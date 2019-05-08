"Чернобыль" от HBO, ТНТ и других: почему все вдруг вспомнили о катастрофе?

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Физик-ядерщик Ульяна Хомюк (Эмили Уотсон) пытается установить причины трагедии

Во вторник вышел уже обласканный британскими критиками мини-сериал НВО "Чернобыль". В начале майских праздников российская телекомпания ТНТ выложила в онлайн-кинотеатр два сезона своего сериала "Чернобыль. Зона отчуждения", активно его промотируя. При этом в России параллельно ведется работа еще над двумя полнометражными картинами, снятыми по теме Чернобыльской катастрофы. Почему спустя 33 года после аварии Чернобыль вновь стал волнующей темой.

Сериал "Чернобыль": "так плохо, что хорошо"

Техногенная катастрофа, которая началась со взрыва около часа ночи на Чернобыльской АЭС в советской Украине 26 апреля 1986 года, наглядно "вылилась" в пять серий от НВО, по часу каждая.

Правообладатель иллюстрации Sky UK/HBO Image caption Василий Игнатенко (Адам Нагаитис) - молодой пожарный, который получил смертельную дозу радиации и умирал медленно и мучительно

В сериале НВО масса реальных персоналий 1980-х: так, физика Валерия Легасова играет Джаред Харрис, Адам Нагаитис вжился в роль молодого пожарного Василия Игнатенко, который получил смертельную дозу радиации и мучительно умирал в Москве.

Шведский актер Стеллан Скарсгард воплотил образ советского чиновника-карьериста Бориса Щербины, которого Кремль назначил руководителем правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии. Сначала "партийная линия" Щербины строится на невежестве и самоуспокоении. Однако, прибыв на место аварии и пообщавшись с Валерием Легасовым, он убеждается, что опасность - серьезная.

Затем появляется еще один персонаж - белорусский физик-ядерщик Ульяна Хомюк, которую сыграла Эмили Уотсон. Согласно сюжету, она в Минске поняла масштабы угрозы раньше, чем работники на ЧАЭС.

Кинообозреватель Би-би-си Уилл Гомперц написал, что сериал произвёл на него столь сильное впечатление, что к концу третьей серии ему уже хотелось чего-то полегче.

"Актёрская игра поражает, каждая сцена выглядит достоверно и погружает в советские 1980-е. Люди живут в бесцветном мире, который редко выходит за пределы мрачной зелено-серо-коричневой палитры. Когда я начинал смотреть "Чернобыль", думал, что знаю эту историю. Теперь понимаю, что нет", - восторженно пишет Гомперц.

Один из напрашивающихся выводов: если бы на поддержание и модернизацию Чернобыльской АЭС потратили столько же времени, усилий и денег, сколько на эту ленту, трагедии можно было избежать, предполагает лондонский обозреватель Би-би-си.

"Это фиксация распада на бесчисленных смысловых уровнях. Чтобы понять, зачем на это стоит оглянуться прямо сейчас, не нужен физик-ядерщик", - уверен критик Rolling Stone Дэвид Фир.

В Рунете тоже не оставили без внимания выход сериала: "Чернобыль" HBO - тихий ужас. Так тихо и красиво падает пепел, так ужасно гибнут люди. И всё в атмосфере молчания и вранья. Тихо и ужасно", - внимает искусству Дина Сабурова.

"Чернобыль. Зона отчуждения": ТНТ идет в онлайн

Что до России, то выходивший два сезона в 2014 и 2017 годах фантастический сериал "Чернобыль. Зона отчуждения" был выложен в онлайн-кинозал ТНТ накануне майских праздников.

Вероятно, именно сейчас он обсуждался даже интенсивнее, чем в момент своего выхода.

По сюжету в сериале царит альтернативная история с примесью мистики: первый сезон - про современность, а второй - уже про совсем иной фантастический мир, в котором Россия и Америка пошли другими путями за последние 30 лет.

Главные действующие лица там - пять подростков, которых Чернобыль - как полноценный "герой" сериала - переносит в разные времена и локации.

Первый сезон снимал шведский режиссёр Андерс Банке, уже работавший в России, за второй отвечал документалист, автор проекта "Срок" о "Болотном деле" Павел Костомаров.

В прошлом сентябре начались съемки полнометражного фильма по мотивам киносаги.

Фильм с теми же героями, который выйдет осенью, снимает Дмитрий Киселёв - постановщик фантастической комедии "Чёрная молния" и нескольких сюжетов в киноальманахе "Ёлки".

Отзывы на киносагу были весьма тёплыми: ещё первый сезон попал в топ-10 российских сериалов 2014 года по версии "Афиши".

"Несомненная новизна сериала в его социально-экономическом обращении с временем", - хвалила ещё первый сезон рецензентка Катерина Тарханова в "Искусстве кино".

"Чернобыль: Зона Отчуждения", лучший русский сериал, который я смотрела. я пересматривала его до выхода второго сезона и до сих пор очень люблю", - не скрывает радости пользовательница "Енот в тумане".

В жанре фильма-катастрофы

До конца года должен ещё и выйти триллер-катастрофа от одного из популярнейших российских актёров - Данилы Козловского - и продюсера Александра Роднянского.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Данила Козловский триедин в "Опасной воде": он и режиссёр, и сопродюсер, и исполнитель главной роли

Согласно сюжету будущей картины, трое инженеров уже после аварии 26 апреля на ЧАЭС бросаются предотвращать новую, ещё более опасную катастрофу.

Кинокритик Василий Корецкий объяснил Би-би-си, что "это давно же всё тлеет" - в киносреде имела место своего рода цепная реакция после нескольких успешных проектов на тему.

"Роднянский завёлся на сериал HBO и решил на этой теме получить финансирование Фонда кино. Логика очевидно такая: американцы покусились на "нашу" тему, давайте срочно по горячим следам", - полагает кинообозреватель.

По данным "Бюллетеня кинопрокатчика", бюджет "Опасной воды" составит 690 млн рублей (10,5 млн долларов), причём это единственный из продюсерских проектов Роднянского за год, ради которого он обратился в Фонд кино за финансированием.

Продюсер уверен, что до этого Россия ещё не снимала масштабных фильмов о Чернобыле и пообещал, что опус будет "эмоциональным, драматическим, эффектным и героическим".