Как повернуть глобальное потепление вспять? Вопросом занялись ученые в Кембридже

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Недостаточно просто снизить уровень выбросов парниковых газов в атмосферу

Удаление углекислого газа из атмосферы, заморозка полюсов, озеленение океанов - эти и другие менее радикальные предложения спасти планету от глобального потепления будет анализировать группа ученых в Кембридже.

Инициативу создать новый исследовательский центр координирует бывший научный советник британского правительства профессор Дэвид Кинг. Ученые исходят из того, что предлагаемые сейчас меры не смогут предотвратить опасное и необратимое изменение климата на планете.

"Мы зашли слишком далеко, что касается глобального потепления. От разговоров о том, как не допустить роста выбросов, мы дошли до обсуждения способов очистки атмосферы от парниковых газов", - говорит профессор Каллум Робертс из университета Йорка.

"То, что мы предпримем в ближайшие 10 лет, определит будущее человечества на предстоящие 10 тысяч лет, - говорит профессор Кинг. - В мире нет сейчас иного центра, который занимался бы этой важнейшей проблемой".

Как говорит профессор Эмили Шукборо, климатолог из Кембриджского университета, основной задачей нового центра станет не только оценка геоинженерных проектов (вмешательства в процесс глобального потепления климата), но и решение проблемы климата.

Центр геоинженерных проектов является частью университетской инициативы "Будущее без парниковых газов", которую возглавляет доктор Шукборо. В ее рамках будут совместно действовать климатологи, инженеры и социологи.

"Проблема глобального потепления является одной из острейших проблем нашего времени, и мы знаем, что должны реагировать на неё со всей серьезностью", - говорит климатолог.

Подмораживание полюсов

Одной из самых многообещающих идей является проект увеличения отражательной способности облаков над полюсами планеты.

С этой целью предлагается распылять морскую воду с помощью мощных гидрантов, установленных на автоматических судах в полярных водах.

Таким образом в воздухе будут возникать микрокапли солевого раствора, которые будут образовывать облако с более высоким альбедо или отражательной способностью, и таким образом охлаждать воду и воздух в своей тени.

Захоронение углекислоты

Другим новым подходом является вариант известной концепции забора или секвестра углекислоты из атмосферы. Он предполагает перехват выбросов углекислого газа на угольных или газовых теплоэлектростанциях или сталелитейных заводах и захоронение их под землей.

Профессор Питер Стайринг из университета Шеффилда участвует в разработке пилотного проекта секвестру и утилизации СО2 совместно с металлургической компанией Tata Steel в городе Порт-Талбот в южном Уэльсе.

Этот проект предусматривает создание установки по переработки выбросов углекислого газа в топливо, причем эта установка должна работать на тепловой энергии, вырабатываемой на месте.

"У нас имеется источник водорода, у нас есть источник углекислого газа, у нас есть источник тепла, а также источник возобновляемой электроэнергии от сталелитейного производства, - говорит профессор Стайринг. - Мы собираемся использовать все эти источники в процессе производства синтетического топлива".

Засев океанов водорослями

Другое предложение, которое рассмотрит новый центр, - засев океанов живыми водорослями с целью увеличения поглощения углекислого газа.

Такая схема предполагает распыление над океаном порошкового железа, которое стимулирует рост фитопланктона. Ранее проводившиеся эксперименты показали, что рост водорослей не приводит к достаточному росту объемов поглощаемой СО2 и может даже привести к нарушениям в работе экосистемы.

Но, как говорит профессор Каллум Робертс из университета Йорка, даже ранее отвергнутые концепции необходимо в нынешних условиях срочно пересматривать и по возможности использовать.

А все потому, что у человечества просто не остается других путей для предотвращения необратимого изменения глобального климата.

"В начале моей научной карьеры люди приходили в ужас от предложений активного вмешательства, например, в проблему сохранения коралловых рифов, - говорит профессор Робертс. - А сейчас они с отчаянием смотрят на экосистему, которая исчезнет к концу текущего столетия, и поэтому все варианты вмешательства снова подлежат рассмотрению".

Такие варианты включают размножение генетически модифицированных кораллов, способных выдержать повышение температуры воды, а также сброс в море химических веществ, которые могут сделать воду менее кислотной.

"Пока что я думаю, что наилучшим вариантом было бы использование природных механизмов для смягчения последствий изменения климата, - говорит профессор Робертс. - Но я считаю, что более радикальные подходы к решению этих проблем вполне законны".

Мысли о немыслимом

Подобные идеи имеют множество потенциально опасных аспектов и могут оказаться неосуществимыми.

Однако Питер Уодамс, профессор океанологии в Кембриджском университете, считает, что им необходимо дать научную оценку и определить, можно ли преодолеть возможные негативные последствия их применения. По его словам, одно только снижение уровня эмиссии парниковых газов в атмосферу будет недостаточным.

"Если мы просто снизим уровень таких выбросов, мы достигнем только того, что глобальное потепление замедлится. И это плохо, потому что уже сейчас средняя температура планеты слишком высока и мы уже сейчас имеем в атмосфере слишком много углекислого газа.

"Поэтому мы считаем, что геоинженерные проекты могут привести к тому, чтобы активнее выводить парниковые газы из атмосферы. Мы в состоянии снизить уровень СО2 ниже того, что существует сейчас, и охладить климат до того уровня, который существовал до промышленной эпохи", - говорит ученый.