Благотворитель против соратницы Навального: конфликт на выборах в Мосгордуму

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На выборах в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре 2019 года, наиболее конфликтным для оппозиции оказался один из центральных избирательных округов. Там на выдвижение претендуют соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь и учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Нюта (Анна) Федермессер и Любовь Соболь претендуют на выдвижение в 43-м избирательном округе Москвы. Туда входят три района ЦАО - Хамовники, Арбат и Пресненский - в которых традиционно сильна поддержка оппозиции.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила о выдвижении на фоне собственной кампании по расследованию поставок питания в детские сады и школы Москвы - ими занимаются фирмы, связанные с Евгением Пригожиным.

Федермессер, известный общественный деятель, в последние годы тесно работает с властью. В ноябре прошлого года она стала членом Общероссийского народного фронта, который возглавляет президент России Владимир Путин, а на выборах мэра Сергея Собянина в сентябре выступила его доверенным лицом.

Сейчас у либеральных политиков фактически нет представителей в столичных органах власти. Относительным успехом можно считать лишь победу оппозиционеров в нескольких районах на муниципальных выборах в 2017 году. Мосгордума - орган, который может дать оппозиции больше полномочий. Например, именно парламент утверждает столичный бюджет.

Одновременное выдвижение Соболь и Федермессер спровоцировало скандал. Сторонники юриста ФБК считают, что выдвижение благотворителя нужно мэрии, чтобы оттянуть протестные голоса. В свою очередь те, кто поддерживает Федермессер, указывают, что та намерена бороться за развитие паллиативной помощи и расширение поддержки хосписов.

Соболь обвиняет Федермессер в том, что та выбрала округ вслед за ней. Федермессер же утверждает, что все было наоборот.

Би-би-си приводит аргументы сторон.

Почему именно 43-й округ?

Нюта Федермессер:

Федермессер пока официально не заявляла о своем выдвижении в Мосгордуму, но подтверждала подобные планы в комментариях "Коммерсанту". "Вероятно да", - ответила она на вопрос о выдвижении. Кроме того, благотворитель говорила о планах пойти в Мосгордуму в комментариях в "Фейсбуке". Общаться с Би-би-си она отказалась (ее представители сослались на занятость).

В комментарии под фейсбучным постом публициста Виктора Шендеровича, который был опубликован 10 мая, Федермессер оставила несколько комментариев, касающихся ее выдвижения. В частности, она сообщила, что не называла округ, от которого хочет идти в Мосгордуму, официально.

Но за день до этого под постом политолога Кирилла Рогова она утверждала, что речь пойдет именно о 43-м округе.

"Потому что там хоспис, в котором я работаю и работала и которым теперь руковожу, там я живу, живут и учатся мои дети, там находится фонд "Вера", там я знаю каждый двор, так как работала годы и годы на выездной службе именно в ЦАО, от хосписа. Там, в Хамовниках, надеюсь жить и дальше", - написала она.

Ранее Федермессер говорила, что Мосгордуме нужен свой "человек от благотворительности": "У благотворительных фондов масса проблем, у многих нет офисов для ведения своей деятельности в Москве. Москва могла бы принять свой закон о благотворительности, это самый богатый город в стране, который сегодня дает большую часть денег на благотворительность".

Любовь Соболь:

В разговоре с Би-би-си Соболь сообщила, что выбрала округ по нескольким причинам:

"Во-первых, в Москве традиционно есть несколько районов, в которых у оппозиционных кандидатов шансы выше. Таких очага три - это центр, район возле МГУ и Сокол-Аэропорт. На всех прошедших выборах избиратели этих районов города активнее голосовали за демократических кандидатов. Там эффективнее вести избирательную кампанию.

Я принимала решение и исходя из того, насколько я знаю проблематику этих районов. Я многие годы работаю по проблемам центрального округа. Еще в 2016 году, когда хотела идти в Госдуму, начала работу по обращениям жителей и веду ее до сих пор - просто не всегда публично. Кроме того, в Пресненском районе живет моя семья.

Ну и в-третьих - я хочу вести настоящую политическую кампанию. Это кампания в центре, вплотную к Кремлю. Именно там должны баллотироваться настоящие оппозиционные кандидаты".

Кто первым объявил о выдвижении?

Нюта Федермессер:

В комментариях под постом Шендеровича она заявила, что Любовь Соболь "объявила о выдвижении в этом округе через два дня после того, как узнала от меня, в каком округе буду я".

О возможном выдвижении Федермессер в Мосгордуму много писали СМИ. Например, РБК писал об этом еще 26 марта, ссылаясь на источники в мэрии - тогда о выдвижении Соболь известно не было.

"Ведомости" в начале апреля сообщали, что "известным оппозиционерам подобрали сильных оппонентов на выборах в Мосгордуму". В заметке упоминалось, что Федермессер должна выдвинуться на выборы в округе, где это ранее сделала Соболь. Тогда же источники, близкие к Федермессер, говорили газете, что она не хочет идти против либеральных кандидатов.

Как именно будет выдвигаться Федермессер - от партии или как самовыдвиженка - неизвестно.

Любовь Соболь:

Соболь объявила о выдвижении 28 марта, выложив ролик на канале "Навальный Live". "Я хочу выступить против коррупции и лжи нынешней власти", - заявила она. Тогда же был запущен сайт в поддержку кампании юриста ФБК.

"Переговоры о моем выдвижении в этом округе велись достаточно давно, - сказала Соболь Би-би-си. - Могу точно вспомнить, что в сентябре прошлого года я встречалась с представителями "Яблока". Я говорила, что хочу вести избирательную кампанию в 43-м округе, пыталась узнать, какие округа у них. Также велись переговоры с командой Дмитрия Гудкова. Я знаю, что Дмитрий сам планировал выдвигаться в 43-м округе, но он оттуда ушел. То есть и Гудков, и "Яблоко", и Илья Яшин, и все остальные кандидаты и люди, с которыми можно было пытаться развести округа, были давно в курсе".

По словам Соболь, заявления Федермессер о том, что юрист ФБК объявила о выдвижении лишь после того, как узнала от нее номер округа, действительности не соответствует.

Юрист идет на выборы как самовыдвиженец - то есть для регистрации ей предстоит собрать 4,5 тысячи подписей.

Были ли переговоры?

Нюта Федермессер:

Федермессер не рассказывала о переговорах с Соболь. Единственное, о чем она упоминала - разговор, в котором, по ее словам, она сообщила юристу ФБК о планах выдвигаться в Мосгордуму от центральных районов.

По словам Соболь, все было не так.

Любовь Соболь:

27 марта, за день до выдвижения, соучредитель благотворительного фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский сообщил Соболь, что с ней хочет пообщаться Федермессер, рассказала юрист Би-би-си. После этого потенциальные кандидаты в Мосгордуму созвонились.

По словам Соболь, разговор был достаточно короткий, Федермессер во время него была "в возбужденном состоянии".

"В этом разговоре она напрямую не ответила на вопрос, участвует ли она в кампании. Я же сообщила, что планирую выдвигаться по 43-му округу, что все оппозиционные силы в курсе и я готова объявить об этом в ближайшее время. Я помню, что Анна Константиновна была недовольна, но не мной, а другими людьми. Я запомнила одну ее яркую фразу: "Жаль, что меня дезориентировали, это не им, ни мне не нужно, жаль, что они сами этого не понимают".

Федермессер в разговоре не уточнила, кого именно она подразумевает под словом "они".

"Я примерно понимала контекст этого разговора. Но детали по поводу того, почему я их понимала - это к Мите Алешковскому. Я не считаю, что могу разглашать детали, которые знаю от него", - говорит Соболь.

Алешковский от общения с Би-би-си отказался. Публично он сообщал, что готов раскрыть детали переговоров, если получит разрешение от Соболь и Федермессер. На момент написания заметки Соболь такое разрешение дала, Федермессер - нет.

Почему нельзя развести двух кандидатов?

Нюта Федермессер:

7 мая с открытым письмом к Федермессер выступил глава ФБК Алексей Навальный. "Мне кажется, мы имеем дело с ситуацией, когда интересы мэрии и "Единой России" противоречат и общественным интересам, и вашим личным", - написал Навальный. Он призвал Федермессер не "идти на компромисс" с "злодеями, обманщиками, ворами".

Федермессер на это письмо не ответила. Претензии команды Навального она комментировала лишь под постом Виктора Шендеровича.

"Пусть каждый занимается своим. Ок? Она борется с коррупцией. А я использую все возможности для создания системы помощи неизлечимо больным. Мы друг другу не мешаем. Поляны разные", - написала Федермессер.

Любовь Соболь

По словам Соболь, она намерена продолжить кампанию в 43-м округе. Искать другое место для выдвижения смысла нет, считает она.

"Я давно здесь веду деятельность, общаюсь с жителями, активистами, мы уже распространили тысячи листовок. Даже если я сменю округ, никто не гарантирует, что туда не придет другой человек, который станет ширмой для "Единой России". Так что бегать по округам в надежде на то, что у мэрии закончатся люди, которыми они будут прикрываться - не выход", - объясняет Соболь.

Соболь отметила, что, по ее данным, с Федермессер велись переговоры, касающиеся ее выдвижения в 43-м округе, но рассказывать подробности не стала: "Разговоры и переговоры велись, но не могу разглашать их. Знаю подробности о других округах, но говорить об этом было бы некорректно - я вас адресую к Мите Алешковскому по этому вопросу".

Будут ли выдвигаться в 43-м округе другие оппозиционные кандидаты - это вопрос, отметила Соболь. Сейчас о намерении баллотироваться в Госдуму от этого округа также говорит представитель "Яблока" Сергей Митрохин - правда, пока не ясно, поддержит ли его собственная партия.

Максим Кац, политтехнолог, участвовавший в кампаниях "Яблока" и Навального, заявил, что 43-й округ - "лучший в городе для оппозиционного кандидата нашего фланга". "Его многие хотят, даже у "Городских проектов" есть на него виды (которые мы пока не анонсировали). В "Яблоке" на него претендуют более 15 человек, там 26 оппозиционных депутатов".