совбеза он курировал МВД и внутренние войска - во всяком случае, именно в мероприятиях этих ведомств как высшее должностное лицо принимал участие Андрей Втюрин.

Взятка

В субботу в КГБ Беларуси сообщили, что Андрею Втюрину предъявлено обвинение в получении взятки в размере 148,6 тыс. долларов от представителя российской коммерческой структуры "за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь".

По информации ведомства, представитель уже арестован за дачу взятки, оба обвиняемых признали вину в полном объеме и заключены под стражу.

Публицист Александр Федута, в начале президентского срока Лукашенко недолго возглавлявший его управление общественно-политичской информации, а в 2010-м отсидевший в СИЗО КГБ с обвинением в участии в акции протеста против фальсификации очередных президентских выборов, отмечает близость Втюрина к семье Лукашенко.

"Арестован не просто высокопоставленный чиновник-силовик, а бывший начальник службы безопасности президента. То есть, человек, который был допущен в семью главы государства, а, стало быть, проверенный-перепроверенный. Настолько, что еще в феврале текущего года он представлял Совет Безопасности на заседании коллегии Прокуратуры Республики Беларусь, специально посвященном итогам профилактики коррупции в стране и борьбы с нею", - пишет Федута.

В последний раз лицо из ближайшего окружения Лукашенко - управделами президента Галина Журавкова - отправлялось за решетку в 2004 году с массой официально подтвержденных провинностей, с огромной суммой выявленного ущерба.