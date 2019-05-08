Ультиматум Роухани: президент Ирана пригрозил возобновить обогащение урана

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В этом году США вновь усилили давление не Иран из-за ядерной программы

Иран прекращает выполнение ряда обязательств в рамках соглашения 2015 года о ядерной программе - спустя год после того как о выходе из соглашения объявили США.

Президент страны Хасан Роухани сказал, что будет хранить запасы обогащенного урана в стране, а не продавать их за границу.

Он также пригрозил возобновить производство высокообогащенного урана через 60 дней.

Соглашение было направлено на сдерживание ядерных амбиций Ирана в обмен на ослабление санкций в отношении этой страны.

После выхода из соглашения Вашингтона напряженность между Ираном и США возросла.

С тех пор экономика Ирана значительно пострадала от новых санкций США.

8 мая утром Иран проинформировал о своем решении остальных участников сделки - Францию, Германию, Россию, Китай и Британию.

Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила журналистам, что европейские государства сделают все возможное, чтобы сохранить работоспособность соглашения, но если стороны не придут к согласию, возможно введение новых санкций.

В соответствии с условиями сделки, Иран должен продавать излишки обогащенного урана за рубеж, а не хранить его в стране.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Отношения США и Ирана осложнились еще в 1979 году

Объявление иранских властей вышло вскоре после того, как госсекретарь США Майк Помпео нанес незапланированный визит в Ирак.

Власти США неоднократно заявляли о военной угрозе со стороны Ирана, однако не уточняли, в чем конкретно состоит эта угроза.

Что сказал Роухани?

Президент Ирана заявил о заморозке двух обязательств Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - по продаже излишков обогащенного урана и тяжелой воды.

Он также дал странам ЕС, России и Китаю 60 дней на обеспечение финансовых обязательств по сделке. В противном случае Роухани пригрозил возобновить обогащение урана и начать строительство тяжеловодного реактора.

При этом президент подчеркнул, что Иран не выходит из договора.

"Мы не хотим выходить из соглашения. Весь мир должен знать, что сегодня не конец СВПД. Это новый шаг в рамках соглашения", - сказал Роухани.

По словам президента, СВПД был обоюдовыгодным договором, и Иран не намерен позволять США превращать сделку в выгодную лишь для одной стороны.

Какова реакция России и других стран?

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД неприемлемой и отметил, что она возникла "из-за безответственного поведения США".

"Год назад США объявили о выходе из этой договоренности, что явилось грубейшим нарушением и самого СВПД, и резолюции Совета Безопасности, которая является обязательной для исполнения не только всеми членами Совета, но и всеми членами ООН", - заявил Лавров.

По словам министра, Москва рассчитывает, что европейские партнеры выполнят обязательства по СВПД, взятые на себя в ходе переговоров.

В МИД Британии назвали заявление Ирана нежелательным, а представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй заявил, что Лондон очень обеспокоен решением Тегерана.

"Эта сделка является ключевым договором, который делает мир безопаснее, и мы будем добиваться, чтобы она продолжала действовать, пока Иран исполняет свои обязательства", - сказал он.

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель заявил, что в Берлине ожидают от Тегерана полного соблюдения условий ядерной сделки.

Дилемма для Европы

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

Иран хочет достичь сложного баланса: выступить против некоторых ограничений СВПД и при этом не выходить из него полностью.

Это не только тревожный сигнал, но и предупреждение. Иран испытывает возрастающие трудности в связи с новыми санкциями США.

Тегеран хочет от Европы срочных практических действий для ослабления этой нагрузки. Если же она не наступит, то Иран вполне может пересмотреть свою приверженность СВПД, из которого США вышли в прошлом году.

Это означает сложную дилемму для европейцев, которые оказались зажаты между Ираном и администрацией Дональда Трампа. Смогут ли они поддерживать договор, если Иран полностью не выполняет его требований?

США, скорее всего, настоят на том, чтобы избежать компромиссного решения: Иран либо выполняет свои условия по СВПД, либо нет.

Какова роль ЕС?

В январе Британия, Германия и Франция создали новый платежный механизм, позволяющий бизнесу торговать с Ираном в условиях санкций. Они также выступили против решения Трампа о выходе из СВПД.

Система Instex позволяет законно продавать Тегерану еду, лекарства и другие не подпадающие под санкции товары, "в которых особенно нуждаются иранцы".

Нефть - главный экспортный товар Ирана - не входит в систему, поэтому считается, что она не способна значительно смягчить ущерб от санкций. Иран хочет от ЕС расширения этой системы.

Почему ядерная сделка под угрозой?

Масштабная сделка с Ираном оказалась под вопросом после того, как Дональд Трамп объявил о выходе из договора в прошлом году.

С тех пор национальная валюта страны резко ослабела, ежегодная инфляция выросла в четыре реза, а зарубежные инвестиции сократились.

Несмотря на это, Иран продолжал выполнять условия сделки, что подтверждали инспекторы МАГАТЭ, ответственные за мониторинг ядерной активности Ирана.

Тем не менее, Тегеран отметил, что любое возобновление санкций будет воспринято как "основание для прекращения выполнения договоренностей [...]частично или полностью".

Как осложнялись отношения США и Ирана?

Напряжение в отношениях между США и Ираном появилось еще в 1979 году, на волне Исламской революции, в ходе которой было свергнуто прозападное правительство, на смену которому пришел антиамериканский режим.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп делал жесткие высказывания в адрес Ирана еще до своего президентства

Президент Трамп занял весьма жесткую позицию в отношении Ирана сразу после вступления в должность в 2016 году.

Его администрация хочет пересмотреть ядерную сделку с Тегераном и расширить ее, чтобы сдержать развитие программы баллистических ракет и "вредительских действий" на Ближнем Востоке.

Кроме того, в апреле США признали Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране международной террористической организацией.

Президент США Дональд Трамп также решил не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана для пяти стран.