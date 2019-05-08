9 мая: праздничный запал в школах и детсадах

К 9 мая Россию охватывает волна отмечания Дня Победы в бюджетных учреждениях. В связи с этим детские сады и школы часто придумывают для своих воспитанников небанальные формы празднования окончания Великой Отечественной войны.

Так, например, в Пятигорске впервые прошёл парад дошкольных войск. Воспитанники детских садов города промаршировали по площади у вечного огня в форме пехотинцев, танкистов, моряков, артиллеристов и медсестёр, после чего парад у них принял мэр города Андрей Скрипник, посчитавший представшее его глазам зрелище духоподъёмным.

"Знаю, что приятные хлопоты начались задолго до парада: участники готовили костюмы, репетировали, старались сделать всё творчески, красиво, на совесть. И сегодня мы видим - удалось!" - уверен градоначальник курорта в Ставрополье.

Однако среди муляжей оружия, которые несли дети, неожиданно оказалась M16 - американская автоматическая винтовка, которую никогда не использовали ни в СССР, ни в России.

Вскоре она была удалена с официального фотоотчёта на сайте Пятигорска, но сохранилась в кэше.

Пропустить Twitter пост , автор: @prof_preobr Вчера на "параде детсадовцев" в Пятигорске часть детей шла с игрушечными американскими М-16.

Знаете, почему?

Потому что на самом деле всем всё равно.

Организаторам этого идиотизма, родителям детей, представителям власти на самом деле плевать на Победу, на войну, на память. pic.twitter.com/WgItSCFNl5 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 8 мая 2019 г.

Московские образовательные учреждения не остались в стороне от праздника.

Например, школа №138 на северо-западе Москвы отправила учеников возлагать цветы к памятнику маршала Тухачевского. Михаил Тухачевский был расстрелян в ходе сталинских репрессий в 1937 году, за два четыре года до начала Великой Отечественной войны.

"В эти дни мы говорим не только о подвиге советских солдат в годы ВОВ, мы вспоминаем о героях всех военных действий, погибших во имя Отечества, мы говорим с нашими детьми о людях, отдавших свою жизнь во имя спасения своей страны. Одним из героев, именем которого названа ближайшая к нашей школе улица, является маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский, блестящий полководец и стратег, внесший огромный вклад в разработку тактики танкового боя, репрессированный во времена "красного террора". Жители района Хорошево-Мневники, особенно дети, хорошо знакомы с этим монументом", - ответила школа №138.

Во Владикавказе школа №26 решила к 9 мая представить учеников в образе инспекторов ГИБДД в рамках недели безопасности дорожного движения.

Юные "инспекторы" на улицах раздавали пешеходам и водителям георгиевские ленточки, тематические газеты и листовки, напоминающие о необходимости соблюдения ПДД, а затем переместились в дендрарий.

В Барнауле же ученики школы №53 в военной форме станцевали и спели "Катюшу" и иные военные песни в двух трамваях, по случаю стилизованных местным "Горэлектротрансом" под военные поезда, чем, по словам очевидцев, растрогали некоторых пассажиров до слёз.

"Война - это плохо, дети должны это знать"

Тем не менее, парад и прочие мероприятия ко дню Победы традиционно критикуют в соцсетях. Пользователи пишут о непродуманном расходовании бюджетных средств, создании неудобств для автомобилистов и бряцании оружием.

На этот раз желание руководств образовательных учреждений заставить школьников и дошкольников одевать униформу натолкнулось на сопротивление: так, соратница Алексея Навального и кандидат в муниципальные депутаты Москвы Любовь Соболь потребовала от руководства ближайшего к дому детсада избежать "победобесия".

"Добилась, чтобы в нашем саду детей не заставляли наряжаться в военную форму на утреннике перед 9 мая. Война и убийства - это плохо, и дети с детства должны это знать", - утверждает оппозиционная активистка в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @SobolLubov Поговорите с воспитателями и директорами школ и садов. Наших детей должны учить любить природу и людей, помогать близким, а не как правильно военную пилотку на голову натягивать. — Соболь Любовь (@SobolLubov) 7 мая 2019 г.

"Культ Победы в России был возрожден в 2000-е годы с еще большим размахом, чем в советское время", - говорил Би-би-си профессор Олег Будницкий, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны Высшей школы экономики.

"И у этого есть как свои положительные стороны, так и отрицательные", - поясняет он.