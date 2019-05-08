Перевыборы мэра: как Эрдоган пытается вернуть себе Стамбул

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ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. Новое голосование назначено на 23 июня.

Центризбирком страны связал отмену итогов выборов с тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а также из-за наличия не подписанных протоколов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение ЦИК шагом, укрепляющим демократию, в то время как сам Имамоглу заявил о намерении продолжать борьбу.

Вместе с журналистом Турецкой службы Би-би-си Чагыл Касапоглу разбираемся, что это решение ЦИК значит для всей Турции и как непризнанная победа оппозиционера может повлиять на политическое будущее президента Эрдогана.

Что случилось?

31 марта в Турции прошли муниципальные выборы. В большинстве регионов победу одержали представители коалиции во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP).

Однако в крупнейших городах страны, таких как Стамбул, Измир и в столице Анкаре победу одержали представители Народно-республиканской партии (CHP) - основной оппозиционной силы.

AKP оспорила результаты выборов в Стамбуле, заявив, что они были проведены с нарушением законов. Спустя месяц ЦИК отменил своё решение о признании новым мэром Экрема Имамоглу и назначил новое голосование на 23 июня.

Почему отменили итоги?

Основной аргумент представителей АКР и самого президента основан на несоблюдении закона, согласно которому главы местных избирательных комиссий должны быть государственными служащими. В результате расследования оказалось, что некоторые из тех, кто работал на участках, ими не являются.

Учитывая причину отмены результатов выборов, турецкая оппозиция призывает пересмотреть итоги и других голосований, проведенных ранее, в том числе и референдума 2017 года, когда был упразднен пост премьер-министра, а исполнительная власть передана в руки президента.

"Но очевидно, что никто этого делать не будет", - говорит Чагыл Касапоглу.

При этом Народно-республиканская партия уже заявила, что вновь выдвигает на повторных выборах мэра Стамбула кандидатуру Экрема Имамоглу.

Такое уже было?

Подобная ситуация произошла в стране впервые, однако она отдаленно напоминает парламентские выборы 2015 года.

Тогда по итогам голосования АКР не набрала большинства в парламенте. Коалицию правящая партия создать тоже не смогла, поэтому президент Эрдоган созвал еще одни выборы, после которых его партия уже получила нужное количество голосов.

"Это, конечно, не идентичная ситуация той, что сложилась в этом году, но сейчас ее часто вспоминают. Критики утверждают, что в 2015 году АКР намеренно не сформировала коалицию, чтобы аккумулировать силы и электорат для перевыборов, которые в итоге дали им необходимое большинство", - говорит Касапоглу.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сторонники Имамоглу собрались на митинг, чтобы поддержать его после объявления о новом голосовании

Почему Стамбул так важен?

У Стамбула есть два основных фактора влияния на страну - экономический и политический. Первый заключается в том, что бюджет города составляет около 8,8 млрд долларов. Это превышает суммы, которые выделяются на большинство министерств, например, здравоохранения или юстиции.

Географически - это город, но в финансовом плане он обособлен и фактически функционирует как государство. Кроме того, Стамбул привлекает большие объемы международных инвестиций и многих крупных бизнесменов, которые могут оказать серьезную поддержку и стать основой электората того или иного кандидата.

Не стоит забывать, что около 30 больших стамбульских компаний тесно работали с властями над выполнением масштабных государственных проектов, таких как, например, строительство нового аэропорта или возведение крупнейшей в стране мечети.

С политической точки зрения пост мэра Стамбула - это отличный старт для дальнейшего карьерного роста. Достаточно вспомнить, что сам Эрдоган с 1994 по 1998 годы занимал эту должность и не раз повторял: "Если ты победил в Стамбуле, ты победил в Турции".

В Стамбуле живут представители почти всех слоев населения страны. Там есть богатые и бедные, средний класс и иммигранты - это, своего рода, демографическая выборка всей Турции.

Media playback is unsupported on your device Мэром Стамбула стал оппозиционер, но выборы отменили

Почему Эрдоган не борется за Анкару?

Дело в том, что сильное противостояние с оппозицией за кресло столичного мэра началось еще на прошлых выборах в 2014 году.

Уже тогда жители города оказали значительную поддержку кандидату от СНР Мансуру Явашу. Он проиграл Мелиху Гекчеку из АКР с минимальным разрывом и не раз заявлял о подтасовке голосов, утверждая, что на самом деле народ выбрал его.

"Эрдоган тогда боролся за своего кандидата", - вспоминает Касапоглу. ЦИК признал Гекчека мэром Анкары.

В этом году в результате мартовского голосования Яваш все же победил. Разница в голосах была значительной (50% против 47%), и оспорить результаты выборов соратникам президента не удалось.

Что это говорит о политической ситуации в Турции?

Критики заявляют, что Турция уже давно превратилась в страну, где всем управляет один человек. Будучи у власти более 20 лет и благодаря внесенным в конституцию изменениям, Эрдоган имеет влияние на все ветви власти.

Тот факт, что в больших городах победу одержали оппозиционные силы, говорит о том, что народ устал от единоличного правления. Прежде всего, это касается более бедных слоев населения, которые ожидали лучших экономических условий.

"Эрдоган создал вокруг себя новый средний класс и потерял связь с более бедными прослойками населения, которые чувствуют себя брошенными и хотят в первую очередь экономических перемен", - отмечает Чагыл Касапоглу.

"Выборы - это единственный способ повлиять на ситуацию в стране, поэтому явка на них обычно выше, чем в других странах", - говорит она. Решение отменить результаты выборов плохо влияет на репутацию Эрдогана, потому что бросает тень на честность и прозрачность всех предыдущих голосований.

Появился ли у Эрдогана сильный конкурент?

Результаты выборов в Стамбуле говорят о появлении нового сильного оппозиционного кандидата. В обществе уже зреют идеи, что Экрем Имамоглу может в будущем баллотироваться на пост президента.

В июне народ снова проголосует за тех же кандидатов. Они смогут снова провести свои предвыборные кампании и заручиться поддержкой союзников.

"И хотя оппозиция часто критикует то, что у президента такие широкие полномочия, в какой-то момент они могут оказаться в руках ее представителя, который при грамотном руководстве сможет пользоваться ими на благо страны", - объясняет Чагыл Касапоглу.

Не стоит забывать, что Эрдоган сам когда-то был мэром Стамбула. Эта должность позволила ему добраться до самого верха политической карьеры в Турции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Экрем Имамоглу был объявлен в апреле победителем на выборах в Стамбуле

Международное мнение и отношения с Западом

Изначальный проигрыш выборов в Стамбуле вредит международному имиджу Эрдогана. "Он не любит проигрывать. Тут дело не только в руководстве городом, но и в общем отношении к президенту, который всегда должен побеждать", - объясняет Чагыл.

Эрдоган считает себя лидером Ближнего Востока. Стоит только вспомнить недавнее грандиозное открытие в Стамбуле новой мечети на 60 тысяч человек. Таким образом он шлет сообщение всему мусульманскому миру, который готов и рад с ним сотрудничать.

С другой стороны есть Запад - Европа, раскритиковавшая действия Эрдогана, и США, эскалация отношений с которыми уже пагубно повлияли на экономику Турции.

"Эрдоган все время обвиняет запад в "экономическом саботаже". Эти выборы в некотором смысле являются его ответом всем демократическим силам", - добавляет Касапоглу.

Вряд ли ситуация в Стамбуле повлечет за собой какие-то конкретные последствия. В отношении с Европой у Турции есть свои рычаги влияния: например, 3 миллиона беженцев, которых она разместила на своей территории.

США, в свою очередь, озадачены более насущными вопросами в отношении Турции, такими как покупка Анкарой у России оборонительных систем С-400.

Вопросы общей безопасности для НАТО гораздо важнее на сегодняшний день, поэтому, в случае со стамбульскими выборами Запад, скорее всего, ограничится официальной критикой.