Коронер: перед смертью Кит Флинт принимал наркотики и пил

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе

В крови вокалиста группы Prodigy Кита Флинта, который скончался в марте, обнаружен кокаин, алкоголь и кодеин, следует из материалов дела о смерти музыканта.

При этом расследование не смогло однозначно определить, было ли случившееся самоубийством.

"Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым", - сказала рассматривавший дело коронер.

49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе 4 марта. Музыканта обнаружил его друг.

Похороны Кита Флинта состоялись 29 марта. На улицах Эссекса собрались тысячи поклонников, чтобы почтить память музыканта.

Изначально в полиции Эссекса сообщили, что признаков насильственной смерти у музыканта не обнаружили.

"Смерть не рассматривается как подозрительная, дело будет передано коронеру", - сообщили тогда в полиции.

Коронерский суд в Британии занимается расследованием необычных и неожиданных смертей.

Кит Флинт входил в состав Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сначала он был танцором, а в 1996 году дебютировал как вокалист с треком Firestarter с альбома The Fat Of The Land.

Флинт родился и провел первые годы жизни в Лондоне. В середине 1970-х он переехал с родителями в Эссекс. В конце 1980-х он познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом, который стал создателем группы. Пик популярности Prodigy пришелся на середину 1990-х.

Релиз дебютного студийного альбома Experience состоялся в сентябре 1992 года. Пластинка заняла 12-е место британского чарта и была удостоена платинового статуса в Великобритании.