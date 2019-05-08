Банк России вдвое сократил долю резервов в долларах. Показываем в графиках

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Банк России в 2018 году сократил долю доллара в своих активах с 45,8 до 22,7%. Взамен регулятор резко нарастил долю активов в евро, который вышел на первое место в структуре активов ЦБ, и в юанях.

Активы Банка России в иностранных валютах и золоте по итогам 2018 года выросли на 8% до 473,9 млрд долларов. Из них 85,6 млрд долларов - активы в золоте. Об этом свидетельствуют данные годового отчета регулятора (.pdf).

На первое место в структуре активов вышел евро.

В прошлом году ЦБ сократил долю доллара в структуре активов с с 45,8% до 22,7%. При этом доля евро выросла с 21,7% до 31,7%. Резко увеличилась доля юаня - с 2,8% до 14,2%.

Распределение активов Банка России Доли в % от общей рыночной стоимости активов ЦБ

Также изменилось географическое распределение резервов Банка России. То есть пропорции стран, в которых ЦБ покупает валюту, ценные бумаги, золото и другие активы.

По состоянию на начало 2018 года первое место по географическому распределению активов занимали США с показателем 29,9%. И только потом шла Россия - золото в хранилище ЦБ (17,2%). На третьем месте была Германия (13,6%).

К 2019 году доля США сократилась до 9,7%, а на первое место вышло золото в хранилище ЦБ (18,1%) - за 2018 год запасы золота Банка России выросли на 270 тонн до 2077 тонн.

Географическое распределение активов Банка России Доли в % от общей рыночной стоимости активов ЦБ

Второе место делят Франция и Германия - у каждой страны по 14,2%, а на третье место вышел Китай с показателем в 14,1%. Существенно выросла доля Японии - с 1,5% до 7,5%.

Не только в России

Тренд на снижение доли доллара в активах наблюдается и в других странах, но не такой резкий. С 2015 по 2019 годы доля доллара в валютных активах центробанков мира (без учета золота) снизилась с 66% до 61,69%, свидетельствуют данные Международного валютного фонда.

При этом выросли доли других валют: евро, юаня, фунта стерлингов, иены, австралийского и канадского долларов.

Распределение валютных активов в резервах в среднем по миру и в России В % от общей стоимости

Геополитические риски для России

О снижении доли долларовых активов на балансе Банка России сообщалось и ранее. Например, летом 2018 года стало известно, что ЦБ по итогам мая того же года сократил портфель американских гособлигаций с с 48,7 до 14,9 млрд долларов. В итоге Россия выбыла из списка крупнейших держателей бондов США.

Регулятор при формировании резервов учитывает не только экономические, но и политические риски, заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Эксперты отмечали, что одной из причин ухода от доллара могут быть санкции и ухудшение отношений с США.

Также геополитическими причинами Банк России объяснял скупку золота. Это делается в течение нескольких лет по поручению президента Владимира Путина, заявлял в конце 2017 года зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Я не буду останавливаться на геополитической обстановке, все вы люди умные и понимаете роль золота в обеспечении финансовой и экономической безопасности страны", - говорил Швецов.

Второй год с убытками

В годовом отчете ЦБ также сообщаются результаты деятельности регулятора за 2018 год. Банк России завершил год с убытком в размере 434,7 млрд рублей (6,67 млрд долларов по курсу на 8 мая 2019 года). Почти такой же убыток (435,3 млрд рублей) получился и в 2017 году. До этого ЦБ был прибыльным.

Центробанк объясняет убыток тремя факторами:

процентные расходы ЦБ выросли в два раза до 354 млрд рублей в связи с тем, что профицит ликвидности на российском денежном рынке вырос, банки разместили "лишние" рубли в ЦБ под процент, и долг регулятора перед банками увеличился вместе со стоимостью его обслуживания

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Также в отчете указывается, сколько ЦБ потратил денег на зарплаты сотрудникам. Расходы на оплату труда ключевого управленческого персонала (совет директоров, зампреды правления и главный аудитор - всего 21 человек) составили 657,1 млн рублей. В эту сумму входит вознаграждение за работу в 2017 и 2018 годах в размере 99,5 млн и 114,9 млн рублей соответственно.

Годом ранее на оплату труда 19 человек (столько тогда составлял ключевой управленческий персонал ЦБ), было потрачено 451,9 млн рублей, в том числе вознаграждение за работу в 2016 году 69,9 млн рублей.

Средний месячный доход сотрудника ЦБ увеличился на 8% до 161,4 тысячи рублей. Численность работников регулятора снизилась на 6% до 47,9 тысячи человек.