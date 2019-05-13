Марин Ле Пен едет в гости к врагам Путина. Вместе они мечтают перевернуть Европу

Юри Вендик Русская служба Би-би-си
  • 13 мая 2019
Марин Ле Пен, Владимир Путин, март 2017 Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Два года назад Путин поддерживал Марин Ле Пен на президентских выборах (но она не победила). Теперь Ле Пен пытается строить альянс с враждебными России партиями

Большой друг Путина Марин Ле Пен впервые едет в Эстонию - в гости к врагам Путина, резко антироссийской правопопулистской партии ЭКРЕ. Вместе эти союзники, объединившиеся перед выборами в Европарламент в конце мая, обещают устроить переворот в европейской политике - но в ближайшее время у них это вряд ли получится.

"Национальное собрание" француженки Ле Пен и Эстонская консервативная народная партия (ЭКРЕ) входят в новый Европейский альянс народов и наций (ЕАНН), неформальным лидером которого является итальянский вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини и в который вошли правые популисты - борцы с иммиграцией и Брюсселем, почитатели "традиционных христианских ценностей" - из десятка стран Евросоюза.

Марин Ле Пен посетит Эстонию во вторник и встретится с руководством ЭКРЕ, включая лидера партии и министра внутренних дел Марта Хельме.

"Наша цель - стать правящей силой, силой перемен в Европе", - объявил Сальвини в начале апреля на презентации альянса, самыми сильными членами которого стали, помимо партий самого Сальвини и Ле Пен, австрийская Партия свободы, входящая в правительственную коалицию, а также немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии".

Проевропейские либеральные политики и эксперты бьют тревогу: альянс Сальвини и другие подобные политические силы могут значительно увеличить свое представительство в новом составе Европарламента и действительно начать влиять на общеевропейскую политику.

"Завоевав определенное количество мандатов [в Европарламенте], антиевропейские силы смогут влиять на ключевые процессы и решения. Антиевропейские партии смогут чинить препятствия в работе Европарламента в области внешней политики, реформы еврозоны, свободы передвижения, а также ограничить возможности ЕС в части сохранения европейских ценностей, касающихся свободы мнений, власти закона и гражданских прав", - писали в феврале этого года аналитики Европейского совета по международным отношениям.

Другие эксперты, однако, советуют сторонникам евроинтеграции и либеральных ценностей пока не паниковать: правого поворота и развала ЕС не предвидится.

Во-первых, судя по опросам, правые популисты и проповедники "нелиберальной демократии" в разных ее изводах не наберут на выборах Европарламента даже относительного большинства. Хотя евровыборы, как известно по опыту, нередко предподносят сюрпризы в отдельных странах.

Во-вторых, партии альянса Сальвини и Ле Пен сильно расходятся во взглядах даже на ключевую для них проблему иммиграции, а их позиции в отношении, например, России и санкций вообще диаметрально противоположны.

В третьих, пресса и оппоненты часто преувеличивают "антиевропейскость" этих партий: на деле они не добиваются уничтожения ЕС, по крайней мере сейчас.

"Речь не идет о евроскептицизме. Они только хотят изменить ЕС, чтобы больше власти было у национальных государств, и меньше - у Брюсселя", - говорит живущий в Вене политолог Антон Шеховцов, много лет изучающий европейских правых и их сотрудничество с Россией.

Состав Европейского альянса народов и наций по состоянию на 12 мая 2019 года
"Лига", Италия входит в правительство
"Национальное собрание", Франция оппозиция
Партия свободы, Австрия входит в правительство
"Альтернатива для Германии" оппозиция
Партия свободы, Нидерланды оппозиция
Датская народная партия не входит в правительство, но поддерживает его
Партия свободы и прямой демократии, Чехия оппозиция
"Настоящие финны", Финляндия оппозиция (были в правительстве в 2015-2017)
"Шведские демократы" оппозиция
ЭКРЕ, Эстония входит в правительство

Аналитический центр Europe Elects на основе предвыборных опросов в апреле подсчитал, что новый Европейский альянс народов и наций может провести в Европарламент 85 депутатов.

Это огромный скачок по сравнению с 37 мандатами, которыми сейчас располагает "Европа наций и свободы" - фракция в Европарламенте, куда входят основные партии ЕАНН. Но в Европарламенте - 751 или 705 депутатов (в зависимости от того, выйдет-таки Британия из ЕС или нет).

Кроме того, в нынешнем Европарламенте есть еще две фракции евроскептиков, в которых больше сотни депутатов, часть партий из этих фракций войдет в ЕАНН, и с учетом этой перетасовки будущие завоевания национал-популистов выглядят и вовсе невзрачно.

Ведущие всеевропейские либеральные союзы-партии - либерально-консервативная "Европейская народная партия", левоцентристский "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" и "Альянс либералов и демократов за Европу" в сумме, по подсчетам Europe Elects и Financial Times, потеряют какое-то количество мест, но все равно соберут большинство.

Надежды на венгров и поляков

ЕАНН сможет стать третьей силой в Европарламенте, и то лишь только в случае, если в альянс вступят будущие евродепутаты от правящих партий Венгрии и Польши, - "Фидес" и "Право и справедливость".

Судя по опросам, "Фидес" может взять на евровыборах 14-15 мандатов (из 21 мандата венгерской квоты); у ПиС перспективы похуже - всего 15-20 из 51 зарезервированного за Польшей места.

Маттео Сальвини очень надеется на это пополнение и в течение последнего года уже несколько раз встречался с венгерским премьером Виктором Орбаном, а в январе ездил в Варшаву.

"Польша и Италия будут творцами новой весны в Европе, возрождения европейских ценностей", - сказал тогда Сальвини на пресс-конференции после встречи с лидером партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярославом Качиньским.

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Image caption Маттео Сальвини (справа) за последний год несколько раз встречался с Виктором Орбаном. Но Орбан в альянс под начало Сальвини не спешит.

ПиС, однако, пока к альянсу не присоединился - в частности, из-за того, что в него входит нелюбимая поляками "Альтернатива для Германии".

На "Фидес" надежд чуть больше. Эта партия в Европарламенте входит в респектабельную "Европейскую народную партию", но совсем недавно членство "Фидес" в этой фракции приостановили - за антидемократическую внутреннюю политику. В ответ Виктор Орбан уже заявил, что евродепутаты от его партии не поддержат кандидатуру Манфреда Вебера, выдвинутого ЕНП на пост председателя Еврокомиссии.

В последний раз Сальвини приезжал в Венгрию в самом начале мая и вместе с Орбаном посетил циклопических масштабов заграждение, построенное правительством Орбана на южной границе страны в качестве защиты от нелегальных иммигрантов.

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Image caption Лидер эстонской ЭКРЕ Март Хельме, отвечая на вопрос о визите дружащей с Россией Ле Пен, сказал, что Россия должна вернуть Эстонии территории, принадлежавшие той до Второй мировой

Сальвини и Орбан говорят друг другу комплименты и обещают сотрудничать, но о формальном вступлении в новый альянс лидер "Фидес", как и поляки, объявлять не спешит.

"Не факт, что "Фидес" уйдет из ЕНП в альянс Сальвини, хотя шансы растут, - рассуждает венгерский политолог Петер Креко. - С одной стороны, Орбан только формально остается членом ЕНП, он уже открыто ведет кампанию против нее и идеологически принадлежит к крайне правым, он для них - герой [...] С другой стороны, если его окончательно исключат из ЕНП, у него будет больше проблем на переговорах о бюджете ЕС в части наказаний за несоблюдение принципа верховенства закона, а кроме того, он лишится политического зонтика".

Орбан пытается найти выход, предлагая ЕНП и альянсу Сальвини объединить силы в будущем новом созыве Европарламента, но, по мнению Креко, этот призыв "нереалистичен".

Слишком разные единомышленники

Многие политологи из числа тех, кто критически относится к националистам и популистам, полагают, что новый альянс не сможет стать серьезной силой в Европарламенте или даже развалится по той причине, что входящие в него партии занимают разные позиции по некоторым ключевым вопросам.

Даже по такому, казалось бы, главному объединяющему их вопросу, как иммигранты из южных стран.

Все партии ЕАНН - против иммигрантов. Некоторые из них даже увлекаются откровенно ксенофобской и расистской риторикой.

Но при этом Маттео Сальвини - за то, чтобы иммигранты, прибывшие через Средиземное море в его родную Италию, были распределены между всеми странами Евросоюза, тогда как националисты из Центральной и Восточной Европы - решительно против этого.

Россия за скобками

Совершенно по-разному члены альянса смотрят и на "российскую проблему", пусть это и далеко не главный вопрос европейской политики.

Ведущие силы альянса симпатизируют путинской России. Сальвини фотографировался на Красной площади в футболке с портретом Путина. Ле Пен в статусе кандидата в президенты Франции ездила в Москву, а ее соратники регулярно посещали аннексированный Крым. Министр от австрийской Партии свободы пригласила Путина на свою свадьбу.

Все они, как и "Альтернатива для Германии" - за отмену санкций против России (что, впрочем, не мешает представителям их стран в ЕС рутинно, каждые полгода, голосовать за продление этих санкций).

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Image caption "Я - здесь", - написал на портрете Путина этот участник митинга в поддержку Маттео Сальвини в декабре прошлого года в Риме

При этом национал-популисты Центральной и Восточной Европы по очевидным причинам придерживаются совершенно иных взглядов на Россию. Эстонская ЭКРЕ или потенциальный союзник альянса, польская ПиС, и слышать не хотят о безусловной отмене санкций и вообще смягчении политики ЕС в отношении путинской России.

"Они постараются оставить эти вопросы за скобками, но, конечно, это очень разные партии, - предполагает Антон Шеховцов. - Поэтому я скептично настроен в отношении перспектив этой группы просуществовать до конца [срока полномочий этого созыва Европарламента]. Они сейчас слишком много пытаются вынести за скобки".

Поворот в настроениях

Кроме всего прочего, некоторые политические оппоненты национал-популистов, глядя на результаты опросов, начинают надеяться, что звездный час Сальвини и соратников прошел - или, по крайней мере, начинается смена фаз в настроениях европейского общества.

Кризис конца первого десятилетия века, банкротство Греции и проблемы других южных стран еврозоны, даже миграционный кризис уходят все дальше в прошлое, шок от них проходит, и пока не грянул какой-нибудь новый кризис, в настроениях европейцев наметился поворот.

Социологическая служба Евросоюза "Евробарометр", опросив этой весной почти 28 тысяч жителей ЕС, выяснила, что 68% из них считают, что членство в Евросоюзе - это в целом хорошая и выгодная для стран ЕС вещь, а 61% опрошенных считает, что членство в ЕС выгодно и конкретно для их страны.

"Евробарометр" отмечает, что это самый высокий уровень одобрения ЕС с 1983 года.

При этом еврооптимисты распределены относительно равномерно по всему ЕС: в 25 из 28 стран (исследованием была охвачена и уходящяя Британия) абсолютное большинство - за Евросоюз.

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