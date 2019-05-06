У Меган и Гарри родился первенец. Виндзор ликует. Фотографии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри незадолго до родов

У герцогини Сассекской Меган и принца Гарри родился сын.

Несмотря на то, что новорожденный лишь седьмой в очереди на престол, интерес к паре огромный в силу попялурности принца Гарри и его жены. Счастливый отец - принц Гарри - с любовью говорит, что от ребенка глаз не оторвать.

Первым о рождении сообщил принц Гарри. Чуть позже перед зданием Букингемского дворца установили специальную рамку с сообщением о рождении первенца.

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В самом Виндзоре о рождении объявлял, как и положено по традиции, местный глашатай.

Ребенок появился на свет 6 мая в 5:26 по Лондону, вес новорожденного - 3311 граммов.

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Народ в Виндзоре стал немедленно праздновать.

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Все были готовы к моменту родов.

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И, само собой, в магазинах уже появились сувениры.

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