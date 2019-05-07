Не только стаканчик: пять "киноляпов" в классических фильмах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стаканчик Starbucks случайно появился в "Игре престолов"

Фанаты "Игры престолов" обсуждают стаканчик из-под кофе Starbucks, случайно попавший в кадр в одной из серий. Но такие ошибки можно встретить во многих фильмах, даже уже ставшими классикой. Откуда в средневековой Шотландии "Форд Мондео"? Почему Мария-Антуанетта не купила кеды? Поговорим о киноляпах.

"Конверсы" для Марии-Антуанетты

"Мария-Антуанетта" Софии Копполы - не вполне традиционный биографический фильм о роскошной и легкой жизни королевы Франции, казненной на гильотине в 1793 году.

В саундтреке - музыка, которую в Версале 18 века точно не слушали: Strokes, New Order, Gang Four и другой нью-вейв и пост-панк.

Поэтому когда королева - ее играет Кирстен Данст - отправляется за новыми нарядами, зритель почти не обращает внимания на пару голубых кед "Конверс", которые попадают в кадр.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Возможно, появление "Конверсов" было высказыванием режиссера

"Храброе сердце": в битву на "Форде"

Эпический фильм "Храброе сердце" Мела Гибсона получил пять премий "Оскар", включая призы за лучшую картину и лучшему режиссеру.

Однако в картине, которая рассказывает о жизни шотландского рыцаря XIII века Уильяма Уоллеса, множество исторических несоответствий.

В основном это сценарные ошибки, но ответственность за этот ляп точно лежит не на сценаристах: во время одной из батальных сцен на заднем плане в кадре ненадолго появляется автомобиль "Форд Мондео".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Машина в кадре не помешала Гибсону получить пять статуэток в 1995 году

Мэттью Макконахи путешествует во времени

В 2013 году фильм "Далласский клуб покупателей" принес "Оскар" за лучшую мужскую роль Мэттью Макконахи.

Действие фильма происходит в 1985 году. Герои - ВИЧ-положительные люди, которые нелегально ввозят в Техас запрещенные лекарства.

Однако из одной сцены можно сделать вывод, что главный герой еще и путешествует во времени.

В этой сцене герой Макконахи сидит перед постером с автомобилем Lamborghini Aventador, который был выпущен только в 2011 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Между временем действия фильма и выпуском машины прошло 26 лет

Колесница на газу

Действие "Гладиатора" с Расселом Кроу в главной роли происходит в древнем Риме: Колизей, варвары, собственно гладиаторы и гонки на колесницах.

К сожалению, с гонками вышла недоработка: в кадр попал газовый баллон. В нем был сжатый воздух, который использовали для того, чтобы заставить колесницу перевернуться на трассе.

Пират-ковбой

"Пираты Карибского моря" - любимая серия любителей истории. Исторические и структурные неточности в этих фильмах можно находить бесконечно.

Одна из них - появление "ковбоя" на пиратском корабле.

"Одинокого ковбоя" в майке, темных очках и ковбойской шляпе можно увидеть в фильме "Проклятие Черной жемчужины" - он на несколько секунд появляется позади капитана Джека Воробья.

"Назад в будущее"

Анахронизмы бывают и в фильмах про путешествия во времени, даже в самых успешных.

В первой серии трилогии Роберта Земекиса подросток Марти Макфлай перемещается из 1980-х в 1955 год и спасает любовь своих родителей, а заодно - свою жизнь.

Ключевая сцена фильма - исполнение Макфлаем хита Чака Берри Johnny B Goode перед толпой ошеломленных школьников. "Вы к этому еще не готовы, но вашим детям очень понравится", - говорит он в конце.

Это анахронизм, который режиссер намеренно обыграл, сделав важной частью сюжета. Но в этой же сцене есть и настоящая ошибка.

Макфлай играет на гитаре Gibson ES-345, которую начали производить серийно только в 1958 году.

Индиана Джонс и география

Герой фильмов Стивена Спилберга, доктор Генри Уолтон Джонс по прозвищу Индиана - археолог. Но вот в самих фильмах обнаруживаются проблемы с географией.

Например, в первом фильме серии, "В поисках утраченного ковчега", действие которого происходит в 1936 году, мы видим самолет, передвигающийся по карте. В какой-то момент он пролетает над Таиландом, но Таиланда тогда не было.

До 1939 года это королевство называлось Сиам.

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Также на карте есть Иордания, которая до 1949 года была известна как Эмират Трансиордания.

К 2008 году ничего не изменилось - самолет на карте пролетает над Белизом в 1957 году, хотя тогда Белиз был известен как Британский Гондурас.