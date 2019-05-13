Правообладатель иллюстрации Visit Faroe Islands/Tróndur Dalsgarð Image caption Членам "розовой группы" повезло с погодой

В северной части Атлантического океана лежит группа вулканических островов, известных своей первозданной суровой красотой. Однако из-за наплыва туристов власти Фарерских островов объявили в этом году, что временно закрывают доступ на свою территорию.

Первое, на что обращаешь внимание, попадая на эти острова, лежащие между Норвегией и Исландией, так это погода. Причем, еще в самолете, который из-за сильнейших порывов ветра испытывает сильную тряску, совершая посадку в аэропорту Вагар.

Стоит только выйти из здания терминала, как ветер чуть ли не сбивает тебя с ног.

Когда власти этого архипелага объявили в апреле, что закрывают на два дня 11 популярных туристических мест, они также бросили клич в поисках волонтеров.

"Закрыто на профилактику, открыто для волонтуризма" - говорилось в видеоролике.

Из тысяч поданных заявок были отобраны 100 человек в возрасте от 18 до 75 лет из 25 стран в разных уголках мира, даже из Австралии.

Эти добровольцы согласились оплатить свой перелет и работать два дня на определенных туристических площадках. Взамен их кормят и расселяют бесплатно.

По прибытии их разделяют на группы по цветам и рассылают по 18 островам в помощь местным жителям.

Правообладатель иллюстрации SAVIOUR MIFSUD Image caption "Коричневая группа" вооружилась кувалдами, мотыгами, тележками и большим количеством каната для работы в условиях тумана

"Коричневой группе" быстро нашлась работа возле самой важной местной достопримечательности в деревне Чирчюбёвур на острове Стреймой, где постоянно живет не больше 50 человек.

Большинство волонтеров, среди которых есть британцы, норвежцы, датчане и ирландцы, слабо представляют себе, что их ожидает.

А ждет их 7-километровая каменистая тропа, змейкой уходящая куда-то наверх в туманные скалистые вершины, по ходу которой придется еще и переворачивать тяжелые валуны.

Правообладатель иллюстрации SAVIOUR MIFSUD Image caption Работы у волонтеров из "коричневой группы" непростая

Правообладатель иллюстрации SAVIOUR MIFSUD Image caption В начале тропы волонтеры вбивают в землю цветокодированные указатели, которые местные называют "пастырями"

Правообладатель иллюстрации SAVIOUR MIFSUD Image caption Волонтеры создают кладки из камней, призванные помочь сориентироваться фермерам и туристам

Правообладатель иллюстрации SAVIOUR MIFSUD Image caption Базовый принцип безопасности тут такой: путник должен видеть ближайшую кладку камней даже в сильный туман

Под конец первого дня все члены группы в царапинах, охают и ахают от натруженных с непривычки мышц.

Но для многих с усталостью приходит и чувство радости и принадлежности общему делу.

Датчанин Каспар Абент приехал сюда в поисках чего-то нового, чтобы отвлечься от офисных будней.

"Работать было трудно - мы были на суровой природе, дул сильный ветер, да еще приходилось таскать тяжелые камни", - делится он.

На следующий день они продолжили прокладывать каменистую тропу.

"Зеленой группе" досталась работа на другом острове, Сандой, находящемся на расстоянии недолгой паромной переправы. Добровольцы попали в деревню Скарванес, где проживает меньше 10 человек.

Этой команде из американцев и немцев надо починить старую каменистую тропу, ворота и построить ступеньки или приступки для перелезания через ограду.

Правообладатель иллюстрации SAVIOUR MIFSUD Image caption Полным ходом идут работы на крутом склоне возле села Скарванес

Правообладатель иллюстрации SAVIOUR MIFSUD Image caption По ходу пешей тропы прорывается канал для воды

Правообладатель иллюстрации Visit Faroe Islands/Tróndur Dalsgarð Image caption Ступеньки через заграждение необходимы - это единственный способ перебраться через забор, который разделяет фермерские хозяйства и препятствует свободному передвижению отарам овец

Правообладатель иллюстрации SAVIOUR MIFSUD Image caption Узкая тропа оказалась повреждена в результате схода лавины, и ее надо укрепить

Правообладатель иллюстрации SAVIOUR MIFSUD Image caption Волонтеры из "зеленой группы" идут к месту работ

Другие группы волонтеров заняты построением смотровых площадок, чтобы оградить этот природный парк и защитить птичий заказник.

Правообладатель иллюстрации Visit Faroe Islands Image caption "Желтая группа" перекладывает путь, ведущий к смотровой площадке на вершине горы неподалеку от города Кляксвуйк

Будущее Фарерских островов

После двух дней тяжелой работы организаторы этой акции, которая называется "Посети Фарерские острова" (Visit Faroe Islands), говорят участникам, что те внесли заметный вклад, который намного превзошел ожидания организаторов.

"Было просто прекрасно увидеть столько людей со всего мира, которые собрались и вместе с местными жителями и фермерами в едином порыве закатали рукава", - говорит директор проекта Гутфрид Хайгард.

Уже объявлено о проведении такой же акции в 2020 году.

Сама по себе концепция "волонтуризма" не нова: такие инициативы в последние годы проходили и в других странах.

Вывел ли фарерский проект старую идею на новый уровень сознательного туризма или же это просто хитроумная кампания по привлечению большего числа посетителей?

Местные жители говорят, что все ремонтные работы проводились скоординированно и только с учетом их нужд, после консультации с ними.

В некоторых конкретных точках пришлось изменить кое-какие первоначальные планы, чтобы не нарушить хрупкую экосистему.

"Местные действительно в этом очень нуждались", - говорит фермер с острова Сандой Якоб Мартин Дибес.

Image caption Фермер Якоб Мартин Дибес тоже два дня проработал с волонтерами

"Так что это не просто пиар-акция", - считает он и добавляет, что выигрывают от этого в основном местные.

"Не по стопам Исландии"

Самый большой вопрос заключается в том, как соблюсти баланс между привлечением туристов и защитой экосистемы и традиционного образа жизни.

Мысль о том, что на Фарерских островах - автономно управляемой части Дании - вдруг произойдет туристический бум, малореалистична, так как они все еще малоизвестны широкой публике, даже в Скандинавии.

"Фарерские острова не просто раскрутить, поскольку они в дикой глуши", - говорит волонтер из Швеции Хакан Йоханссон.

Добраться до них тоже непросто.

Взять, к примеру, Британию, которая потенциально могла бы послужить мощным источником туристического потока : здесь есть только один-единственный прямой рейс на Фареры из Эдинбурга, и такие же сложности ожидают других жителей Европы.

Но перемены уже на подходе.

Исландия, которую на этих островах воспринимают в культурно-лингвистическом плане как старшего брата, вдруг стала приманкой для туристов, куда ежегодно отправляется до 2 млн путешественников со всего мира.

И, как ожидается, эти острова могут стать следующей северной меккой, поскольку в последнее время приток туристов сюда вырос на 10% и в прошлом году здесь побывало 110 тыс человек.

"Му не хотим стать новой Исландией. Мы хотим, чтобы все оставалось по-прежнему, - говорит один работник местной туриндустрии. - Мы не хотим, чтобы наши острова покрылись уродливыми отелями и многоэтажками. Мы должны защитить наше фермерство и наших овец".

Живописную столицу островов Торсхавн населяют примерно 20 тысяч человек. На весь город всего две гостиницы. Правда, вскоре будут построены еще две.

Несмотря на все эти грандиозные планы, премьер-министр Фаррерских островов Аксель Йоханненсен ясно дал понять, что очень ценит огромную ответственность по части заботы о своих соотечественниках и окружающей их среде.

"Мы приветствуем, что люди со всего мира хотят повидать Фаррерские острова, но мы также должны сохранять и защищать то, что имеем, чтобы сберечь это на будущее", - сказал он.

Фото Савиора Мифсуда, фотографа с Фарерских островов