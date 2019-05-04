Безработица в США - рекордно низкая за почти полвека

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Впервые почти за полвека уровень безработицы в США снизился до 3,6%

Уровень безработицы в Соединенных Штатах достиг минимума за более чем 49 лет - сообщает Бюро трудовой статистики США. Впервые с декабря 1969 года он снизился до 3,6%.

Сокращению безработицы во многом способствовало снижение численности экономически активного населения. В апреле оно сократилось на 490 тыс. человек - прежде всего из-за роста числа пенсионеров и студентов дневных ВУЗов, не нуждающихся в работе.

При этом крупнейшая экономика мира за тот же месяц увеличила число рабочих мест на 263 тысячи, что, естественно, положительно сказалось на динамике показателей безработицы.

Среднегодовая заработная плата при этом выросла на 3,2%.

По словам аналитиков, все эти изменения свидетельствуют о стабильно здоровом состоянии американской экономики, но темпы ее роста не дают оснований ожидать изменений ставок Федеральной резервной системы.

Однако, согласно этим же данным, показатели вынужденной неполной занятости, то есть той, когда людям приходится работать неполный рабочий день из-за его сокращений или из-за невозможности устроиться на целый день, изменились незначительно.

Число таких работников составляет сейчас в США 4,7 млн человек.

Главный экономист консалтингового агентства Pantheon Macroeconomics Иэн Шефердсон говорит, что нынешние показатели хорошие, но не стоит надеяться на сохранение таких темпов роста заработной платы.

"Но вот чего можно ждать, так это дальнейшего сокращения безработицы и, следовательно, в будущем - роста зарплат", - добавляет он.

Аналитик также добавил, что сейчас эти изменения показателей безработицы не оказали прямого влияния на монетарную политику, но если тенденция сохранится, то, возможно, и Федеральная резервная система пойдет на переосмысление своего курса.

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Анализ Эндрю Уокера, корреспондента по вопросам экономики Всемирной службы Би-би-си:

Это очень позитивный отчет, способный поколебать взгляды скептиков, ожидающих скорой рецессии в США.

Нынешний коэффициент безработицы выводит США едва ли не в мировые лидеры по этому показателю. Однако это не совсем так.

Отчет отражает не только число занятых, но и количество людей, которые не заняты поиском работы.

При этом они классифицированы не как безработные, но как покинувшие состав экономически активного населения, или как не относящиеся к трудовым ресурсам.

Но показатели, отражающие число работающих и ищущих работу, не позволяют поставить США выше, чем в середину мирового рейтинга.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэл уже выражал обеспокоенность тем, что в Соединенных Штатах растет число людей молодого трудоспособного возраста, не попадающих под определение "трудовые ресурсы".

Этому есть много причин, и, возможно, одна из них - это серьезная проблема, связанная со здоровьем населения в США, а именно - злоупотребление опиоидными препаратами.