Футбольное чудо: 3 гола во втором тайме вывели "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов

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Лондонский клуб "Тоттенхэм Хотспур", игравший в Амстердаме с "Аяксом" ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов , смог по совокупности победить соперника и выйти в финал.

После победы в Лондоне со счетом 1-0 на прошлой неделе "Аякс", как казалось, полностью держал игру под контролем. Первые два мяча в первом тайме забили Маттейс де Лигт и Хаким Зиеш.

Казалось, изменить ситуацию для "Тоттенхэма" может лишь чудо, и этим чудом стал Лукас Моура. Во втором тайме он дважды за четыре минуты провел мяч в ворота голландцев, а в дополнительное время, уже на 96-й минуте, бразилец вывел команду вперед и в финал Лиги Чемпионов.

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Матч между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоится в Мадриде 1 июня. Таким образом, в финале Лиги чемпионов впервые за 10 лет встретятся два английских клуба.

"Это невероятно, за два вечера мы увидели сразу два футбольных чуда, - сказал в интервью каналу BT Sport бывший тренер клуба Гленн Ходдл, - у "Тоттенхэма" было всего 45 минут, чтобы забить три гола, и они это сделали, просто невероятно!"