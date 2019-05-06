Катастрофа в Шереметьево: что за самолет Superjet100?

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Sukhoi Superjet-100 с бортовым номером RA-89098, который сгорел в Шереметьево

Жесткая посадка авиалайнера SuperJet100 в Шереметьево, которая привела к гибели более 40 человек, стала второй авиакатастрофой в истории лайнера.

Семь лет назад, в мае 2012 года в Индонезии "Суперджет" с регистрационным номером RA-97004 разбился во время показательных полетов - из-за ошибок пилотов и диспетчеров лайнер врезался в гору. Эта катастрофа произошла во время технического полета, и, несмотря на гибель 45 человек, тот факт, что ее причиной был человеческий фактор, не сильно сказался на репутации лайнера.

С 2011 года, когда началась коммерческая эксплуатация "Суперджета", только последняя катастрофа произошла во время полета на пассажирских линиях.

Говорить о ее причинах еще слишком рано, а следствие рассматривает сразу несколько версий, включая и человеческий фактор, и неисправность оборудования.

За восемь лет эксплуатации с "Суперджетами" случилось несколько происшествий. Два крупных попали в прессу: в 2013 году в Исландии во время сертификационного полета из-за неисправности шасси самолет с заводским номером 95005 приземлился с убранными стойками (самолет не был списан, но не используется на коммерческих линиях), а в 2018 году лайнер с регистрационным номером RA-89011 во время посадки в Якутске выкатился за пределы ВПП. Этот борт восстанавливать не стали.

Кроме того, с "Суперджетами", как и с другими самолетами, периодически происходят более мелкие неприятности, вроде столкновения с птицами или отказа оборудования, который не приводит к авариям.

Что такое безопасность?

Судить о безопасности авиалайнера по числу мелких и крупных авиапроисшествий за определенный период времени не совсем правильно. Этот показатель необходимо рассматривать в контексте числа совершенных взлетов-посадок или количества времени, проведенного в воздухе.

Такую информацию официально получить почти невозможно, хотя активность каждого самолета отслеживается в реальном времени.

Если самолет оснащен транспондером определенного типа, который применяют в том числе и на SuperJet100, то он передает в эфир данные о своем местонахождении, и их собирают и обрабатывают специальные сервисы в интернете.

Крупные авиакомпании, такие как российский национальный перевозчик "Аэрофлот", располагая парком разных самолетов, могут собирать и изучать статистику по разным типам воздушных судов и делать на основании ее анализа выводы. В апреле 2018 года в распоряжение Би-би-си попал документ, в котором анализировалась подобная статистика "Аэрофлота".

В нем говорилось, что у самолетов Boeing и Airbus, которые использует "Аэрофлот", показатель "уровень безопасности полетов" оценивался как высокий. У самолета SSJ-100 он считался "средним".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крупнейший иностранный эксплуатант "Суперджетов" - компания Interjet

"К наиболее серьезным рискам, выявленным в отчетный период (февраль 2018 года - Би-би-си), относятся риски, связанные с попаданием ВС (имеются в виду все самолеты авиапарка компании - Би-би-си) в сложные метеоусловия, а также риски, связанные с неисправностью пилотажно-навигационного оборудования ВС RRJ-95В", - говорилось в документе.

Авиационные специалисты отмечают, что, когда речь заходит о безопасности, то это не означает, что самолет может сломаться на земле или в воздухе, а указывает на то, выпустят или нет его в полет инженеры и техники на земле, а также сколько заплатят за обслуживание и ремонт финансовые отделы авиакомпаний.

Поскольку каждый борт проверяют перед каждым полетом (кроме того, каждый лайнер регулярно проходит сервисное обслуживание), то самолет с невысоким уровнем безопасности будет просто меньше летать. Это будет стоить больших денег, но в авиации компании скорее потратят дополнительные средства, чем выпустят неисправный самолет в в рейс.

Самолеты на земле

В авиакомпаниях, которые используют SuperJet100, нередки случаи многодневного и даже многомесячного простоя этих лайнеров.

В октябре 2018 года треть самолетов Superjet100 в крупных авиакомпаниях не летала. По данным на 29 октября из 50 самолетов SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот" более шести дней кряду не летали 15. Из них только два оставались на земле с 19 октября, и один - с 18 октября.

Сейчас из полусотни "Суперджетов" у "Аэрофлота", по данным FlightRadar24, не летают в течение нескольких недель, либо летают крайне нерегулярно всего восемь машин.

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Superjet оснащен системой электродистанционного управления - иначе говоря, управляется не штурвалом, а джойстиком

Из 22 самолетов мексиканской компани Interjet, судя по тому же источнику, не летают больше месяца 16. Многие из них стоят на земле с прошлого года.

В ноябре 2018 года газета "Ведомости" написала, что основной проблемой лайнера стали двигатели SaM146, которые производит совместное российско-французское предприятие.

Помимо того, что эти двигатели чаще ломаются, пишут "Ведомости", самолеты простаивают и из-за нехватки подменных моторов. Организацию пула запасных двигателей и других запчастей руководство "Гражданских самолетов Сухого" ранее называло одной из приоритетных задач.

Все эти проблемы уже привели к трудностям с продажами самолетов за границей: в ноябре бельгийская компания Brussels Airlines отказалась от "Суперджетов" (в феврале их лизингодатель - ирландская CityJet объявила, что вернет самолеты владельцу), а в марте РБК и издание FlightGlobal написали, что об этом же начинают подумывать в мексиканской компани Interjet, хотя решение там не было принято.

Первый постсоветский

"Суперджет" для России был во многом имиджевым проектом - первый полностью спроектированный и построенный в России авиалайнер, пусть не в самом большом классе, но все-таки был построен, сертифицирован и запущен в производство. И государство старается поддержать его.

В сентябре "Аэрофлот" подписал с Объединенной авиастроительной корпорацией соглашение на поставку еще 100 самолетов "Суперджет". Они будут поставлены авиакомпании с 2019 по 2026 годы. ГСС планирует создать новую, укороченную версию Superjet на 75 пассажиров, расчитывая на то, что она будет более востребована на рынке.

В проекте участвовало большое количество как иностранных компаний, так и совместных предприятий. В 2007 году доля иностранных материалов и комплектующих в самолете составила 55,4%. А к 2016 году она только увеличилась и составила 72%.

Сейчас в ГСС проводится программа импортозамещения - в компании стараются отказаться от иностранных комплектующих.

Летные данные Superjet100 по оценкам специалистов оказались на мировом уровне. Оснащенный электродистанционной системой управления, принцип которой соответствует той, что использует Airbus, самолет оказался легок в управлении.

"Лучшего в жизни ничего не встречал, - рассказал Би-би-си летчик-испытатель ГСС Михаил Марков. - Устойчивость и управляемость. Грубо говоря, если вы на нем не летали, то я вас посажу в "Суперджет", и вы на нем взлетите и сядете".