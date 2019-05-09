Теракт на Лондонском мосту. В суде восстановили хронологию событий

Image caption Погибшие в ходе атаки на Лондонском мосту: Кристина Арчибальд, Себастьен Беланже, Кирсти Боден, Игнасио Эчеверриа, Джеймс Макмаллан, Александр Пигар, Ксавье Тома и Сара Железняк

В Лондоне начались судебные слушания по делу о теракте на Лондонском мосту 3 июня 2017 года. Тем вечером взятый в аренду фургон въехал в толпу шедших по мосту, затем оттуда вышли трое и напали на прохожих с ножами. Погибли восемь человек; трое нападавших убиты полицией. В ходе судебных слушаний полиция впервые подробно рассказала о деталях произошедшего и об обстоятельствах гибели людей.

Летом 2017 года в Великобритании действовал повышенный уровень опасности: в марте того года одиночка напал с ножом на граждан в районе Вестминстера, убил пятерых человек и сам был застрелен полицией. 22 мая на "Манчестер-Арене" во время концерта Арианы Гранде смертник подорвал себя, в результате чего погибли 22 человека. Ответственность за обе атаки взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка "Исламское государство".

Выходцы из Марокко, 30-летний Рашид Редуан и 22-летний Юсеф Загба, а также гражданин Великобритании пакистанского происхождения, 27-летний Хурам Батт не попали в поле зрения полиции, потому что при подготовке к нападению не пытались совершить ничего противозаконного. 3 июня утром они арендовали минивэн; ножи с керамическими лезвиями и розовыми ручками они купили в обычном супермаркете сети Lidl.

3 июня около 22:00 они заехали на Лондонский мост; дальнейшее главный коронер Англии и Уэльса Марк Лакрафт описал в суде как "крайне ужасную драму".

Фургон проехал по мосту, через несколько минут камеры наблюдения зафиксировали, что он движется в обратном направлении. Он заехал на тротуар и на скорости врезался в толпу туристов. Трое в фальшивых поясах смертников выбежали из фургона, размахивая ножами и нанося ими удары. Они бежали в сторону Боро-маркета, популярного в городе рынка, где продают в том числе уличную еду. Сам рынок в это время не работал, но вокруг него были десятки ресторанов и пабов. Была суббота, и все они были переполнены.

Согласно представленной в суде реконструкции событий, атака продолжалась несколько минут, и остановить ее смогли в том числе прохожие.

Фургон "Рено" въехал на тротуар и сбил французского туриста Ксавье Тома, который в момент нападения разговаривал с сыном по мобильному телефону, и его подругу Кристин Делкро. Они приехали в Лондон из Парижа на выходные. Делкро сказала в суде, что у нее были "очень плохие предчувствия" из-за предыдущих атак в Англии, но она решилась на поездку, чтобы не огорчать Тома.

Сильный удар выбросил Тома в Темзу, его тело смогли найти только через несколько дней. Делкро попала под колеса машины, но выжила.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меморал памяти погибших на Лондонском мосту

В этот момент под колесами минивэна погибла 30-летняя гражданка Канады Кристина Арчибальд. Она и ее жених Тайлер Фергюсон ехали на метро и решили выйти на станции London Bridge - прогуляться. Фергюсон потом сказал в суде, что за несколько секунд до случившегося на мосту невеста взяла его за руку, остановила и целовала несколько секунд.

Сразу несколько полицейских в суде заявили, что Ксавье Тома и Кристина Арчибальд могли бы выжить, если бы бордюр на Лондонском мосту был выше - и не позволял заехать автомобилю на пешеходную часть. Такой бордюр власти обещали установить после схожей атаки на Вестминстерском мосту в марте.

Нападавшие выбежали из остановившегося фургона. Хурам Батт в футболке лондонского "Арсенала" нанес несколько смертельных ранений учившейся в Лондоне австралийской студентке Саре Железняк.

На нападавших бросился работавший в Лондоне французский повар Себастьен Беланже, но его атаковали все трое вышедших из фургона, вытеснили в угол и убили.

30-летняя медсестра из Австралии Кирсти Боден была в пабе под Лондонским мостом. Услышав крики, она побежала в сторону остановившегося фургона - "в ужасе от своей храбрости", рассказал в суде ее муж Джеймс Ходдер. Боден начала оказывать помощь 26-летнему французу Александру Пигару. Он был без сознания и умирал. Хурам Батт толкнул Боден и ударил ее в грудь ножом. Она побежала, попыталась скрыться в одном из переулков, но скончалась от потери крови.

Родственники Боден и Пегара 8 мая 2019 года обнимались и держались за руки в суде.

Убийцы бросились бежать с моста, у входа в паб один из них смертельно ранил 32-летнего британского бизнесмена Джеймса Макмаллана.

Испанский банкир Игнасио Эччевериа возвращался с прогулки на скейтборде и увидел, как нападавшие ранили и пытаются добить женщину. Он бросился на одного из них, несколько раз ударил скейтом, но в итоге сам был убит. В октябре 2018 года он был посмертно награжден медалью за спасение женщины и личный героизм.

На пути к Боро-маркету их атака начала захлебываться. В ресторан El Pastor нападавших и вовсе не пустили, закидав кружками, бутылками и стульями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция в районе Лондонского моста поздно вечером 3 июня 2017 года

Трое в поясах смертников забежали в почти опустевший стейк-хауз Black&Blue, где столкнулись с 47-летним футбольным фанатом Роем Лэрнером. "Я кричал этим ублюдкам: валите к чертям, я за "Милуолл!" - рассказывал он в интервью газете Sun. Лэрнера несколько раз легко ранили, он попал в больницу; там друзья подарили ему шуточный подарок - книгу "Учитесь бегать".

Через восемь минут после нападения всех троих его участников застрелила полиция.

Марк Лакрафт в суде выразил соболезнования всем родственникам погибших. Он пообещал, что после суда они получат "очевидные и понятные" ответы о том, что произошло с погибшими - чтобы их близкие и родственники жили в покое.