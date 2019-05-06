Правообладатель иллюстрации @esaoperations Image caption Результат учений - астероид взорвался над Манхэттеном: темно-красным отмечена зона полного разрушения, как при ядерном взрыве, светло-желтым - общая зона поражения

Первые общепланетные учения, задачей которых было отработать сценарий возможного столкновения Земли с крупным астероидом, не смогли предотвратить грядущий армагеддон - хотя ученым и удалось значительно уменьшить его масштабы.

В результате, по легенде учений, осколок астероида 2019 PDC диаметром около 60 метров все же вошел в атмосферу нашей планеты на скорости около 19 км/с - и 29 апреля 2027 года взорвался над Центральным парком Нью-Йорка.

Энергия взрыва составила около 20 мегатонн в тротиловом эквиваленте - это в тысячу с лишним раз мощнее ядерного заряда, уничтожившего Хиросиму, и лишь втрое уступает по силе "Царь-бомбе" - самому мощному когда-либо испытанному термоядерному оружию.

Учения начались в прошлый понедельник в рамках Всемирной конференции по защите планеты. Приближающийся к Земле астероид 2019 PDC диаметром около 300 метров был "обнаружен" за восемь лет до потенциального столкновения. Изначально ученые оценивали вероятность катастрофы на уровне 1/50000, но по мере уточнения траектории стало ясно, что столкновение неизбежно.

Правообладатель иллюстрации CNEOS Image caption Так выглядела "карта учений": по легенде астероид должен был ударить в одну из точек, расположенных на красной линии

Отрабатываемый сценарий вполне реален. На сегодняшний день в списке потенциально опасных небесных тел - 74 космических объекта, которые угрожают Земле возможным столкновением. И список постоянно пополняется.

Катастрофические столкновения с космическими телами в истории Земли случались. Одно из них, 66 млн лет назад, вызвало массовое вымирание форм жизни, обитавших на нашей планете в мезозойскую эру, в том числе динозавров.

Нью-Йорк "стерт с лица Земли"

В течение всей прошедшей недели НАСА, Европейское космическое агентство (ЕКА) и их партнеры по всему миру пытались в ходе учений предотвратить глобальную катастрофу - однако их усилия увенчались успехом лишь частично.

Согласно отработанному гипотетическому сценарию, к 2021 году НАСА направила к астероиду разведывательную миссию, чтобы уточнить его размеры, состав и орбиту. В результате удалось подтвердить, что столкновение должно полностью уничтожить Денвер и прилегающую к нему территорию.

США в сотрудничестве с Европой, Россией, Японией и Китаем начали строительство шести летательных аппаратов, которые должны были разбиться о поверхность астероида - в надежде изменить траекторию его движения.

Пока шло строительство и дожидались удобного момента для запуска, прошло еще два года: аппараты удалось запустить лишь в августе 2024 года - и три из них успешно выполнили миссию. Но, хотя основную часть 300-метрового 2019 PDC и удалось столкнуть с орбиты, отколовшийся кусок размером от 50 до 80 метров продолжил путешествие к Земле.

Как сообщало агентство Франс пресс, в Вашингтоне в ходе учений рассматривали вариант сбить осколок астероида на подлете ядерным зарядом, но это так и не было сделано из-за политических разногласий.

Власти начали готовиться к "катастрофе". За шесть месяцев до столкновения стало понятно, что оно произойдет в районе Нью-Йорка. За два месяца - что город будет полностью стерт с лица Земли: астероид уничтожит все живое в радиусе 15 км от взрыва.

29 апреля 2027 года астероид вошел в атмосферу на скорости почти 70 тысяч км/ч и взорвался на высоте около 15 км над Центральным парком.

Кризисная ипотека и другие вопросы без ответов

Космические учения поставили огромное количество вопросов. Например, как и куда эвакуировать примерно 10 млн человек - особенно если люди заранее будут знать, что уже никогда не смогут вернуться в собственные дома?

Как вообще подготовиться к такому взрыву? Обезопасить расположенные в зоне возможного удара ядерные объекты, химические предприятия? Как, в конце концов, эвакуировать музеи и хранящиеся там бесценные экспонаты?

И как поведут себя местные жители?

"Если вы заранее будете знать, что через шесть месяцев ваш дом будет уничтожен и вы никогда в него не вернетесь, - вы будете продолжать платить ипотеку?" - задается вопросом Виктория Эндрюс, занимающая в НАСА пост заместителя директора планетарной защиты.

Возникает и огромное количество юридических вопросов. Например, что делать страховым компаниям - особенно учитывая тот факт, что власти США спасли Денвер, но уничтожили Нью-Йорк? По мнению экспертов, в этом случае правительство страны будет обязано выплатить пострадавшим компенсации.

Конечно, вероятность такого развития событий ничтожна, подчеркивает разработчик учений, инженер НАСА Пол Ходас: "Но мы хотели посмотреть, какие проблемы вызовет такой сценарий - и обсудить их".

Следующие подобные общепланетные учение состоятся в 2021 году в Вене. По словам Ходаса, вероятно, тогда "на линии огня" окажется один из европейских городов.