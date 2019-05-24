Тереза Мэй. Обреченная властью

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Ее встречали как "новую Железную леди", а провожают улюлюканьем и саркастическим смехом со всех сторон. Терезу Мэй - вторую женщину-премьера в британской истории - "брексит" сначала вознес на самую вершину, а затем уничтожил.

Объявляя о своей отставке с 7 июня, Тереза Мэй не смогла сдержать слез: "Я вскоре покину пост, который мне выпала честь занимать. Вторая женщина- премьер. Но точно не последняя! Я делаю это без злого умысла, а с огромной и бесконечной благодарностью за возможность служить стране, которую люблю".

По всей логике британской политической культуры Тереза Мэй уже давно должна была уйти.

Первый "железный" повод был в январе 2019 года, когда Палата общин невиданным до того в истории большинством отвергла проект соглашения о выходе из ЕС. Кабинет Мэй не смог выполнить свою наиглавнейшую, по сути единственную, задачу: организованно вывести Британию из Евросоюза к 29 марта.

Тереза Мэй в марте предприняла вторую попытку договориться. Опять разгром. "Ну теперь уж точно должна уйти", - рассуждали комментаторы. Но нет - в день несостоявшегося "брексита", 29 марта, Мэй делает третий заход, за провалом которого вся политическая Европа следит, не сдерживая хохот.

А Мэй всё равно остается.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Уход Терезы Мэй - самое большое ожидание британских политиков в 2019 году

Британские политики и публицисты все эти несколько месяцев размышляли, что заставляло премьер-министра так себя вести.

Кто-то обвинял ее в том, что она банально цеплялась за власть.

Кто-то предполагал, что Мэй всеми силами старалась уберечь родную Консервативную партию от развала и именно поэтому до конца пыталась протолкнуть свой вариант "брексита": она надеялась, что этот компромиссный вариант помирит враждующие фракции. Тщетно.

Возможно, эти предположения верны. А может быть, дочь священника Тереза Мэй была одержима почти религиозным чувством миссии: она решила, что история и провидение возложили на нее эту задачу: стать премьер-министром, который вывел Британию из Европейского союза - и она обязана довести дело до конца.

Но миссия оказалась невыполнима.

Похоже, Тереза Мэй - по крайней мере поначалу - просто не понимала, как не понимал почти никто в Британии, что это значит: попытаться вывести страну из союза, в который она перед этим интегрировалась почти полвека.

Сейчас почти никто уже не вспоминает, о чем новоиспеченный премьер-министр Тереза Мэй говорила в первых программных речах летом 2016-го.

О социальной справедливости. О заботе о бедных. О контроле трудящихся над владельцами их компаний. "Брексит" там присутствовал, конечно же. Где-то в конце, в виде округлых фраз, которые затем оформились в мантру "Брексит есть брексит, и мы добьемся великих успехов на этом пути".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Брексит есть брексит" - эту общую фразу Терезы Мэй политики трактовали каждый в свою пользу. И разочарованы остались все

Может быть, партийному функционеру Терезе Мэй не хватило визионерства, решительности, готовности отказаться от поиска компромисса там, где он недостижим. Но главная причина ее провала - она оказалась в тупике. В ситуации, где любое решение вызывает шквал возмущения либо с одного, либо с другого фланга расколотой "брекситом" политической элиты.

"Смесь зашоренности и упрямства"

Когда в ноябре 1990 года тори свергали Маргарет Тэтчер, ее в стране либо ненавидели, либо обожали. О Терезе Мэй в основном говорят с изумленным презрением - причем все.

"На посту премьер-министра Тереза Мэй проявила смертоносную смесь зашоренности и упрямства, которая автоматически ведет к непродуманным решениям. Список ее грубых ошибок слишком долог, чтобы приводить его здесь, но он обязательно должен включать решение толковать результат референдума о членстве в ЕС как решительный выбор британского народа. Референдум закончился почти вничью, и это должно было бы означать, что желания обеих сторон надо учитывать, чтобы не углублять раскол. Вместо этого Мэй повела себя как британский командующий в битве на Сомме в Первой мировой: наступать, невзирая на обстоятельства!" - это в день несостоявшегося "брексита" писал обозреватель проевропейской газеты Independent Патрик Кокбёрн.

"Она металась из стороны в сторону, беспринципно, пытаясь ловить ветер. О каком сплочении вокруг общего дела можно говорить, когда не знаешь, что это за дело? Месяц за месяцем Мэй, как попугай, повторяла "брексит есть брексит". Трудно себе представить более туманное, более уклончивое выражение по отношению к невероятно сложному политическому вопросу", - это апрельская колонка публициста-брекзитер Харри Маунта в газете-флагмане евроскептиков Daily Telegraph .

Это раздражение появилось не в последние месяцы - оно нарастало по крайней мере с первой половины 2018 года, когда пришла пора что-то решать относительно "брексита", и выяснилось, что решения, устраивающего всех или хотя бы большинство, нет.

"Во время референдума Мэй поступила вполне разумно (или, как сказали бы ее критики, цинично), заняв позицию "пассивного сторонника ЕС". Благодаря этой позиции ее кандидатура на пост лидера подошла всем. Брекситёры думали, что когда она говорит "брексит есть брексит" - она это всерьёз, а сторонники ЕС думали, что она понимает их тревоги", - размышлял в конце 2018 года обозреватель Spectator Джеймс Форсайт.

"Но премьерство Мэй подорвало это доверие. Брекситеры небезосновательно утверждают, что она отнеслась к "брекситу" как к задаче, требующей скорее минимизации ущерба, чем реализации открывающихся возможностей. Как признал один из членов кабинета, решение поставить на первое место единство партии и поручить проект стороннику ЕС оказалось катастрофическим. Теперь они полны решимости сделать брекситера следующим лидером", - писал обозреватель Spectator полгода назад.

Загвоздка в том, что от замены Терезы Мэй на кого бы то ни было проблема "брексита" сама собой не исчезнет и не разрешится. Как не исчезнет и раскол в обществе и политической элите Британии.

Карьера и рекорды

Тереза Мэй шла к вершине сорок лет.

"Я не припомню, когда у нее не было намерений пробиться в политике", - сказала еще в 2011 году ее однокашница по Оксфордскому университету Пэт Фрэнкленд.

Image caption Тереза Мэй с юных лет хотела быть политиком

С будущим мужем Филипом Мэй Тереза Брэзиер познакомилась на дискотеке студенческой Консервативной ассоциации. Их свела знакомая студентка из Пакистана Беназир Бхутто, которая станет премьем-министром Пакистана.

Восхождение не было слишком быстрым. В 29 лет Мэй - депутат районного совета на юго-западе Лондона.

Затем - две неудачных попытки избраться в депутаты парламента. Наконец, третья удачная - в 1997 году.

Через пять лет Мэй стала председателем Консервативной партии (лидером партии тогда был Иан Дункан Смит).

В 2010-м Мэй заняла пост главы департамента по делам женщин в правительстве Дэвида Кэмерона. В 2012-м стала министром внутренних дел.

Наконец, в июле 2016-го, после референдума о "брексите" и отставки Кэмерона, не совсем непредсказуемо, но все-таки несколько неожиданно Тереза Мэй была избрана новым лидером Консервативной партии и стала премьер-министром.

Премьер-министру Мэй принадлежат два рекорда, которые неминуемо будут вписаны в историю британской политики. Оба - со знаком минус.

Первый - это разгромное поражение 15 января 2019 года в Палате общин при голосовании по проекту соглашения о выходе из ЕС. 432 против 202 - с таким счетом правительство (которому по идее принадлежит большинство в Палате общин) не проигрывало никогда.

Второй рекорд - это 36 членов правительства, ушедших в отставку за последние два года. Второй в этом списке - лейборист Тони Блэр: у него ушли 29 членов правительства. Но только за десять лет, а не за два года.

Тут надо иметь в виду, что членов правительства в Британии - примерно 160-170 человек. Это все депутаты Палаты общин, от премьер-министра до какого-нибудь парламентского секретаря, которые имеют отношение к работе правительства и его взаимодействию с парламентом.

Чем теперь займется Тереза Мэй?

Может быть, как это принято среди бывших президентов и премьеров, Мэй возьмется писать мемуары и кататься по миру с лекциями за гонорары, сравнимые с годовой зарплатой премьер-министра.

А может, останется депутатом парламента и со временем попытается вернуться в правительство. Как показали эти три года, Тереза Мэй - очень настойчивый человек.