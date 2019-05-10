Почему четыре английских клуба в финалах еврокубоков - это большой успех и проблема для фанов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мадридский стадион "Ванда метрополитано", где 1 июня в финале Лиги чемпионов сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", после реконструкции в 2017 году вмещает почти 68 тыс. зрителей

Финалистами футбольной Лиги Европы стали лондонские "Челси" и "Арсенал". Днем раньше оформился финал Лиги чемпионов: в нем встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм Хотспур".

Впервые с середины 1950-х годов в финалах европейских кубков представители одной страны. Этот престижно с точки зрения национального чемпионата и, кажется, неудобно для фанатов.

Почему это престижно

Потому что такого раньше просто никогда не было. Несколько раз в финалах играли по три клуба из одной страны - Испании, Германии и Италии, но никогда все четыре. Более того, три клуба в финалах этого года представляют один город - Лондон.

В сезоне 2018-2019 годов английские клубы остановили доминирование испанских.

Пять лет Лигу чемпионов выигрывали "Барселона" и "Реал". Мадридский клуб побил рекорд, державшийся с создания Лиги чемпионов - он выигрывал ее трижды подряд.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") - среди лучших тренеров Премьер-лиги. Один из них в этом году выиграет Лигу чемпионов

Финал Лиги чемпионов в Мадриде будет первым с 2013 года, в котором не будут играть ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду.

Английскую Премьер-лигу уже давно называют сильнейшим национальным футбольным турниром в Европе, однако в последние годы подобные заявления не находили подтверждения в европейских кубках.

Теперь же о силе Премьер-лиги говорит даже то, что чемпион прошлого года (и вероятный чемпион этого) "Манчестер Сити" не сумел выйти даже в полуфинал Лиги чемпионов; его остановил другой английский клуб - лондонский "Тоттенхэм".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Тоттенхэм Хотспур" впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов

Традиционно считалось, что национальный чемпионат для Англии имеет приоритет над европейскими кубками. Особенно это касалось Лиги Европы, на матчи которой английские клубы часто выставляли вторые составы.

Для ведущих клубов, борющихся за место в первой четверке, европейские матчи, играющиеся в середине недели - всегда дополнительная нагрузка перед уикэндом, в который проходит очередной тур Премьер-лиги.

Все изменили деньги и правила УЕФА. Лига чемпионов всегда позволяла заработать. Но в 2019-м победитель получит больше 116 млн евро, а всего в этом турнире разыгрывается больше 1,3 млрд евро.

Конкуренция за лидерство в английской Премьер-лиге заметно возросла: к "большой четверке" ("Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси") добавились "Манчестер Сити" с его неограниченными финансовыми возможностями и "Тоттенхэм" с его новым стадионом на 62 тыс. мест, который уже называют лучшим в Англии.

В этих условиях попадание в четверку, гарантирующее путевку в Лигу чемпионов, стало желанным трофеем, заполучить который не так-то просто.

В 2015 году УЕФА объявила, что победитель Лиги Европы будет отныне получать место в Лиге чемпионов. В итоге английские клубы играют в финале этого турнира третий год подряд.

Почему это проблема

"Арсенал" и "Челси" сыграют 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" - 1 июня на мадридском стадионе "Ванда метрополитано".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Арсенал" и "Челси" встретятся в финале Лиги Европы

Олимпийский стадион в Баку вмещает 68700 зрителей, клубы получат только по 5800 доступных билетов стоимостью от 26 до 121 фунта для фанатов "Арсенала" и стоимостью от 17 до 95 фунтов для болельщиков "Челси".

При этом, пишет газета Guardian, только у "Арсенала" 45 тыс. владельцев абонементов на все матчи сезона и 180 тыс. членов фан-клубов во всем мире. Данные "Челси" меньше, но сопоставимы.

37 тыс. билетов УЕФА запускала в свободную продажу в январе-марте 2019 года, а остальные были распределены среди организаторов, футбольных федераций, коммерческих партнеров УЕФА, вещателей и в рамках корпоративного гостеприимства.

В итоге билеты можно найти на сайтах перекупщиков практически в любой стране Европы, их стоимость от 400 до 2500 фунтов.

"Арсенал" и "Челси" намерены обратиться в УЕФА за дополнительными квотами.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Меньше 12 тыс. фанатов "Челси" и "Арсенала" сумеют попасть в Баку по клубным квотам

При этом полет из Лондона в Баку за день до финала Лиги Европы и вылет обратно на следующий день обойдутся в 950-2500 тысячи фунтов - с двумя-тремя пересадками, билетов на прямые рейсы нет.

Всего неделей позже те же билеты будут стоить 300-400 фунтов. Две ночи в трехзвездочном отеле - это еще 600-1000 фунтов.

Схожие проблемы у болельщиков "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", им достанется по 17 тыс. билетов на 67-тысячный стадион, но это все равно значительно меньше, чем количество владельцев абонементов, посещавших матчи Лиги чемпионов.

"За финал готов ограбить банк"

Обычно из Лондона в Мадрид можно улететь за 100-150 фунтов. В этот раз на даты финала Лиги чемпионов даже лоукостер Ryanair предлагает билеты за 800 фунтов из Лондона. Самые дешевые билеты на прямой рейс из Ливерпуля - 1100 фунтов.

"Я искал любые билеты, я даже прикидывал, как добраться до Испании на пароме - из Портсмута в Бильбао. А еще у меня была бронь на Airbnb, но в среду утром ее отменили, и выставили новую цену - 1000 фунтов за ночь", - рассказал газете Guardian фанат "Ливерпуля" Крис Андерсон.

Один из фанов "Тоттенхэма" признался, что готов за билет на финал ограбить банк: "Я уже сказал супруге: "Прости, но с нашего банковского счета пропадет несколько тысяч". Такое происходит раз в жизни".

Руководство "Тоттенхэма" не исключило, что покажет финал Лиги чемпионов на новом стадионе клуба в северном Лондоне.

В Ливерпуле хотели сделать то же самое, но домашний стадион команды "Энфилд" занят двумя большими концертами, поэтому клуб организует трансляцию финала на площадке "Эхо арена" на берегу реки Мерси.