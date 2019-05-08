9 мая: праздничный запал в школах и детсадах
К 9 мая Россию охватывает волна отмечания Дня Победы в бюджетных учреждениях. В связи с этим детские сады и школы часто придумывают для своих воспитанников небанальные формы празднования окончания Великой Отечественной войны.
Так, например, в Пятигорске впервые прошёл парад дошкольных войск. Воспитанники детских садов города промаршировали по площади у вечного огня в форме пехотинцев, танкистов, моряков, артиллеристов и медсестёр, после чего парад у них принял мэр города Андрей Скрипник, посчитавший представшее его глазам зрелище духоподъёмным.
"Знаю, что приятные хлопоты начались задолго до парада: участники готовили костюмы, репетировали, старались сделать всё творчески, красиво, на совесть. И сегодня мы видим - удалось!" - уверен градоначальник курорта в Ставрополье.
Однако среди муляжей оружия, которые несли дети, неожиданно оказалась M16 - американская автоматическая винтовка, которую никогда не использовали ни в СССР, ни в России.
Вскоре она была удалена с официального фотоотчёта на сайте Пятигорска, но сохранилась в кэше.
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Московские образовательные учреждения не остались в стороне от праздника.
Например, школа №138 на северо-западе Москвы отправила учеников возлагать цветы к памятнику маршала Тухачевского. Михаил Тухачевский был расстрелян в ходе сталинских репрессий в 1937 году, за два четыре года до начала Великой Отечественной войны.
"В эти дни мы говорим не только о подвиге советских солдат в годы ВОВ, мы вспоминаем о героях всех военных действий, погибших во имя Отечества, мы говорим с нашими детьми о людях, отдавших свою жизнь во имя спасения своей страны. Одним из героев, именем которого названа ближайшая к нашей школе улица, является маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский, блестящий полководец и стратег, внесший огромный вклад в разработку тактики танкового боя, репрессированный во времена "красного террора". Жители района Хорошево-Мневники, особенно дети, хорошо знакомы с этим монументом", - ответила школа №138.
Во Владикавказе школа №26 решила к 9 мая представить учеников в образе инспекторов ГИБДД в рамках недели безопасности дорожного движения.
Юные "инспекторы" на улицах раздавали пешеходам и водителям георгиевские ленточки, тематические газеты и листовки, напоминающие о необходимости соблюдения ПДД, а затем переместились в дендрарий.
В Барнауле же ученики школы №53 в военной форме станцевали и спели "Катюшу" и иные военные песни в двух трамваях, по случаю стилизованных местным "Горэлектротрансом" под военные поезда, чем, по словам очевидцев, растрогали некоторых пассажиров до слёз.
"Война - это плохо, дети должны это знать"
Тем не менее, парад и прочие мероприятия ко дню Победы традиционно критикуют в соцсетях. Пользователи пишут о непродуманном расходовании бюджетных средств, создании неудобств для автомобилистов и бряцании оружием.
На этот раз желание руководств образовательных учреждений заставить школьников и дошкольников одевать униформу натолкнулось на сопротивление: так, соратница Алексея Навального и кандидат в муниципальные депутаты Москвы Любовь Соболь потребовала от руководства ближайшего к дому детсада избежать "победобесия".
"Добилась, чтобы в нашем саду детей не заставляли наряжаться в военную форму на утреннике перед 9 мая. Война и убийства - это плохо, и дети с детства должны это знать", - утверждает оппозиционная активистка в "Твиттере".
"Культ Победы в России был возрожден в 2000-е годы с еще большим размахом, чем в советское время", - говорил Би-би-си профессор Олег Будницкий, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны Высшей школы экономики.
"И у этого есть как свои положительные стороны, так и отрицательные", - поясняет он.